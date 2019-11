Az egész országot bejárják a MÁV vadiúj emeletes vonatai, már zajlanak a tesztek

Csaknem az egész országot bejárják majd a MÁV-Start új emeletes motorvonatai, ha forgalomba helyezik őket. Az elővárosi üzem ugyanis lehetővé teszi, hogy az éppen ki nem használt vonatokat a távolsági közlekedésben is bevessék - írja a Magyar Nemzet.

Összesen negyven emeletes KISS-szerelvényt fognak üzembe helyezni a tervek szerint a magyar vasútvonalakon, a két, már legyártott KISS-en a nemzetközi tesztpályákon klíma- és menetdinamikai teszteket végeznek. Hamarosan megkezdődik a MÁV-Startnál a mozdonyvezetők oktatása - írja a lap.

Az új járműveknek köszönhetően stabilabb lesz a menetrend, ezen felül az utasok modern, komfortos, 600 férőhelyes légkondícionált utastérben utazhatnak, a vonatokon korszerű utastájékoztató rendszer, vezeték nélküli internet hozzáférés, és a mobiltelefonok és laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozók is elérhetők lesznek. Az első ilyen emeletes vonatok már le is gördültek a gyártósorról - számoltunk be korábban.

Az első ütemben érkező emeletes vonatok a két legforgalmasabb budapesti elővárosi vonalon állnak forgalomba: a Budapest-Nyugati–Vác–Szob és a Budapest-Nyugati–Cegléd–Szolnok viszonylaton közlekednek majd.

A vasúttársaság tervei szerint 2022 végére kizárólag modern motorvonatok (KISS, FLIRT és a nem villamosított vonalakon a dízelhajtású Desiro) szállítják az utasokat a budapesti elővárosi vonalakon.

Ekkor azonban már sokkal többfelé találkozhatnak az utasok az emeletes vonatokkal. KISS-ek járnak majd Tatabányán és Komáromon át Győrbe, Cegléden és Sülysápon át – ez két külön vonal – Szolnokra, ezenkívül Székesfehérvárra és a nyári időszakban a Balaton déli partjára is. Ebben az irányban Kelenföld, esetleg Kőbánya-Kispest lehet majd a végállomásuk, hiszen a KISS-ek az ismert keresztmetszetgondok miatt a Délibe egyelőre nem jutnak el - írja a Magyar Nemzet.