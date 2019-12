Nemet mondtak a tervezett elavulásra – a NASA-nál is használják a magyar cég termékeit

A Budapesti kínai negyed után, a Kőbányai úton tovább haladva találjuk a Ganz KK klasszikus, klinker téglás gyárépületét, amely bár küllemében a rendszerváltás előtti időket idézi, a cég közvetve olyan cégek és események beszállítója, mint a NASA vagy a Forma-1. A vállalatot ugyanis 2017-ben megvásárolták és még abban az évben növekedési pályára állították az új tulajdonosok. De hogy lehet egy veszteséges, évtizedek óta leszálló ágban lévő, múlt századi gépsorokkal üzemelő gyártóegységből versenyképes vállalatot építeni két év alatt?

Az idén 100 éves Ganz Kapcsoló- és Készülékgyártó (Ganz KK) Kft. sok nagymúltú magyar brandhez hasonlóan a rendszerváltás óta zsugorodott, és üzemelt veszteségesen, egészen 2017-ig, amikor a stratégiai befektetőpáros megvette, hogy a teljes működést újraszervezve ismét növekedési pályára állítsa. A rendszerváltáskor még 1500 fős, 1,5-2 millió kapcsolót gyártó cégnek ekkor 65-70 alkalmazottja volt.

Az volt a gödör alja

– mondta Szabó Gergő, a társaság ügyvezető-tulajdonosa, aki társával, Gansperger Gyulával, (az ÁPV Rt., a Budapest Airport és a Wallis korábbi vezérigazgatójával) együtt vállalkozott arra, hogy újjászervezi a céget, és már abban az évben nyereségesre fordította a hosszú ideje veszteséget termelő Ganz KK-t. (A közös működésben a cégtársaknak már jelentős tapasztalata van, korábban együtt dolgoztak többek között a Wallis, a Synergon illetve a KÉSZ Holding vezetésében).

Az Opten adatai szerint 2016-ban 640 milliós árbevétel mellett még mínusz 25 millió volt az adózott eredmény, rá egy évre, az új tulajdonosok már 20 milliós pluszban voltak 816 milliós árbevétellel. 2018-ban pedig 1 milliárdos kibocsátás mellett már 50 milliós eredményt produkált a cég. 2019-ben további 50 százalékos bővülést várnak, ahogy a 2020-as tervek is 30-50 százalékos növekedéssel számolnak.

A kis- és középfeszültségű kapcsolók, készülékek és berendezések piacán ugyanakkor nem könnyű labdába rúgni, olyan nemzetközi cégekkel kell versenyezni, mint a Schneider, a Siemens, az ABB, az Eaton vagy a Schrack, ráadásul ezeknek a jó része az atomerőművi berendezésektől az utolsó csavarig mindent gyárt. Szabó szerint sok szempontból nehéz ezekkel a cégekkel felvenni a versenyt, mert korábban kezdték, régóta terjeszkednek a piacon, miközben a Ganz KK előtt csak a rendszerváltás után nyíltak meg a lehetőségek és ahogy az ügyvezető fogalmaz, „nem éltek maradéktalanul ezekkel a lehetőségekkel.”

"Horizontálisan és vertikálisan is csak egy részszegmensre tudunk fókuszálni, ebben a korlátos erőforrásoknak és a múltbeli pozicionálásoknak is szerepük van. Azzal tudunk mégis érvényesülni, hogy kiváló minőségűek a termékeink, legalább olyan jók, mint a nemzetközi gyártókéi, sőt, sokszor jobbak, ráadásul az egyedi vevői igényeket sokkal rugalmasabban tudjuk kielégíteni"– mondta Szabó.

Nem igazodtak a fogyasztásvezérelt működéshez

A minőségi gyártásban nagy szerepe van annak, hogy a cégnél még mindig az „örökkévalóságnak” gyártanak, még akkor is, ha ez rövid távon nem szolgálja az üzleti előnyüket. Fontosnak tartják emellett a maximális rugalmasságot és vevőközpontúságot, ami a szaktudás mellett az alapvető értékkészletük része.

Azok a termékek, amelyeket a nemzetközi versenytársaink gyártanak, általában jóval rövidebb hasznos élettartamra vannak tervezve, mint a Ganz KK termékei. Ennek hátterében a fogyasztásvezérelt működés és az éles verseny által diktált fejlesztési kényszer áll, ennek forrását abból tudják megteremteni, ha folyamatosan értékesítenek

– mondta az ügyvezető. Ezzel szemben a Ganz KK továbbra is hagyományos módszerekkel, kiváló minőségben állít elő.

Az Erkel Színházat felújították úgy, hogy a 60-as években beépített Ganz KK kapcsolókhoz nem nyúltak, mert tökéletesen működnek. Mi továbbra is ezt a minőséget biztosítjuk

– tette hozzá Szabó. A cégnél ugyanakkor nemcsak a minőség a régi, hanem a gépparktól kezdve az épületen át a szemlélet is az volt, ezért aztán felvetődik a kérdés: mit láttak benne a befektetők. „Megvizsgáltuk a cég értékajánlatát. A GANZ KK egy kiváló brand – ezt a napokban odaítélt Business Superbrands díj is alátámasztja. Emellett a társaság stabil szakmai háttér mellett kiváló minőségű saját termékeket gyárt.

Magyarországon ma nagyon súlyos problémát okoz, hogy jórészt szolgáltatói vagy összeszerelői tevékenység zajlik, de nem nagyon gyártunk, főleg nem saját termékeket. Kevés olyan cég van, amelynek saját néven saját termékportfóliója van. Ez az egyik oldalon lehetőség, a másik oldalon pedig teher és felelősség, mert fejleszteni, bővíteni kell, meg kell próbálni a piaccal haladni, és ebben a versenyben annak van nagyobb esélye, aki az ehhez szükséges erőforrásokból többel rendelkezik”

- mondta Szabó, de hozzátette: lehet sikereket elérni, ahogy az az elmúlt két év mérlegén is látszik.

Az ügyvezető szerint javítani, frissíteni kell a termékeken, de az alaptevékenység adott, az erő- vagy energiaátvitel a villamosiparban mindennek az alfája és az ómegája. „Ezt lehet kézi erővel vagy mágneskapcsolóval irányítani, de alapvetően meg kell tudni szakítani az áramkört. Ez így volt 50 éve is, és 50 év múlva is így lesz” – mondta a tulajdonos, de jelezte, az alaptevékenység kiszolgálása mellett a bővülést éppen a komplexebb termékek felé fordulás hozta el.

A cég megvásárlásakor, a legszükségesebb racionalizálási lépések után, feltérképezték a potenciális piaci lehetőségeket, és készülék- és berendezésgyártásba kezdtek. Az első projekt egy innovatív magyar gázipari fejlesztőcéggel közös akció volt: terepi adatgyűjtő berendezéseket gyártottak és szállítottak egy olasz megrendelőnek. „Bár én közgazdászként azt gondoltam, hogy a készülékgyártás alapjait helyeztük el, több mint 60 éves tapasztalattal bíró kollégám felhívta a figyelmem, hogy ez bizony berendezésgyártás”

A gázvezetékeknél fontos tudni, hogy az egyes elemei hogyan működnek, hogy nyitva van-e, vagy zárva, milyen az áramlási sebesség, vagy ereszt-e a rendszer. Különböző adatokat kell összegyűjteni, ezeket egy hálózatba betölteni, amelyben segíthet a mesterséges intelligencia is. A rengeteg információ alapján lehet meghozni aztán döntéseket. Bár a cégeknél alapvetően hagyományos gázórák vannak, még sincs senkinek kedve kimenni leolvasni az adatokat, pedig ezekre szükség van, mert ezekből tud a szolgáltató méretezni, tervezni, beszerezni. Vagy egyszerűen csak azt tudja mondani, hogy a rendszer tökéletesen működik, és nem lesz gázrobbanás. Ezeket az adatokat szolgáltatják a terepi adatgyűjtők.

Az említett magyar partnerrel a hagyományos elektromos gyártási tevékenység mellett már elektronikai és mechanikai feladatokon is dolgoznak, olyan komplex végtermékeket gyártanak, amelyeknek felhasználói elsősorban kőolajfinomítók, de a végfelhasználók között ott szerepel a NASA és a Forma–1 is.

Ugyanakkor a Kőbányai úton készülnek a vasútbiztonsági mobil kommunikációs rendszer, a GSM-R 2 projekt egyes elemei is. A vasúti biztonsági berendezések rádiós infrastruktúrán kommunikálnak egymással, ebben az esetben egy GSM-alapú távközlési rendszerben. Ezt a projektet fővállalkozóként az R-Kord Kft.–iCell Mobilsoft Zrt. konzorcium nyerte el, a Ganz KK pedig beszállítóként és szolgáltatópartnerként támogatja a projekt sikeres megvalósítását.

Az új igények kezeléséhez modern, rugalmasan reagáló szervezeti kultúra kellett, ezért jelentős átalakításokra is szükség volt. Az átvételkor kiderült, hogy a 70 alkalmazottból a kisebbik hányad termelőmunkás, negyvenen az irodában dolgoztak. Első körben helyreállították a belső strukturális egyensúlyt, a termelő területekhez nem nyúltak, de az adminisztrációból minden negyedik embertől megváltak.

„Akik maradtak, azoknak többet kell dolgozniuk, de a jövedelmek is arányosan bővültek. Egy cég akkor tud jól működni, ha a legalsó és a legfelső szint ugyanarra van hangolva: magasabb teljesítmény, magasabb kibocsátás, több bevétel, több profit, amelyből pedig minden résztvevő a hozzáadott érték arányában részesül” – mondta Szabó az új szervezeti kultúráról.

Jöhetnek a robotok, de nem valók mindenhova

A legtöbb gyártócég a munkaerőhiányon úgy próbál enyhíteni, hogy beruház és minden lehetséges ponton automatizálja a gyártási folyamatokat. Szabó szerint ez náluk több okból is csak részlegesen valósulhat meg:

Az alaptevékenységünk nagy része finommotoros, apró összeszerelési feladatokból áll, amelyeket nehéz gépesíteni, ráadásul egy-egy terméket sokszor kis szériában vagy egyedileg rendelnek meg. Emiatt a beprogramozása, a robotika típuskezelése nem éri meg.

Ugyanakkor több olyan folyamat van ennél a cégnél is, amelynek az automatizálására vagy robotizálására látnak jó példákat máshol, és törekednek a bevezetésükre, de vannak olyan területek, amelyeket nem lehet gépesíteni, a Ganz KK-nál sokkal fejlettebb üzemekben sem teszik meg.

Szabó versenyelőnyt is lát a kézi gyártásban: ha valaki felkeres egy nagyobb nemzetközi céget egy egyedi megrendeléssel, akkor minden valószínűséggel azt mondják neki, hogy válasszon a széles, de standardizált termék- és szolgáltatásportfólióból, az egyedi igényekre nem nyitottak. A Ganz KK azonban elvállalja ezeket a munkákat is, hiszen ez a rugalmasság adja a versenyelőnyét.

Az ügyvezető még a munkaerőhiányban is lát lehetőséget, mert ha például egy építési projektben a villanyszerelő rakja össze a kapcsolódobozt, akkor nem azzal foglalkozik, amivel a legnagyobb hasznot hajtja, és emiatt végső soron az egész építkezés költségei megugranak. „Ha ugyanezt készre szerelve megvásárolja nálunk, akkor valószínűleg mindenki jobban jár” – mondta.

50 százalék fölé tolnák az exportot

A cégnek jelenleg román és orosz leányvállalatai vannak, mert a hagyományos piacai alapvetően keleten vannak. Terveznek nyitni a lengyel piac irányába, már több együttműködésük van, de a teljesen feltérképezetlen nyugati piacok felé is kacsintgatnak: szállítanak Olaszországba is termékeket, de például Franciaország, a Benelux államok vagy Németország még teljesen új piac, jelenleg bővítik tevékenységüket ezeken a területeken is. A teljes értékesítésnek körülbelül a 30 százalékát adja jelenleg az export, ezt fel szeretnék tornázni 50-re.