Leállította az 5G-beszerzéseket a Deutsche Telekom

A német politikai pártok nem egységesek abban, hogy kizárják-e a Huaweit a németországi 5G-fejlesztésekből. Amíg a kép nem tisztul, a Deutsche Telekom leállít minden 5G-beszerzést.

Komoly politikai vita alakult ki Németországban arról, hogy a kínai beszállítók, azon belül is elsősorban a Huawei szállíthat-e hálózati eszközöket a németországi 5G-hálózatok kiépítéséhez. A német kormány korábban egységes álláspontot képviselt az ügyben, Angela Merkel idén októberben még arról beszélt, hogy olyan szabályozási környezetet alakítanának ki, amely nem tilt ki a beszerzésekből egy szereplőt sem, ehelyett minden beszállítóra egységes elvárásokat fogalmaznának meg. A német ellenzéki pártok azonban komoly vitát indítottak el, és most már a kormányon belül is vannak ellenzői annak, hogy a Huawei részt vegyen az 5G-hálózat kiépítésében.

Az ország legnagyobb távközlési szolgáltatója, a Deutsche Telekom most bejelentette, hogy leállított minden 5G-beszerzést, egészen addig, amíg világossá nem válnak a Huawei technológiájával kapcsolatos kérdések.

A nem világos politikai helyzet miatt egyelőre nem kötünk 5G-szerződéseket, közölte a DT egyik szóvivője.

Jelenleg a beszállítókat informálja a cég. A DT azt reméli, hogy hamarosan tisztázódik a helyzet, ami azért fontos, hogy az 5G-versenyben ne kerüljön hátrányba a Telekom.

Az elmúlt hónapokban nem csak Németországban, de világszerte komoly vita indult arról, hogy részt vehet-e a Huawei az 5G-fejlesztésekben, az Egyesült Államok arra szólította fel nyugati szövetségeseit, hogy zárják ki a kínai céget a beszerzésekből. Az egyik vád a Huaweivel szemben az, hogy a kínai cég kapcsolatban állhat a kínai kormánnyal, és annak adatokat szolgáltathat ki, ami kémkedésre és szabotázsra is lehetőséget adhat. A Huawei tagadja a vádakat, és azt állítja, teljes mértékben független.

A Huawei egyébként a világ egyik vezető hálózati eszközgyártója, több ország, így például Németország vagy akár Magyarország mobilhálózatában is sok helyen vannak eszközeik, rajtuk kívül komoly szereplő ezen a piacon az Ericsson és a Nokia, valamint egy kisebb kínai cég, a Magyarországon a Telenor hálózatához eszközöket szállító ZTE.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter november elején Sanghajban, a Hungcsiao Nemzetközi Gazdasági Fórumon azt mondta, hogy a Huawei közreműködésével épül ki Magyarországon az 5G-hálózat.

