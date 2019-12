4iG: Nincs egyetértés a nagytulajdonosok között? Eladnak a nagyrészvényesek? Ezekből a pletykákból semmi sem igaz

Tegnap jelentették be, hogy a 4iG nem vásárolja meg a T-Systemst. A meghiúsult akvizícióról beszéltünk a 4iG elnök-vezérigazgatójával, Jászai Gellérttel.

Mindenkit ez érdekel, ezért mi is ezzel kezdjük: miért hiúsult meg a T-Systems felvásárlása?

A Magyar Telekommal közösen kiadott tőkepiaci tájékoztatás, illetve sajtóanyag minden olyan információt tartalmazott, amit a felek el akartak mondani az okokról. A titoktartáson kívül más is húzódik a háttérben. A Telekom csoportra ugyanis olyan stratégiai partnerként tekintünk, akivel folytatni kívánjuk az üzleti együttműködést például a nagyvállalati és a közszféra számára nyújtott szolgáltatások területén.

Októberben az Infotér konferencián még azt mondta, hogy elkészültek az átvilágítással és véglegesítik a kereskedelmi megállapodást a Magyar Telekommal, ezek szerint akkor még minden rendben volt. Melyik fázisban akadt el a tranzakció?

Nem egészen ezt mondtam, érdemes visszakeresni. Az Infotér konferencián úgy fogalmaztam, hogy lezárult az átvilágítás első szakasza és a legérzékenyebb fázisban tartunk, akkor november közepére vártuk a megállapodás lezárását ami elhúzódott, és alapos mérlegelés után született meg a tegnapi bejelentés.

A piacon azonnal számos elmélet született a politikaitól a gazdasági okokig: például, hogy vevő oldalról a nagytulajdonosok között régóta nincs egyetértés, és ezért álltak el a felvásárlástól. De azt pletykát is hallottuk, hogy a 4iG más módon szerzett befolyást a T-Systems irányításában, és a cég vezetői akvizíció nélkül, párhuzamosan működtetik a jövőben a két vállalatot. Az nagyjából egy hete tartó árfolyamesés mögött pedig a 4iG nagytulajdonosainak eladásai állnak.

Ezekből a pletykákból semmi sem igaz. Tisztában vagyunk vele, hogy a befektetőket meglepte a tegnapi bejelentés, de szeretném, ha mindenki megértené, hogy racionális és kizárólag üzleti megfontoláson alapuló döntést hoztunk.

A visszalépésünk mögött inkább olyan dilemmák állnak, mint például az osztalékfizetési politika. Egy ilyen volumenű tranzakcióval járó hitelfelvétel ugyanis hosszú évekre korlátozta volna a 4iG lehetőségeit. Márpedig mi már az idei csúcsév után is osztalékot akarunk fizetni.

A 4iG főrészvényesei pedig nem csak egyetértésben működnek, hanem konszenzus volt ebben a kérdésben is. A nagytulajdonosok pedig egyetlen részvényt sem adtak el az elmúlt időszakban és a jövőben sem tervezik csökkenteni részesedésüket. A 4iG pedig továbbra is nagyon komoly növekedési potenciállal és jövőképpel rendelkezik.

A tranzakció meghiúsulása ellenére részt vesz a 4iG a Növekedési Kötvényprogramban? Ha igen, akkor mekkora kötvénykibocsátást terveznek, és a befolyó forrásokat mire fordítják?

Az NKP-ban származó forrásokat a T-Systems akvizícióra fordítottuk volna, a hitelminősítésünk is erre szólt, így a kötvénykibocsátáshoz újra kell indítanunk az ehhez szükséges lépéseket.

Nemrég arról beszélt, hogy a T-Systems felvásárlásával 2-3 éves időtávon 200-250 milliárd forint körüli árbevételű cég lehet a 4iG. A T-Systems „kiesésével” ebből most hiányozni fog durván a fele. Azt is megemlítette, hogy a 4iG nem csak Magyarországon, de a régióban is meghatározó informatikai szereplő akart lenni, a T-Systems felvásárlása nélkül nyilvánvalóan lassabban haladhat a tervek megvalósítása. Változik emiatt a stratégia?

A stratégiánkon nem változtattunk és egyik társaság esetén sem érdemes kiindulni a tavalyi eredményekből, teljesen megváltoztak a piaci körülmények és viszonyok. A 4iG organikus szinten is látványos fejlődésen ment keresztül az elmúlt egy évben . Az, hogy az időközben 550 fő fölé növekedett szervezetünket akár akvizíciókkal, vagy más stratégiai együttműködésekkel bővítsük pedig továbbra is fontos célunk.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a 4iG minden évben huszonötszörös eredményt ér el az előző évhez képest. De jövő év végére a T-Systems felvásárlása nélkül is reális célnak tekintem, hogy a 4iG a piacvezető cégek közé érjen gazdasági eredményei alapján.

A tegnapi közleményben azt írták, hogy aktívan keresik azokat az akvizíciós célpontokat, amelyek támogatják növekedési célokat. Ezek mennyire csak távoli tervek, és mennyire konkrét, akár folyamatban lévő tranzakciók?

Folyamatosan vizsgáljuk a lehetőségeket, a 4iG-n belül már egy külön stáb foglalkozik a potenciális üzleti és akvizíciós lehetőségek elemzésével és vizsgálatával.

A 4iG az elmúlt hónapokban több, sokmilliárd forintos projektet nyert el. Képes a vállalat a T-Systems nélkül, önerőből elvégezni a feladatokat?

Számos olyan pályázatot nyertünk, amelyben a T-Systems-szel – vagy más stratégiai partnerrel - konzorciumban veszünk részt. A tegnapi bejelentés nem változtat ezek megvalósíthatóságán, a megállapodások hatályban maradnak. Azoknál a projekteknél, ahol egyedül pályázunk, ott pedig természetesen képesek vagyunk önerőből is teljesíteni a szolgáltatások megvalósítását.

Címlapkép: Szekeres Máté