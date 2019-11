Újításokat vezet be az OTP a fiókokban és az ATM-eken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az OTP Bank újításokat vezet be fiókjaiban és automatáinál: egyes ki-és befizetésre alkalmas okos terminálokon az ügyfelek mostantól már nemcsak saját, de más, OTP-s számlákra is fizethetnek be készpénzt, és novemberben több mint 100 fiókban vezet be tanácsadói időszakot a hitelintézet - derül ki az OTP közleményéből.