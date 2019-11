Ha létezik Rolls-Royce a traktorok között, akkor ez az

Nem lehet felkészülni az élményre. 8 méter hosszú, 4 méter magas, a 15 ezer köbcenti és a 2800 newtonméter hegyeket mozgat meg. Vezettük a John Deere legnagyobb traktorját, a 620 lóerős motorral szerelt csúcsváltozatot, a 9620RX-et.

Minden várakozást felülmúl

A Monstrum

A John Deere 9620RX már messziről is hatalmas, de ahogy egyre közelebb érünk hozzá, egyre nagyobbnak tűnik. 8,2 méter hosszú, közel 4 méter magas monstrum, a szélessége pedig több mint 3 méter is lehet (a keskenyebb hevederű változat csak 298 cm, az Európában közúton is közlekedhet), csak a hevederes járószerkezet közel 2 méter magas. A gép bármelyik alkatrésze masszív, nehéz tárgy, a megengedett össztömeg több mint 28 tonna, annyi, mint mondjuk 18 normál személyautó. Látszik, hogy ha nem is az örök életnek szánták, de a szerkezetnek szakszerű karbantartással simán bírnia kell 10-12 ezer munkaórát, vagy még annál is többet.

Első ránézésre látszik, hogy a 9RX nem hagyományos traktor, ugyanis nem kerekeken, hanem 4 darab, 91 centiméter széles gumihevederes járószerkezeten gördül. A 6,5 m2-es teljes felfekvő felületű hevedernek egyrészt az a szerepe, hogy a gép minél hatékonyabban vigye át a nyomatékot a talajra, másrészt az is fontos, hogy a lehető legkisebb legyen a talajtaposás, hogy a talaj szerkezetét a legkevésbé rombolja a traktor.

A gép másik különlegessége a törzscsuklós kivitel, amivel a traktor a méreteihez képest meglepően fordulékony, de ennek a kialakításnak a lényege, hogy a leghatékonyabb a vonóerő átadása a talajra.

Ami elsőre nem látszik, de a traktor egyik legfontosabb része az a hidraulikus fogyasztókat, például a függesztőszerkezetet, a kormányberendezéseket, tengelykapcsolókat és differenciálzárakat kiszolgáló hidraulikus rendszer. Ezt alapból egy percenként 220 literes szállítási teljesítményű szivattyú szolgál ki, extraként azonban közel kétszer ekkora teljesítményű szivattyúk is rendelhetők, a teljes hidraulikus rendszerben közel 230 liter olaj kering. A gépnek kiemelkedő hidraulikateljesítménye van, rendelhető akár 400l/perc feletti teljesítményű hidraulikaszivattyúval is.

A 9RX sorozat négy modellváltozatban készül 470 és 620 lóerő között. Mi a legerősebb, 620 lóerős változatot teszteltük, abban a Cummins 6 hengeres, 15 literes motorja dolgozik, egyébként meglepően halkan, már kívülről is visszafogott volt a hangja, a hangszigetelt fülkében pedig még kevesebbet lehet hallani belőle. A nehéz vontató szántóföldi traktorok egyébként jellemzően 300 lóerősek, ez a 9620RX a 620 lóerővel alaposan kilóg a mezőnyből, ráadásul míg a „hagyományos” traktorok elsőkerék-kormányzásúak, ez egy derékcsuklós gép, aminek a vonóerő-leadási képessége is jóval nagyobb. Ami azonban a teljesítménynél is fontosabb, az a forgatónyomaték, a nyomatékcsúcs ennél a traktornál 2800 newtonméter. Munka közben dinamikusan változó terhelésnek van kitéve a gép, ami azt jelenti, hogy a motorfordulatszám és a nyomaték akár 2-3 méterenként is változhat, (munka közben folyamatosan változó körülmények között dolgozik a gép) de a traktort jellemzően úgy üzemeltetik, hogy a maximális forgatónyomaték közelében tudják tartani, mert ott optimális a gép üzemanyag-felhasználása.

A csúcs John Deere üzemanyagtartálya 1514 literes, ami lehetővé teszi, hogy egy műszakban egy tank gázolaj kitartson. A tankolás egyébként úgy néz ki, hogy ha a traktor a telephelytől messze dolgozik, akkor tartálykocsi megy ki a termőföldhöz, és helyben tankolják meg a gépet, de gyakori az is, hogy a gép a saját lábán visszamegy a telephelyre, és ott töltik fel üzemanyaggal.

A személyautókhoz hasonlóan a mezőgazdasági gépeknél is egyre szigorúbbak a károsanyag-kibocsátási szabályok, ezen a traktoron kipufogógáz visszavezetés (EGR), dízeloxidációs katalizátor (DOC), dízel részecskeszűrő (DPF) és SCR katalizátor is segít megfelelni az előírásoknak, utóbbihoz az AdBlue folyadék tartálya 83 literes.

Akárki nem vezetheti

Legalább egy mezőgazdasági gépész szakmunkás végzettség, egy mezőgazdasági vontató jogosítvány, mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány szükséges ahhoz, hogy valaki ilyen géppel dolgozzon. Egyre nehezebb képzett gépkezelőt találni és egyre kevesebben választják ezt a pályát. Ráadásul a pályakezdőknek nagyon komoly gyakorlati oktatáson kell részt venniük miután kikerültek az iskolából.

Ma már nagyon kevés ember dolgozik a mezőgazdaságban gépkezelőként, sokszor nem is lehet megoldani, hogy két műszakban menjenek a gépek, pedig szezonban kétszer 12 órás műszakban vezetik őket, csak így tud gyakorlatilag folyamatosan dolgozni a traktor, azonban, ha csak egy ember vezeti a gépet, akkor akár 14-16 órás is lehet a műszak. Ég és föld egy mai és egy régi traktor komfortja, gyakorlatilag verseny van a kezelők között, hogy ki ülhet rá erre a traktorra.







