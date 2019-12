Csalódást keltő számok a Moltól

Rossz hírek érkeztek a Mol háza tájáról. Hatalmasat esett mind a finomítói árrés, mind a petrolkémiai marzs, mely egyértelműen negatívan befolyásolja a negyedév finomítói eredményét. Az olaj ára kissé emelkedett októberhez képest, azonban ez kevés volt, hogy elűzze a befektetők csalódottságát.

Hatalmas esés a finomítói marzsokban

Az októberi remek 7,2 dollár/hordós finomítói árrés novemberben olyannyira elolvadt, hogy 2,9 dollárra esett, mely az elmúlt 2 év második leggyengébb értéke. Összességében azt lehet megállapítani, hogy a marzs minden összetevőjében romlás következett be november folyamán.

Brent-Ural különbözet

A Brent-Ural különbözet az októberi -2-es értékéről ismét pozitívba ugrott, mely az orosz finomítók megnövekedett belső keresletének lehetett köszönhető, ugyanis az idei karbantartások már nagyrészt megtörténtek a második illetve harmadik negyedévben. Ezen kívül egy januártól érvényes orosz exportvám emelés is növelhette az Ural iránti keresletet, ugyanis a vevők igyekeznek még idén nagyobb mennyiségű kőolajtermékhez jutni, kikerülve a januártól esedékes drágább vámot amennyire csak lehet. Ez a hatás még decemberben is magasan tarthatja az Ural árát a Brenthez képest.

Gázolaj

A gázolaj marzsok is jelentősen mérséklődtek november folyamán, mely egyrészt a kis kéntartalmú fűtőolaj (very light sulphur fuel oil) termék iránti nem várt kereslet növekedés okozhatott, ami a hajók egy IMO sztenderdnek megfelelő alternatív üzemanyaga, így részben kiszoríthatja a dízelt annak ellenére, hogy ez egy új, még nem tesztelt termék.

Pletser Tamás, az Erste elemzője emelett még arra is felhívta a figyelmet, hogy Ázsiában, és azon belül Kínában is gyenge a dízel kereslet, ezért a Közel-Keletről is érkezhettek szállítmányok Európába, emellett a finomítók karbantartása idénre már befejeződött, illetve finomítói túlkapacitás alakult ki világszerte a számos új finomítói átadás miatt.

Benzin

Hasonlóan a gázolaj tendenciáihoz, a finomítói túlkapacitás a benzin marzsokra is rányomta a bélyegét, mely szintén negatív hatást gyakorolt a Mol csoportszintű finomítói marzsára. Ezen a vezetési szezonból történő kilépés sem segített, mely csökkentette a globális benzinkeresletet.

Fűtőolaj

A fűtőolaj árrése meredeken esik, ki tudja hol áll meg. A 2020 január elsején bevezetésre kerülő IMO szabályzat jelentősen visszavetette a termék keresleti oldalát.

Az elmúlt két év leggyengébb petrolkémiai árrése

A petrolkémiai marzs is nagyon gyenge lett novemberben. Egyrészt csökkent a végtermékek iránti kereslet, másrészt pedig növekedett az Európán kívülről érkezett kínálat. Ezen kívül még a petrolkémia alapanyaga, a nafta ára is emelkedett.

Pletser Tamás véleménye szerint egy nagyobb petrolkémiai felívelő ciklus végén járunk, így jövőre is gyenge marzskörnyezetre számít az elemző. Ráadásul fontos megemlíteni, hogy nemcsak a Mol, hanem az összes olajtársaság a petrolkémia fejlesztésében látja a jövőt, mely tovább fokozhatja a versenyt, ezzel pedig csökkenhetnek az árrések.

Egyedül az olaj ment jó irányba

Az októberi 59,7 dollár/hordós átlagról 63 dollárra emelkedett a Brent ára, mely pozitív hatással van a kutatás-termelés üzletág eredményére.

Esik az árfolyam

A rossz hírre 2,5 százalékos eséssel reagált a Mol árfolyama, a következő megálló 2800-nál található, ahonnan az elmúlt időszakban már többször is fordulni tudott az árfolyam.

Címlapkép: Martin Divisek/Bloomberg via Getty Images