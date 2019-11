Gigantikus befektetési alapot hoz létre a világ egyik legnagyobb finteche

A kínai Ant Financial 1 milliárd dolláros fintech alapot hoz létre, mely elsősorban dél-kelet-ázsiai, indiai fintechekbe fektet majd.

Az Ant Financial, a Jack Ma kínai milliárdos által alapított Alibaba kapcsolt vállalkozása, a világ egyik legnagyobb fintech cége egy fintech befektetési alapot indít, mintegy 1 milliárd dollárból - írja a Bloomberg. A kockázatitőke-alap első körben fizetési és online pénzügyi cégekbe fektet pénzt Dél-Kelet-Ázsiában és Indiában. Az Ant Financial Kína után most külföldi piacokon terjeszkedik.

A Reuters tudósítása szerint Kínában a legnagyobb fiókhálózattal rendelkező Postal Savings Bank of China nevű pénzintézettel kötöttek stratégiai megállapodást, amely keretében digitális fizetési megoldásokon, az online hitelezésen, a vidéki ügyfelek kiszolgálását segítő termékeken dolgoznak majd. Egy közös lab-ot is létrehoznak, ahol fintech innovációkat tesztelnek, illetve a bankfiókok digitalizációját készítik elő.