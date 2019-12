Szintet léptek a magyar bankok, valami egészen újba kezdtek

Jelentős kockázatokat hordoz magában, amikor egyidőben, nagy tömegben kell lejáró kötvényeket az aktuális, előre nem látható gazdasági környezetben refinanszírozni. Ez egy kedvezőtlen gazdasági klíma esetén problémát okozhat, amiről a magyar bankszektornak nincsenek érdemi tapasztalatai – nyilatkozta nekünk a Növekedési Kötvényprogram kapcsán Fülöpné Bogdán Krisztina, a Commerzbank vezérigazgató-helyettese, aki mindemellett sikeresnek tartja a programot. A bank hitelportfóliója idén már több mint 70%-kal (!) bővült, így a M&A-finanszírozás és az autóipar kilátásai mellett adta magát, hogy a hitelpiaci versenyről is faggassuk a szakembert, aki a CFO of the year díjról és a pénzügyi vezetők munkájáról is megosztotta velünk gondolatait.

Még idén elfogy az MNB 300 milliárdos kötvényprogramjának a háromnegyede. Meglepte a Növekedési Kötvényprogram sikere?

A tények valóban azt igazolják, hogy sikeres a program. A várakozások feletti összegben regisztráltak a közép- és nagyvállalatok, és várakozások feletti számban kaptak megfelelő adósminősítést. Mára jó néhány aukció le is zajlott a piacon. A kötvényprogram fedezet nélküli forrásbevonást tesz lehetővé, ezt figyelembe véve meglepett a befektetők kockázati étvágya, amit a hosszú, jellemzően 7-10 éves futamidő, a bullet (tőketörlesztés csak a futamidő végén) típusú törlesztés és az esetenként több tízmilliárd forintos volumen tükröz.

Ezek szerint nem jellemzők ilyen kondíciók a hazai vállalatfinanszírozás hagyományos formájára, a hitelezésre?

Nem jellemzők. De ha akadnak is ilyen konstrukciók, csak jóval magasabb kamatszint mellett.

Az MNB részvétele egyértelmű a vevői oldalon, de nagy kérdés számomra, hogy a magyar hitelintézeteken kívül megmozgatta-e a program más, akár külföldi intézményi befektetők fantáziáját is, vagy csak átstrukturálódásról beszélhetünk a hitelek felől a kötvények felé, és nem jelentek meg új finanszírozók. A program új kockázati szintet nyitott meg a bankszektor vállalatfinanszírozási tevékenységében, a kockázatvállalás következő szintjét képviseli.

Ilyen körülmények mellett a magyar Commerzbank vásárlóként vagy szervezőként részt vesz a programban?

A Commerzbanknak konszernszinten nagyon határozott az elképzelése a kötvénypiacról. Anyavállalatunk által vezető pozíciókkal rendelkezünk Európában ezen a területen és a hosszú évek alatt számtalan tapasztalatot szereztünk, hogyan lehet és kell kötvénystruktúrákat és a kibocsátó valamint a befektető számára is vállalható kockázatot kialakítani.

A tények azt igazolják, hogy jelentős kockázatokat hordoz az magában, amikor egyidőben, nagy tömegben kell lejáró kötvényeket az aktuális, előre nem látható gazdasági környezetben refinanszírozni. Ez egy kedvezőtlen gazdasági klíma esetén problémát okozhat, amiről a magyar bankszektornak nincsenek érdemi tapasztalatai.

A Commerzbank Zrt. ezért óvatosan tekint az ilyen struktúrájú kötvényekre, elsősorban a bulett jelleg miatt. Ráadásul a kötvények futamideje jóval túlmutat az európai piaci sztenderdeken, ami jellemzően nem haladja meg az öt évet. Kötvénykibocsátás szervezésére és ezt követően a tőzsdei bevezetésre, forgalmazásra, árjegyzésre pedig nincs Magyarországon befektetési szolgálató részlegünk, ezért legnagyobb sajnálatunkra szervezőként/forgalmazóként nem tudunk részt venni a programban. Ugyanakkor konszernünkön keresztül magyarországi cégek számára természetesen szerveztünk már többször európai piacokon kötvénykibocsátást, nagy sikerrel.

Azok a bankok, amelyek sem szervezőként, sem vásárlóként nem vesznek részt a programban, finanszírozott ügyfelet veszíthetnek a program miatt. Ők egyértelmű vesztesei a programnak?

Ha valaki nem vesz részt szervezőként a programban, az egyértelműen veszít ezzel, hiszen ez egy jól jövedelmező üzletág. A vásárlói, befektetői részvétel során nagy kérdés, hogy a kibocsátó cégek között megtalálhatók-e meglévő ügyfelek, és hogy ők meglévő hiteleket is leváltanak ezzel vagy teljesen új, azaz többletforrást vonnak be a program keretében. A banki bevételre vagy nyereségre gyakorolt hatások tehát nem egyértelműek, a Commerzbank esetében mindenesetre mérlegében pozitívak a tapasztalatok, ügyfeleink egyenlőre több többletforrást vontak be a program során és kevésbé törlesztették nálunk fennálló hiteleiket.

Mennyire szűkíti a vállalatfinanszírozási piacon a felárakat, banki marzsokat a program?

Ha egy jól működő piacról beszélünk, akkor egy biztosítatlan bullet kötvény árazásának magasabbnak kell lennie, mint egy biztosított, amortizálódó hitelnek. A közgazdasági logika azt diktálja, hogy ne legyenek alacsonyabb marzsok és hozamok. Ugyanakkor az ügyfeleket az MNB vásárlásai úgy támogatják, hogy a piaci befektetők által ajánlott árakkal súlyozva kedvező költség mellett tudjanak forrást bevonni. E kötvények kockázata nem összehasonlítható egy egészen más struktúrájú hitellel, a banki logika mindenképpen magasabb árazást diktálna.

Mi a várakozása a program folytatását, kifutását illetően?

Meggyőződésem, hogy ahogy a Növekedési Hitelprogram esetében is volt több szakasz, elképzelhető keretemelés, és újabb szakaszok következhetnek. Továbbra is jelentős az érdeklődés.

Business and Finance Summit 2019 konferenciánkon a zsűri, amelynek Ön is a tagja volt, Tóth Istvánt, a Tungsram pénzügyi vezetőjét választotta meg a CFO of the year díj nyertesének. Mi szólt a személye mellett?

A Tunsgram mára egy magyar multivá alakult, és az ide vezető út nagyon göröngyös lehetett. Meg kellett megteremteni a GE köldökzsinórjáról való leválás során egy új szervezetet, új folyamatokat, új rendszereket. Tóth István pályázatából betekintést kaphattunk abba, hogy ez mit is jelenthetett. Azt gondolom, hogy ha csak annak a töredéke, amit mi belegondoltunk, megvolt, már az egy irgalmatlan nagy munka. Nagyon összetett és nagyon különböző kompetenciákat kellett ehhez megcsillogtatnia a gazdasági terület vezetőjének. István pályázatából nagyon jól kiderült, milyen kihívásokkal küzdöttek, mi mindent kellett bevezetni, a díj a teljes csapat munkáját is dicséri. A CFO of the year díjra érkező pályázatok egyébként nagyon magas színvonalú anyagok voltak az előző évekhez képest is, de a zsűri még így határozott többséggel hozta meg a döntést a díj nyertesére vonatkozóan.

A Tungsram sztorija kapcsán is felmerül a kérdés, mennyire mozgatja meg manapság a hitelpiacot az M&A-piac? A hitelfelvétel útját egyengető CFO-k munkája pedig mennyire szól manapság a hasonló átalakulásokról?

A Tungsram sztorija egyedinek mondható, de természetesen az M&A-tranzakciók finanszírozása egyre hangsúlyosabb a hitelezésben már csak azért is, mert egy egyre szélesebb vállalkozói, cégvezetői réteg veszi át a vállalatot a rendszerváltáskor új életet kezdő, idősödő korosztálytól.

A CFO-k szempontjából nagyon összetett a kép. Heterogén, széles réteg az övék, többségük kizárólag a napi munkáját végzi, pénzügyi értelemben működteti a céget, és megpróbál hatékonyságjavító intézkedéseket bevezetni. A pénzügyi vezetők másik része a tulajdonos inspirációjára a piacban rejlő lehetőségeket vásárlásokkal, eladásokkal is megpróbálja kihasználni.

Az ilyenkor szükséges due diligence, pénzügyi és egyéb hatástanulmányok elkészítése nagyon izgalmassá teszi e CFO-k munkáját. Ebből nagyon sok van mostanában. Bankként mi láttunk hamvába holt kísérleteket is, de létezik Magyarországon egy kockázatvállaló befektetői réteg, amelyik mindig keresi az új akvizíciós célpontokat. Finanszírozóként szívesen együttműködünk velük.

Mennyire tér el egymástól a bankok M&A-finanszírozói magatartása?

Nagyon heterogén ebből a szempontból a bankpiac. Vannak olyan bankok, amelyeknek kifejezetten erős kompetenciáik vannak az M&A-piacon, és erős csapattal rendelkeznek, erős kockázatvállalás mellett. Ugyanakkor a kisebb bankoknak nincs helyben meg ehhez a csapatuk, és korlátozott a belépési lehetőségük. Nekünk sincs külön M&A-csapatunk, de a külföldi szakértőink bevonásával aktívan részt tudunk venni az ilyen ügyletekben.

A mindennapi működéshez és a fejlesztésekhez szükséges forgóeszköz- illetve beruházási hitelek területén mennyire öldöklő a bankok közötti verseny?

Rég lehetett ilyet látni, két-három évvel ezelőtt például még nem volt ilyen. Nem emelnék ki egyetlen ágazatot sem, mert nálunk mindet lehet finanszírozni, nincs ebben kivétel. És mindenhol versenyt látunk. Nincs olyan szektora a magyar gazdaságnak, ahol kijelenthető kisebb vagy nagyobb étvágy lenne általánosságban a bankok részéről.

Milyenek a Commerzbank növekedési számai?

Több mint 70 százalékkal bővítettük hitelportfóliónkat az idei év eddig eltelt részében, ami azt mutatja, hogy ismerjük azt a szegmenst, és szoros kapcsolatban vagyunk velük, akik Magyarországra jönnek, befektetnek, beruháznak, vagy már régóta jelen vannak, és folyamatosan fejlesztik tevékenységüket. Elsősorban a 10 millió euró feletti újhitel-folyósítások aránya és a tömege nőtt meg, de sok új ügyfelet is sikerült a banknak megszerezni, diverzifikált módon. Sikeres és tudatos akvizíciós stratégiánknak köszönhetően jó pár olyan új partnert sikerült találni 10 millió euró feletti finanszírozással, akik a hitelportfóliónk bővüléséhez hozzájárultak. Elsősorban euróalapú finanszírozást nyújtunk, amely anyabankunk miatt rendkívül versenyképes, de természetesen bármilyen devizanemben állunk személyreszabott konstrukciókkal ügyfeleink rendelkezésére. Ha egy külföldi tulajdonos céget alapít Magyarországon, azt anyavállalatunkon keresztül gyakran jól ismerjük, tudjuk, hogy milyen kockázatot képvisel, kevesen tudnak velünk versenyezni ebben a szegmensben. A „kinyújtott kéz” politikájával meg tudjuk őket szólítani. A magyar cégek pedig azért szeretnek bennünket, mert az exportra termelő cégek esetében az eurófinanszírozás létkérdés, ráadásul olyan egyedi struktúrában tudjuk ezt nyújtani, ami nagyobb bankok esetében nem feltétlenül lehetséges. Mindezt nagyon magas helyi döntési kompetenciával tesszük, ami meggyorsítja és egyszerűsíti a döntéshozatalt, ezáltal ügyfeleink a piachoz képest gyorsan megkaphatják a finanszírozást. Ennél a pontnál szeretném kiemelni és megköszönni a teljes magyar egység munkáját, mert 100 fős helyi bankként ez csak úgy lehetséges, hogy front office, back office és kockázatkezelés ugyanúgy érti és fontosnak tartja a bank stratégiáját és értékeit. Amit idén elértünk, az rendkívüli, ugyanakkor ez nem egy-két ember teljesítménye, hanem egy csapaté. Büszke vagyok arra, hogy ilyen kollégákkal dolgozom, immáron 17 éve.

Jelentősen nőtt az elmúlt években a vállalatok betétállománya is. Mivel magyarázható a jelenség?

Az a feltételezésem, hogy a betétállomány jellemzően ellentétes devizanemben van a hitelfelvevők jelentős körénél, mint a hiteleik. A hitelfelvétel általában abban a devizanemben a legkedvezőbb, amelyben a természetes fedezet képződik, viszont rossz időkre is tartalékolnak a másik devizanemben a vállalatok. A hitelezés 15%-ot közelítő éves szektorszintű dinamikája önmagában is támogatja a betétképzést.

Mire kell figyelniük a bankoknak a romló makrogazdasági környezetben?

Naprakész információkkal kell rendelkezniük, hogy tudják, mi történik egy adott cégnél. Nem kizárólag a makrogazdasági adatokra kell figyelniük, persze azok is rettentően fontosak, sokszor mikroszinten érdemes ezeket kezelni. A mi bankunknál fontos az ágazati jelentés, elemzés és a makroelemzés is, de sokkal fontosabb, hogy tudjam, hogy az adott vállalat hogyan áll aktuálisan. Negyedévente monitoringoljuk partnereinket, azonban emellett ellátogatunk hozzájuk, beszélgetünk a vezetőikkel, tulajdonosaikkal, látjuk, hogy mennek-e a gépsorok, és hogy mennyi megrendelés van a könyveikben. Ez sokszor többet mond el bármilyen papíralapú elemzésnél.

Kiemelt figyelmet érdemel-e mostanság a sok sebből vérző autóipar vagy éppen a csúcsra pörgetett építőipar?

Megvizsgáltuk az autóipart, és bár vannak lassulásra utaló jelek, egyelőre nincsenek nagyobb aggodalomra okot adó jelek. Csökkenő megrendelésállományról van szó, kereskedelmi háborúról és még sorolhatnám, de az a lényeg, hogy egy-egy vállalat milyen választ ad ezekre. Esetenként külföldről telepítenek hozzánk termeléseket, gyártókapacitásokat, mert még mindig kézzel fogható a gazdasági előnyünk. Lehet, hogy az európai autóiparnak rosszul megy, de az adott cég, amelyiket itt helyben finanszírozunk, az legtöbbször töretlenül profitábilis. Az építőiparnak most nagyon jól megy, másfél-két év múlva várok változást, ennél rövidebb távon még nem.