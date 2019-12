Mercedes CLA-k a Mol Limo flottájában

A Mol Limo 10 darab új Mercedes-Benz CLA Coupé és 10 darab Mercedes-Benz CLA Shooting Brake modellel bővíti autóflottáját. A közösségi autószolgáltató használati zónája decembertől újabb budapesti városrésszel, a XI. kerületi Madárheggyel egészül ki, továbbá Kőbánya-Kispest bizonyos részein is bővül, és már meghaladja a 80 km2-t. A szolgáltatás további fejlesztése érdekében a Mol Limo emeli az alkalmi felhasználók számára megszabott percdíjakat, az előfizetéses díjak változatlanok maradnak, így továbbra is már 59,-Ft-tól elérhető a Mol Limo szolgáltatása.

A karácsonyi vásárlási dömpingre időzítve a Mol autómegosztó szolgáltatása két, nagy csomagterű modellel bővíti a Mol Limo flottát, és ezentúl 10 Mercedes-Benz CLA Coupé és 10 Mercedes-Benz CLA Shooting Brake közül is választhatnak a felhasználók. Ezeket a magasabb kategóriájú autókat havidíjas konstrukcióban 119 forintért, míg alkalmi használóként percenként 129 forintért vehetik igénybe a felhasználók. Az új CLA Shooting Brake az elődjénél nagyobb teret biztosít az utasok, a sporteszközök és a csomagok számára egyaránt.

Nem utolsó sorban gondoltunk azokra is, akik néha napján kiruccannának a városon kívülre, akár a családdal, hiszen ebben az autóban már akár négyen-öten is kényelmesen utazhatnak” – mondta Sáreczky Richárd, a Mol Limo ügyvezető igazgatója.

A Mol Limo december folyamán a szolgáltatási területét is bővíti, ezentúl a XI. kerületi Madárhegy városrészben, sőt Kőbánya-Kispest bizonyos részein élők számára is elérhetővé válik a szolgáltatás.

A szolgáltatás további fejlesztése érdekében a Mol Limo emeli az alkalmi felhasználók számára megszabott percdíjakat. A kétajtós, kétszemélyes smartot 75 forintos percdíjért, a négyajtós változatot, a VW up!-ot, VW e-up!-ot és a Kia Picantot 85 forintos percdíjért, a Mercedes-Benz A-osztály modelleket pedig 119 forintos percdíjért használhatják a felhasználók. A havi díjas felhasználók továbbra is változatlan áron érik el a szolgáltatást. Így a kétajtós, kétszemélyes smarttal percenként 59 forintért autózhatnak, a négyajtós változat, a VW up!, VW e-up! és a Kia Picanto ára pedig azonos, 66 forint/perc, aki pedig a magasabb kategóriájú Mercedes-Benz A-osztály modellel szeretne autózni 99 forintos percdíjért teheti meg továbbra is.

A Mol Limo szolgáltatása folyamatosan fejlődik, idén jelentősen bővült a közösségi autószolgáltató flottája és kiszolgálási területe is. Mára az eredetileg 300 autóval induló Limo flottája 470 járműből áll, ezzel párhuzamosan növekedett a szolgáltatás lefedettsége is. A Mol Limo szolgáltatási zónája 60 km2-ről 80 km2-re bővült az elmúlt több mint másfél évben. Sőt idén a Mol Limo a magyar autómegosztók közül egyedüliként alakított ki dedikált parkolóhelyeket a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén.

Címlapkép: Mol