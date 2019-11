Jeff Bezos 98,5 millió dollárt adományozott, mégis beszóltak neki emiatt

Jeff Bezos Amazon-alapítója és vezérg 98,5 millió dolláros adománya a vagyonához viszonyítva kritikusai szerint nem is számít túl nagynak, vagy túl bőkezűnek: a Forbes becslése szerint 110,3 milliárd dolláros vagyonának ez az összeg kevesebb, mint egy ezrelékét jelenti.

Jeremy Corbyn brit politikus azonban tovább ütötte a vasat, és arra hívta fel a figyelmet, az Amazon 2018-ban 11 milliárd dolláros adózás előtti eredménye után egyetlen cent adót sem fizetett. Annak ellenére, hogy Jeff Bezos és Bill Gates egymás váltogatják a világ legnagyobb vagyonnal rendelkező pozíciójában az utóbbi években, Bezos mindössze a 23. legnagyobb adományozónak számít a Forbes listája szerint.

That’s 0.09% of your net worth.Just pay your taxes. https://t.co/KEke1NUE8E