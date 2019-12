10 szabály, amivel sikeres lehetsz a tőzsdén

A Wall Street már elfelejtette a pénzügyi válságot, ami nagy luxus – véli Richard Rosso, az RIA Advisors pénzügyi tervezési részlegének vezetője. A szakértő most 10 tanácsot ad a befektetőknek ahhoz, hogy hogyan navigáljanak a jelenlegi részvénypiaci környezetben. Szerinte nem feltétlenül éri meg most a "buy and hold" stratégáit követni.

Buy and hold - vagyis vedd meg és tartsd, sőt, ha lehet, akkor felejtsd is el, hogy egyáltalán van befektetésed – mondja a régi, gyakran emlegetett Wall Street-i stratégia. Különösen azoknak jó ez, akik a nyugdíjcélú megtakarításaikat fektetik be és nem szeretnének aktívan foglalkozni vele, remélve, hogy nem változik a világ és nagyon hosszú távon azért továbbra is emelkednek a részvénypiacok.

De Richard Rosso, az RIA Advisors pénzügyi tervezési részlegének vezetője szerint azért az aktív tradelés sem ördögtől való. A profitrealizálás, a veszteséges pozíciók lezárása, ugrálás egyik részvényből a másikba, vagy a technikai jelek figyelése kifizetődő lehet, különösen akkor, amikor a piaci hangulat fordul – állítja.

Warren Buffett és befektetési cége, a Berkshire Hathaway a legtöbbet emlegetett példa, amikor a buy and hold stratégiáról van szó, de azért ők is igazítják negyedévről negyedévre a portfoliójukat. A harmadik negyedévben például eladott több mint 750 ezer Apple-részvényt, a Well Fargo papírjaiból pedig 31 millió darabot. Richard Rosso kiemelte még Ben Grahamet és Ray Daliót például, mint legendás befektetőket, akik aktívan tradeltek, nagy sikerrel.

A befektetési guru 10 tanácsot ad a befektetőknek, akik nem ragaszkodnak a buy and hold stratégiához:

A veszteséges pozíciókat zárd le, a nyereségeseket hagyd menni: Nincs helye a büszkeségnek, amikor a befektetéseid abba az irányba mennek, amerre szeretnéd és nincs helye a tagadásnak, amikor nem a terveid szerint mozognak az árfolyamok. Nagy hiba egy konkrét végső cél nélkül befektetni: A Wall Street mantrája, hogy soha ne adj el és egy pária vagy, ha mégis megteszed. A valóság azonban, hogy befektetésbe valami végcéllal kell belekezdeni, amit a befektetésből finanszírozol majd. Az érzelmi elfogultságot ki kell zárni: A másoktól hallott történetek félelmet, kapzsiságot kelthetnek bennünk, vagy az egész érzelmi állapotunkat befolyásolhatják és téves következtetéseket vonhatunk le belőlük. Kövesd a trendet: A portfólió 80 százalékát a piaci trend határozza meg, ezért a befektetőknek tisztában kell lennie azzal, hogy mennyire fontos a mögöttes trend ahhoz, hogy hozamot érjenek el. Ne csinálj nyereséges pozícióból veszteségeset: Az érzelmi megrázkódtatás, amit az okoz, hogy a nyereséges pozíciónk esetleg veszteségbe fordul és ezt nézzük, abban reménykedve, hogy újra nyereséges lesz – ez nem az érzékeny lelkűeknek való. Richard Rosso saját bevallása szerint látott olyanokat, akik évekig, sőt, évtizedekig beragadtak így. A siker valószínűségét nagyban növeli, ha a fundamentális elemzést alkalmazol, technikai elemzéssel megtámogatva: Nagy kihívást jelent, ha várni kell, amikor látunk egy jó befektetési sztorit. A fegyelem idővel megjön a tapasztalattal, a türelemmel együtt. Próbáld elkerülni a veszteséges pozíciók halmozását: Zárd rövidre a veszteséges ügyleteket, mintha megmetszenél egy fát, ami később így jobb növekedést és termelékenységet ígér. Bika piacon long pozíciókban ülj, medve piacon pedig shortolj vagy legyél semleges: Ha az alapvető trend ellen mész befektetéseid során, az általában nem túl gyümölcsöző és meglehetősen frusztráló lesz idővel. A kockázatokat tartsd szem előtt befektetésnél, ne a hozamokat: Kisebb eséllyel esnek a kapzsiság hibájába azok, akik a kockázatokra fókuszálnak. A portfólió kezelésnél a cél a 70 százalékos sikerarány: A portfólió kezelése nem arról szól, hogy mindig igazunk kell, hogy legyen. Nincs olyan stratégia, ami mindig működne.

Idén erős teljesítményt mutattak eddig a részvénypiacok, az amerikai tőzsdék csúcsokat döntögettek, az irányadó indexek kétszámjegyű pluszban állnak. A részvénypiaci stratégák többségében 2020-ra is emelkedéseket jósolnak a világ tőzsdéin, de már kisebb mértékűek lehetnek a pluszok, mint idén. Richard Rosso szerint a Wall Street már megfeledkezett a pénzügyi válságról. Pedig nem engedhetjük meg magunknak ezt a luxust.

(Marketwatch)