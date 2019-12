Harmadával esett a BÉT forgalma novemberben

Több mint harmadával esett a magyar tőzsde forgalma novemberben, a visszaesés nagyrészt bázishatással magyarázható, mert a tavalyi november bivalyerős volt a BÉT-en. Az OTP, a Mol és a Magyar Telekom forgalma nagyot esett, ezt nem tudták pótolni a kispapírok, amelyek közül többnek a forgalma is gyakorlatilag felrobbant.

Az október második felében látott emelkedés novemberben is folytatódott a magyar tőzsdén, a hazai részvényindex sorozatban döntötte az új történelmi csúcsokat novemberben, a BUX végül 3,66 százalékos erősödéssel zárta a hónapot. A nemzetközi részvénypiacokon sem telt eseménytelenül a november, a Fed októberi végi kamatcsökkentése után a befektetők elsősorban az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi egyeztetésekre fókuszáltak, a piaci szereplők egy része abban reménykedett, hogy jól alakulnak a tárgyalások és van esély rá, hogy sor kerüljön a részleges kereskedelmi megállapodásra. A pozitív részvénypiaci hangulatban a tengerentúli tőzsdék többször is új csúcsokra törtek.

Gondolhatnánk, hogy az egyre magasabb árfolyamok mellett értékben is magas forgalom mellett kereskedtek a hazai részvényekkel a befektetők, de ez nem igaz. A magyar tőzsdén a duplikált forgalom 454,1 milliárd forint volt novemberben, lényegesen alacsonyabb, mint egy évvel korábban, a BÉT forgalma ugyanis 34,8 százalékkal esett vissza. A visszaesésben a blue chipek többsége szerepet játszott, természetesen a legnagyobb forgalmú magyar papír, az OTP visszaesése okozta a legnagyobb sokkot, ott ugyanis a tavaly novemberi 10 milliárdos forgalomról 52 százalékkal 4,8 milliárd forintra esett a forgalom, de a Molban is 20-, a Magyar Telekomban pedig 63 százalékos volt a visszaesés. Kivétel a Richter, ahol 27 százalékkal 2,7 milliárd forintra nőtt az átlagforgalom, ebben szerepet játszottak a saját részvény vásárlások is, azokon a napokon, amelyeken a Richter vette a részvényeit, átlagosan közel 7 százalékot adtak a Richter vásárlásai, de nagy hangulatjavulás is volt a Richter piacán, a befektetők nagy forgalom mellett húzták egyre magasabbra a Richter árfolyamát.

Az OTP, a Mol és a Magyar Telekom forgalmának csökkenését a kispapírok sem tudták érdemben ellensúlyozni, annak ellenére sem, hogy több kisebb kapitalizációjú részvény forgalma is felrobbant, a BIF-ben több mint két és félszer, Est Mediában több mint hét és félszer, FuturAquában közel kilencszer, Graphisoft Parkban pedig közel nyolcszor akkora volt a forgalom, mint egy éve.

A visszaesés nagyrészt bázishatással magyarázható, hiszen tavaly november nagyon erős volt a magyar tőzsdén, de megnéztük a 2017. novemberi adatokat is, és azokhoz képest is elmarad a mostani november, a két évvel ezelőttihez képest az OTP és a Mol forgalma 9-9, a Telekomé pedig több mint 20 százalékkal marad el.

Novemberben az OTP részvényeivel kereskedtek a legnagyobb forgalom mellett a hazai tőzsdén, a bankpapír novemberi forgalma a piaci forgalom 42,3 százalékát adta, emellett érdemes azt is kiemelni, hogy az OTP november 25-én 14 380 forintnál új történelmi csúcsára emelkedett. Míg az OTP árfolyama 5,3 százalékot emelkedett novemberben, a Richter is igen jól teljesített, a gyógyszergyártó részvényárfolyama 6,5 százalékkal került feljebb, míg a Richter 54,2 milliárd forintos forgalom mellett a piaci forgalom 23,9 százalékát adta. A blue chipek közül a Mol a novemberi piaci forgalom 18,8 százalékát adta, míg a Magyar Telekom a piaci forgalom 2,1 százalékát tette ki.

A Wood havi piaci részesedése 27,39 százalékra nőtt novemberben a korábbi hónapi 24,24 százalékos értékével szemben, a Concorde esetében a részesedés 23,36 százalékra kúszott fel az októberi 22,99 értékhez képest. Az Erste részesedése 20 százalékra csökkent novemberben a korábbi hónap 25,04 százalékos értékéről, míg az Equilor 7,18 százalékos, novemberi piaci részesedése gyakorlatilag nem jelentett változást a korábbi hónap 7,19 százalékos értékével összehasonlítva.

A brókercégek versenyében ezúttal a Wood végzett az első helyen novemberben, a Concorde a második lett, míg a dobogó harmadik helyét ezúttal az Erste szerezte meg. Az elmúlt hónapok során az első helyért versengő három brókercég novemberben a forgalom 70,8 százalékát adta.

