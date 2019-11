Nemzetközileg elismert szakemberek mutatták be a jövő informatikai áttörését

Egyre több vállalat áll át fogyasztásalapú IT-re Magyarországon, világszerte pedig már a cégek 40%-a szolgáltatásként fogja igénybe venni az informatikát 2020-ra. Az ilyen rendszerek azért népszerűek, mert lehetőséget adnak pénzügyileg előnyös módon egy rugalmas IT-rendszer kialakítására – hangzott el mindez a Hewlett Packard Enterprise és a Portfolio közös szemináriumán, a Big Office Consumption Based IT-n.

A vállalkozások 94%-a használ valamilyen felhőalapú számítástechnikai rendszert, 84%-uk multicloud stratégiát használ – mondta el Marek Winkler, az Accenture senior managere. Egyre többen választanak közülük szolgáltatásalapú megoldást: ennek előnye, hogy minden teljesen automatizált, olcsóbb, ellenállóbb, könnyebb szélesebb körben kiterjeszteni és a megtérülési ideje alacsonyabb.

A vállalatok 80%-a dolgozik azon, hogy a nyilvános felhőről a privátra valamilyen szinten visszaálljanak. 2020-ig a vállalatok 75%-a private cloudot is használni fogja – ismertette a szakember.

Az Accenture már évek óta dolgozik a felhőszolgáltatások automatizációján, ehhez a HPE Greenlake árazási modelljét használják. Az Accenture hibrid megoldását már több mint 6 éve használják különféle vállalatok.

Marek Winkler. Fotó: Stiller Ákos

Bokrossy Dávid, a HPE közgazdásza, pénzügyi szolgáltatások üzletágának magyarországi vezetője a fogyasztásalapú IT-re való átállás előnyeit ismertette. A szakember kiemelte: számos kihívás előtt áll az IT manapság: új technológiákat, új adatforrásokat kell menedzselnie az IT-nak, felhőmegoldásokkal kell együtt dolgozni, a munkaterheléseket kell menedzselni és közben a törvényi előírásokat is figyelni kell, nem is beszélve a számos újfajta kiberbiztonsági fenyegetettségről.

Az IT stratégiai fontosságúvá vált a legtöbb szektorban, különösen a pénzügyi szektorban

– emelte ki Bokrossy Dávid.

A fogyasztásalapú IT sajátossága, hogy szolgáltatásként vesszünk igénybe, de a saját adatközpontunkban van. Ez a megoldás egyrészt segít a költségek minimalizálásában, mert annyit fizetünk, amennyit fogyasztunk, ezek a rendszerek ráadásul gyorsabbak és rugalmasabbak is.

Az IDC adatai szerint 2020-ra a vállalatok 40%-a át fog állni a fogyasztásalapú IT-ra.

„Ha szükség van rá, bekapcsolom, ha nincs, kikapcsolom” – ismertette a rendszer rugalmasságát Bokrossy Dávid.

A fogyasztásalapú IT mérhető eredményeket hoz: a nagyvállalatok 59%-a 3 hónapot vagy többet vár az új IT-eszközök beérkezésére. A túlköltés nagyjából egybeesik a várakozási idővel: a vállalatok 59%-kal költik túl a tárolási és számítási kapacitásukat – vagyis ennyivel több kapacitást vásárolnak meg, mint amennyit ténylegesen használnak, mellyel lényegében költségekbe verik magukat. A felhasznált eszközök, kapacitás pontos mértékét és ennek árát prediktíven is meg tudja határozni a HPE fogyasztásalapú IT-rendszere, a Greenlake Flexible Capacity egy elemzőportálon keresztül.

A Greenlake Flexible Capacity rugalmas, gyors, költséghatékony és ezek eredője a profitnövekedés

– foglalta össze Bokrossy Dávid.

Bokrossy Dávid. Fotó: Stiller Ákos

Lenzsér Péter, az SAP Hungary Senior Presales Specialist szakértője az intelligens vállalati ERP rendszerekről beszélt. Az SAP S/4HANA következő generációs ERP rendszerének köszönhetően a vállalatirányítás részeként megjelenik a gépi tanulás, az IoT, a kommunikációs robotok és a legmodernebb technológiák, melyeket fogyasztás alapon vehetünk igénybe az SAP Cloud Platform-ján keresztül.

Alapvetően 3 fő része van ennek az ERP koncepciónak: a digitális UX (felhasználói élmény), az automatizáció és a következő generációs folyamatirányítás.

"Ezek a technológiák olyan működési környezetet biztosítanak, melyet a korábbi modelleinkkel nem tudtunk megoldani" – emelte ki Lenzsér Péter.

Nemcsak a múltbéli adatokat elemezzük, hanem egy prognózist tudunk felállítani a jövőre nézve és annak eredményét integrálni tudjuk a vállalatirányítási folyamatainkba

– mondta a szakember.

Az IDC adatai szerint a 300 elemzésben részt vevő vállalat 54%-a tervez S/4HANA implementációt a következő 3 évben, 43% gondolkozik rendszerkörnyezet konszolidáción és 33% tervez rendszerkonverziót a jelenlegi adatok megtartásának céljából, míg 23% tervez zöldmezős implementációt.

A szakember hozzátette: az S/4 HANA automatizációs eszközeinek segítségével, illetve az igénybevétel alapú modellre váltással a működési és fenntartási költségek jelentősen csökkenni tudnak.

Magyarországon 300-nál is több olyan vállalat van jelenleg, amely S/4HANA rendszerre való átállás előtt áll és jellemzően on-premise (ügyfélnél telepített) ERP rendszert használ. Az átállás tervezését a gyártó a Readiness Check szolgáltatásával is támogatja, amelynek részeként az átálláshoz szükséges HANA HW méretezésre is készül előzetes becslés. Ennek eredményeit felhasználva a projektek HW erőforrás igénye sokkal pontosabban tervezhető és egy fogyasztás alapú modellben az egyszeri beruházás mértéke jelentősen csökkenthető.

Lenzsér Péter. Fotó: Stiller Ákos

Az előadásokat követő panelbeszélgetések során olyan szakemberek osztották meg tapasztalataikat a fogyasztásalapú IT-re való átállásról, akiknek cégei aktív felhasználói e rendszereknek. A beszélgetésen Kozma Zoltán, a Takarékinfó vezérigazgatója és Szalay Sándor, a Signal Iduna informatikai főosztályvezetője vett részt.

A szakemberek elmondták, hogy azért döntöttek a fogyasztásalapú IT-re való átállás mellett, mert rugalmasabb, mint a hagyományos IT-rendszerek. Szalay Sándor ismertette, hogy korábban az új IT-rendszerek beszerzése hosszú időt vett igénybe, ráadásul folyamatosan újabb és újabb beruházásokat kellett tenniük. Kozma Zoltán elmondta, hogy esetükben kihívás volt, hogy rendkívül heterogén volt a Takarék-csoport ernyője alá integrálódó bankok informatikai háttere, ezeket végül két gépterembe integrálták. A több százezres ügyfélkört tömörítő takarékszövetkezeti integráció IT-rendszerének menedzseléséhez ráadásul teljesen más paradigmára volt szükség, mint korábban, amikor a kisebb bankok IT-rendszereit üzemeltették. Emellett jöttek még olyan projektek is, mint az azonnali fizetés. Egy ilyen környezetben szükség volt a rugalmasságra, erre egy megoldás volt a fogyasztásalapú IT.

Mindkét vállalat a HPE Greenlake-re állt át. Szalay Sándor elmondta, hogy a HPE-re azért esett a választás, mert próbálkoztak egy másik cég tároló-megoldásával, de nem volt megfelelő a támogatás hozzá. A HPE Greenlake viszont ár / érték arányban jó választás volt. Kozma Zoltán hozzátette: a cégnél olyan ügyfélfókusz volt, amellyel más szolgáltatók esetén nem találkoztak, ráadásul működési költségből finanszírozni tudták az IT-fejlesztést tőkeköltség helyett.

Figyeltek arra, amit szerettünk volna és nem csak értékesíteni akartak

– mondta Kozma Zoltán.

A kihívásokkal kapcsolatosan Szalay Sándor kiemelte: nem volt komoly probléma, viszont a migráció nem volt könnyű, de keveset érzékeltek ebből, mert egy rendszerintegrátor cég hétvégenként ezt intézte. Kozma Zoltán elmondta, hogy az átállás tervezetten, említésre méltó hiba nélkül zajlott le.

A költséghatékonyság helyett a kiszámíthatóság és a rugalmasság volt fő érv az átállás mellett, Szalay Sándor viszont kiemelte, hogy költségoldalról is megérte a döntés. Kozma Zoltán elmondta: náluk sem az ár volt a fő tényező, hanem az, hogy jó minőségű termékeket és hozzájuk jó szolgáltatást, támogatást kapjanak. A Greenlake konstrukció további előnyeként kiemelte, hogy a projekt során fellépő többlet erőforrásigény kezelése rugalmas és költséghatékony megoldást kínál.

A terveikről Szalay Sándor elárulta, hogy a teljes infrastruktúrájukat átteszik ebbe a megoldásba, a pénzügyi intézményeknél viszont a nem klasszikus on-premise megoldások is szóba jöhetnek. Kozma Zoltán szerint a platformot pont azért választották, mert ezt könnyen lehet méretet növelni, így tervben van a rendszer szélesebb körben való implementációja.

Balról: Kozma Zoltán, Szalay Sándor és Huszák Dániel. Fotó: Stiller Ákos

Címlapkép: Stiller Ákos