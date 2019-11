Német-francia gigafúzióról pletykálnak

A Handelsblatton jelent meg nemrég egy írás arról, hogy egyesülhet a két európai távközlési mammutcég, a német Deutsche Telekom és a francia Orange. A részvényárfolyamok már emelkednek.

Nagy dealt akar tető alá hozni a Deutsche Telekom vezére, a céget 2014 óta irányító Timotheus Höttges, a német konszern vezetői azon dolgoznak, hogyan lehetne egyesíteni a DT-t a francia Orange-zsal, tudta meg több forrásból a Handelsblatt. A német lap szerint a tervezés még csak korai fázisban tart.

Mindkét vállalat profitálna a tranzakcióból, jelentős szinergiák kiaknázása válna lehetővé, hiszen a két vállalat operációi között van földrajzi átfedés. A tranzakcióra részvénycsere keretében kerülhetne sor, egy esetleges felvásárlást sem a német, sem a francia cég nem engedhetne meg magának.

Spekulációk már korábban is voltak arról, hogy a két cég egyesülhet, tavaly az éves beszámoló bemutatásakor az Orange vezetőjét, Stéphane Richardot kérdezték egy esetleges tranzakcióról, Richard akkor azt mondta, hogy nincsen semmilyen titkos forgatókönyv, projekt, nem folynak titkos tárgyalások senkivel. A két cég vezetői egyébként egy kicsit rá is játszanak a helyzetre, 5 hónappal ezelőtt találkozott a DT- és az Orange-vezér, az a magenta/narancs színű pad, amin akkor ültek, azóta a DT főhadiszállásán áll.

A tranzakciót nem lenne könnyű végrehajtani, mondták el a Handelsblatt forrásai, ugyanis egyrészt a francia cég nem menne bele egy olyan egyesülésbe, amelyben alárendelt szerepet játszana, miközben a bevételei vagy a piaci kapitalizációja alapján is jóval kisebb, mint a német konszern, ráadásul az Orange működésébe túlságosan is beleszól a francia politika, még akkor is, ha már csak 23 százalék a részesedése a francia cégben a francia államnak.

Az ügyet jól ismerő menedzser szerint a francia kormány soha nem egyezne bele abba, hogy egy nagy közös vállalat központja ne Franciaországban legyen. A helyzetet tovább komplikálja, hogy a DT közel harmada a német állam tulajdonában van, amely szintén nem könnyen engedné, hogy az egyesített cégben a franciák diktáljanak, jó példa ehhez az Airbus, a nagy közös európai cég központja sem Münchenben van már, hanem Toulouse-ban. Ezen felül az is kérdés, hogy az európai versenyhatóság engedélyezné-e az egyesülést.

A befektetők már reagáltak a hírre, az Orange és a Deutsche Telekom árfolyama is közel 1,5 százalékot emelkedett.

