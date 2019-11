Fontos nap a mai a hazai nagypapíroknak

Az MSCI az év elején döntött Kína és Szaúd-Arábia súlyának növeléséről, aminek következtében más piacok, így a magyar piac részaránya is csökken az MSCI indexekben. Az MSCI feltörekvő piaci index átsúlyozása az indexekben szereplő magyar blue chipeket érinti, mivel a hazai részvények részaránya mérsékelten csökken az átsúlyozással.

November elején tette közzé az MSCI a szokásos negyedéves indexátsúlyozások eredményét, amelynek egyik legfontosabb eleme, hogy az MSCI feltörekvő piaci indexben tovább nő a kínai részvények súlya.

Az MSCI China indexbe 204 újabb kínai „A” részvény (ebből 189 midcap) kerül be, az „A” részvények súlya az MSCI China indexben 12,1 százalékra, az MSCI feltörekvő piaci indexben pedig 4,1 százalékra emelkedik.

Az indexátsúlyozások eredményeként más részvénypiacok, így például a magyar részvények súlya is mérsékelten csökken a feltörekvő piaci MSCI indexben. Az átsúlyozásra a mai zárószakaszban kerül sor.

Az MSCI Hungary indexben jelenleg 3 magyar blue chip, az OTP (61%), a Mol (24%) és a Richter (15%) szerepel.

Legutóbb augusztus végén került sor MSCI átsúlyozásra, azt megelőzően több hazai részvény árfolyama, például a Molé és a Richteré is esett, ez részben annak tudható be, hogy a befektetők egy része elkezdett felkészülni arra, hogy a magyar piac súlya több indexben is csökken.

A Mol árfolyama ma 2, a Richteré 1,7 százalékkal csökkent, az OTP és a Magyar Telekom stagnál.