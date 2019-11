Kelet-Európát árasztják el a használt német dízelautók

A 2015-ben kirobbant dízelbotrány megtette a hatását, a vevők egyre kevésbé fogadják el a gázolajos technológiát, nem csak az újautó, de a használtautó eladások is csökkennek Németországban, a használt autókat jellemzően Kelet-Európában adják el.

Éveken keresztül manipulálta a dízelautói károsanyag-kibocsátását a Volkswagen Csoport, a dízelbotrány más gyártókat sem került el, a vásárlók pedig egyre inkább elfordulnak a technológiától.

A dízelundornak praktikus okai is vannak, az újautóknál is fennáll a veszélye, hogy egymás után tiltják ki őket európai nagyvárosokból, a használt autóknál ezen felül az is reális veszély, hogy át kell alakítani őket, hogy megfeleljenek a szigorúbb károsanyag-kibocsátási szabályoknak is.

Németországban 2015-ben még 48 százalékos volt a dízelautók részaránya az eladásokban, 2019 első 10 hónapjában azonban már csak az újautók kevesebb mint harmada volt gázolajos.

Az autókereskedők is szenvednek a dízelundor miatt, a DAT felmérése alapján csak minden ötödik németországi autókereskedő van túl a dízelbotrányon. Átlagosan 90 napig állnak a dízeles autók az autókereskedésekben, míg vevőre találnak, egy-egy nap átlagban 28 euróba kerül a kereskedőknek.

A dízeles autók az értékükből is gyorsabban veszítenek, a hároméves hasznát gázolajos autók az újkori áruknak már csak 52 százalékát érik, az értékvesztés magasabb, mint a benzineseknél.

A használt dízeles autók értékesítése is csökken Németországban, egy német autókereskedő szerint már csak azok keresik a gázolajos autókat, akik évente több mint 30 ezer kilométert autóznak.

A németországi használt dízeles autókat egyre inkább külföldre értékesítik, a DAT által megkérdezett kereskedők 38 százaléka mondta azt, hogy közvetlenül külföldi autókereskedőkkel is egyeztetett dízeles autók eladásáról. A használt dízeleket elsősorban Kelet-Európában értékesítik.

