10 csodás turistaparadicsom, ahol átvészelheted a telet

Ha felejteni akarjuk a telet vagy éppen kifejezetten kiélvezni a hó által festett táj szépségeit, már számos külföldi turistaparadicsomban megtalálhatjuk a számításunkat viszonylag elfogadható áron. Jó hír lehet ráadásul a télen "nyaralóknak", hogy rengeteg népszerű turistacélpont jelentősen olcsóbb ilyenkor, így nyomott áron, sorbanállás nélkül meg tudunk látogatni egy csomó nyáron is népszerű látványosságot is. Adunk pár utazási tippet azoknak, akik el akarnak szakadni a borongós téli hétköznapoktól vagy éppen külföldön akarják tölteni az ünnepeket.

Bécs, Ausztria

November közepétől december végéig várja a látogatókat a magyar turisták körében joggal népszerű bécsi karácsonyi vásár, ilyenkor a város nagyobb terei, történelmi utcái mind dekoratív karácsonyi díszekbe borulnak, és a levegőt megtölti a zene és a sült mandula illata. Több olyan turisztikai vállalat is van Magyarországon, amely kifejezetten a karácsonyi vásárra szállít turistákat Budapestről; érdemes utánanézni az akcióknak, hiszen kifejezetten jó dealeket is elcsíphetünk például a normál vasúti árakhoz képest. Bécs nagy előnye, hogy még szállást sem feltétlen kell bérelnünk, hiszen napon belül meg tudunk fordulni az osztrák fővárosban Budapestről.

Prága, Csehország





Prága sok turisztikai ajánló szerint télen a legszebb; vannak olyan oldalak, amelyek egyenesen „tündérmesébe illőnek” írják le a hófödte cseh fővárost. A város főbb látványosságai - a Károly híd, a prágai vár, az óváros és a sör télen is elérhetők-, a szálláshelyek és az éttermek ráadásul ilyenkor, a főszezonon kívül még olcsóbbak is.

Bledi-tó, Szlovénia





A Bledi-tó télen-nyáron gyönyörű, ilyenkor viszont még szánkózni, korcsolyázni és síelni is lehet a környéken, a tó partján fekvő városkába pedig új életet lehelnek az ünnepi fesztiválok. Ha pedig nem vágyunk ki a hidegbe, megmártózhatunk a tó körül található számos termálfürdő valamelyikében.

Innsbruck, Ausztria





A síelés és a snowboard fővárosaként is ismert Innsbruck számtalan kikapcsolódási lehetőséget nyújt a téli sportok szerelmeseinek, a település ráadásul már kétszer is otthont adott a téli olimpiának. Ha megfáradnánk a rengeteg mozgásban, a gazdag történelemmel rendelkező város számos múzeummal és történelmi épülettel várja a látogatókat.

Barcelona, Spanyolország





Ha egy kicsit melegebb éghajlatra vágyunk, Barcelona jó választás lehet ilyenkor, hiszen a spanyolországi városban decemberben is jellemzően 15 fok körül van a hőmérséklet, a legtöbb nyáron népszerű turistalátványosság pedig télen is nyitva áll, csak lényegesen kisebb a tömeg a Sagrada Familiánál vagy a Casa Milánál. Persze ha a tömeget el akarjuk kerülni, a karácsonyi vásárt valószínűleg ki kell, hogy hagyjuk.

Lisszabon, Portugália

Hasonló, mediterrán klímával találkozhatunk Lisszabonban is, az éttermek, kávézók és szálláshelyek ára viszont 20-30%-kal is alacsonyabb lehet, mint a katalán fővárosban. Bár strandolni itt sem feltétlen érdemes télen, az újkőkorszakig visszanyúló történelemmel rendelkező településen bőven akad látnivaló.

Athén, Görögország

Talán Görögország szintén nem a legelső ország, ami az ember eszébe jut, ha egy hosszabb téli kiruccanást tervez, viszont fontos érv mellette, hogy az Akropoliszt, a Lükabéttosz-hegyet vagy a helyi konyha nevezetességeit kellemes, 15 fokos hőmérsékletben tudjuk élvezni decemberben is, a nyárra jellemző tolongó turistatömegek nélkül.

Abisko, Svédország

Ha nem zavar a hideg (még -10 fok alatti, extrém hideg sem) és egy kifejezetten télies élményre vágyunk, érdemes lehet ellátogatnunk a Svédország északi részén található Abiskóba, ahol a sarki fény alatt síelhetünk, túrázhatunk vagy hajthatunk kutyaszánt. Nehezen tud az ember ennél téliesebb élményt elképzelni magának!

Marrákes, Marokkó

Az észak-afrikai Marokkó talán egzotikusabb célpont az előbbieknél, de egyre népszerűbb az európai turisták körében, hiszen napos tengerpartokban és történelmi ereklyékben gazdag, ráadásul emellett viszonylag olcsó is, különösen télen. 10-15 ezer forint körül már simán találunk a városban, négycsillagos szállodában is szobákat két főre, az átlaghőmérséklet pedig 15-20 fok között mozog, így a tél elől is menedéket lelhetünk.

Seychelle-szigetek

Ha kicsit mélyebben a pénztárcánkba akarunk nyúlni és kifejezetten trópusi telelésre vágyunk, a Seychelle-szigetek kiváló célpont lehet, hiszen a 25-30 fokos átlaghőmérséklet tökéletesen alkalmas arra, hogy megmártózzunk az óceánban. A Seychelle-szigetekre 500-600 ezer forintért juthatunk el utazási irodákon keresztül, ami azt jelenti, hogy ha párunkkal közösen akarjuk felejteni a zord tél viszontagságait, bőven egymillió forint fölött kell az utazásra áldoznunk.

