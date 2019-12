Egy BMW, ami pont elég

Van egy elméletem, tudom nem leszek vele népszerű, mert a világ nem így működik. Szóval az elmélet: mindenkinek a lehető legkisebb autót kellene megvennie, ami még pont kielégíti az igényeit. Ezért is érdekel mindig az, hogy elég-e megvenni a kisebbet, 5-ös helyett a 3-as BMW-t, Cayenne helyett a Macant, Golf helyett a Polót. És most itt a BMW X1, ami mostanra komoly autó lett, ráadásul belül olyan tágas, hogy simán kiszolgál családokat is. Teszteltük a BMW legkisebb, ráncfelvarráson átesett városi terepjáróját.

A sztármodell

A SUV-ok olyan népszerűek, hogy az 1999 óta gyártott X5 és a 2003 óta gyártott X3 után a BMW-nek újabb városi terepjáróval kellett megjelennie, a 2009-től gyártott X1 a kompakt városi terepjáró szegmensben indult. Az X1 első generációja furcsa autó volt, esetlen arányokkal, nyúlánk és semmiképpen sem terepjárós volt a forma. Mégis vitték, az első teljes évben közel 100 ezer darabot adtak el belőle, de a 2015-ben jött második generáció lett igazán sikeres, 2010-hez képest majdnem megháromszorozódott az X1 eladása. Eddig összesen több mint 1,8 millió darabot adtak el belőle, mostanra az X1 a BMW egyik legfontosabb modellje lett, az X-Modellek közül ebből adták el a legtöbbet, az összes eladott BMW 12-13 százaléka ez a modell, idén csak a 3-asból, az 5-ösből és az X3-asból adtak el az X1-nél többet.

Fontos a külső

Szóval fontos az X1 a BMW-nek, ezért sem mindegy, hogy sül el a ráncfelvarrás, amire idén került sor. Szerintem kifejezetten jól, az autó karaktere érdemben nem változott, de vagányabb és kicsit agresszívebb lett a dizájn, jót tett neki a facelift.

A vesék tovább nőttek, ami általános BMW-s jelenség, de az az érdekes, hogy még így is relatíve barátságos autó az X1, az egyik legvállalhatóbb a BMW teljes kínálatában, az X-modellek között meg főleg. Valahogy az az üzenete, hogy igen, a tulajdonosnak megvan a pénze, de ésszel választott autót, és nem az volt a szempont, hogy fegyvert vegyen, hanem egy autót. A teszthét alatt sokan megnézték az X1-et, nem úgy, mint ahogy egy X5/X6-ot szoktak (ennek meg honnan telik rá, ki lehet ez stb.), hanem valahogy az újra, valami normálisra, de mégis prémiumra vágyakozva. Talán csak egy dolog volt, ami nekem nem passzolt az autóhoz: a külső visszapillantó tükrök lefelé X1-feliratot világítanak az autó mellé, sok haszna nincs, inkább csak bazári.

Igényes belső

Minőségi, nagyautós, tágas. Ezek voltak az első gondolatok, amikor először beültem az autóba. A tesztautó szépen fel volt szerelve, az alapár felett volt még rajta 7 millió forintnyi extra, ezt azért érdemes észben tartani, amikor erről az autóról beszélünk, mert az alapáras BMW-k sok szempontból tudnak nagyon fapadosak lenni, de a jó hír az, hogy akinek telik rá, az X1-ből is tud első osztályú, a prémium érzést simán adó autót konfigurálni.

A tesztautó ilyen volt, tele bőrrel, nagy kijelzővel a műszerfalon, kényelmes sportülésekkel, hangulatvilágítással az ajtókon, panoráma üvegtetővel, komfortbejutással, motoros csomagtérajtóval.

Az anyagok jó minőségűek, egyáltalán nem tűnik úgy, hogy az anyaghasználattal akarnák a vevőket feljebb terelni az X3 vagy X5 irányába.

A helykínálat meglepően jó, elől gyakorlatilag bármekkora ember elfér, és nem csak a lábtér, de a fejtér is nagy, az elektromos üléseket felfelé és lefelé tág tartományban lehet állítani. Az autó külső méreteihez képest hátul is elég a hely, én 198 centis magasságomhoz beállított első ülésekkel is elférek hátul, nem superbesen terpeszkedős a hely, de 4 átlagos magasságú felnőtt kényelmesen utazhat benne, 2 felnőtt plusz 2 gyerek meg főleg.

A csomagtartó is teljesen élhető, hivatalosan 505 liter, a 40-20-40 arányban lenyitható, extraként akár tologatható hátsó ülések lenyitásával 1550 litert kapunk.

Menés

Az X1 már 1,5 literes, 116 lóerős dízellel és szintén 1,5 literes 140 lóerős benzines motorral is kapható, és biztosan azok is elvisznek A-ból B-be, de azért egy BMW-nél azoknál többet várnak a vevők. A tesztautót a 2 literes 190 lóerős dízelmotor hajtotta, ami már több mint elég a több mint 1,6 tonnás jármű mozgatásához, bármilyen körülmények között jól gyorsítja az autót, magabiztosan lehet vele kigyorsítani, előzni. Viszont, ha kell, nagyon takarékos is, országúton 5-össel kezdődik a fogyasztás, autópályán 130-nál 6,5-öt eszik, a hivatalos, 6,1 literes vegyes átlagfogyasztás nagyon odafigyelve (értsd, nem BMW-s módon) akár még hozható is.

Ami viszont nagyon zavaró, az az alapjárati remegés, ezen nincs mit szépíteni, az egész autó remeg, a kormány, az ülés, minden, egyáltalán nem prémium érzés. Elindulva egészen 50-ig zavaró a dízelmotor hangja, afölött viszont mintha teljesen megszűnne a motorhang, a kevés szél- és futóműzaj teljesen elnyomja. A négyhengeres kerregésre sokak szerint az a megoldás, ha bekapcsoljuk a rádiót, az igazi azonban a hibrid hajtás lenne, amivel elindulásnál hangtalan az autó, erre jövő év tavaszig kell várni, akkor érkezik a 25e, ami benzin/elekromos plug-in hybrid lesz.

A futómű sportosan kényelmesre van hangolva, a tesztautón 18 colos felnik voltak, érzésből ennél a méretnél van a kinézet/komfort optimuma.

Kütyük

Az X1-et gazdagon megtömhetjük elektronikai extrákkal, többek között Apple CarPlay, torlódás asszisztens, parkolóasszisztens, parkolássegítő rendszer, komfortbejutás, head-up kijelző, tolatókamera, dugóasszisztens, távolságifényszóró-asszisztens, sebességhatár-kijelzés, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, fékező funkcióval ellátott ütközésveszélyre figyelmeztető jelzés és gyalogosfelismerés is kérhető az autóba. A kormány mögé viszont nem jár teljesen digitális műszeregység, itt azért finoman jelezték, hogy ahhoz legalább X3-at kell venni.

Azt terveztem, hogy nem írok róla, de nem tudom megállni: a BMW eddigi legjobb navigációja is olyan gyatra, amilyen a Waze talán soha, még a kezdetek kezdetén sem volt, lassú, körülményes, nem felhasználóbarát, ha nem csomagban adnák, egy fillért nem adnék érte, a teszthét alatt két próbálkozástól eltekintve nem is használtam. A másik nagy fájdalmam, hogy a BMW-k még mindig nem tudnak kapcsolódni androidos telefonokkal, teljesen másodlagos, hogy miért nem (a BMW kézben akarja tartani a user interface-t, egyébként aftermarket megoldások vannak a BMW-k androidosítására), ez így nincs rendben.

A Harman/Kardon hifi viszont jól szólt, de nem agyeldobósan jól, úgyhogy tényleg kíváncsi lennék arra, hogy mit kap az, aki fapados X1-et vesz.

A tesztautóban a tolatókamera képe szép volt, erre az extrára egyébként szükség is van, mert bár az autó 4,4 méteres hossza jól belőhető, a kicsi hátsó ablakon keresztül nehéz a kilátás.

Árazás

Nagyon drágák lettek az újautók (és a károsanyag-kibocsátási normák szigorodása miatt 2020-tól további drágulás jöhet), manapság már egy jól felszerelt Octavia ára is simán tud 8 számjegyű lenni, és az X1 sem olcsó: a tesztautó 19,1 millió forintba kerül. A jó hír, hogy egyáltalán nem kell elkölteni ennyi pénzt, hogy kiadja az X1, az xDrive 20d alapára 12,3 millió forint, és ha le tudunk mondani néhány költséges extráról, mint amilyen például a panorámatető 422 ezer forintért, akkor jó néhány millió forintot le tudunk faragni a 19 millióból, vagy, ha más motort választunk, például a 192 lóerős sDrive 20i-t, akkor máris lefaragtunk 1,3 millió forintot, és még az autónk hangja is szebb lesz, valószínűleg a dízel alapjárati remegése nélkül.

És hogy mi az alternatíva? Adja magát a Mercedes GLA, az Audi Q3 vagy a Volvo XC40, de szerintem, ha valaki BMW-t akar venni, akkor nem választ mondjuk Volvót, ezért is gondolom, hogy házon belül van a nagy vetélytárs, mégpedig az X3. Ott az xDrive 20d alapára 14,2 millió forint, vagyis az X3 közel 2 millió forinttal feljebb indul, mint az X1, viszont a tesztautó 19 milliós árából nagyon szépen felszerelt X3-at lehet venni, sőt, ésszel konfigurálva abból is le lehet faragni néhány millió forintot.

Konklúzió

Nagyon kerek csomag az X1, felnőtt, masszív, de méreteivel és külsejével nem hivalkodó autó lett mostanra. Nagy előnye, hogy a vevők életkora alapján szeles spektrumot lefed, idősebbek, fiatalok, családosok 2 gyerekig simán választhatják, mondhatni csalódásmentes választás. Eddig azt gondoltam, hogy méretre az X3 az igazi családi autó, az X1 meggyőzött, hogy gond nélkül lehetne a család első autója.