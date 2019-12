Meghiúsult az év üzlete. Mi történik itt?

Nagy meglepetésre nem veszi meg a 4iG a T-Systemst. A teljes kép még mindig nem tiszta, a bejelentés óta csak több lett a kérdőjel. Végül is csak a legfontosabb kérdésekre nem tudjuk a választ: Miért hiúsult meg a tranzakció? Mi volt a csomagban? Mennyiért adták volna el a T-Systemst? Nem csak a 4iG, de a Telekom szempontjából sem mindegy, miért nem jött létre a deal. Egy kis eszmefuttatás következik.

Miért hiúsult meg a tranzakció?

Nem tudjuk. Pedig a felek már közleményt is kiadtak, és Jászai Gellért a Portfolio-nak interjút is adott, de a kép még mindig nem teljesen tiszta. Pletykából van bőven, kezdve attól, hogy a magaspolitika nyúlt bele a tranzakcióba, vagy hogy az átvilágítás alatt a 4iG nagyon nem azt találta a T-Systemsnél, amit szeretett volna, de tartja magát a pletyka, hogy túl magas árat kért a Telekom a 4iG-től, az a pletyka is terjedt, hogy a 4iG nem tudta megszerezni a megfelelő finanszírozást a dealhez. Nem csak a T-Systems, de a Telekom csoport további működése szempontjából is fontos, hogy miért nem jött létre az eladás. A 4iG hivatalos kommunikációja az, hogy kizárólag üzleti megfontoláson alapuló döntést hoztak, és olyan dilemma állt a visszalépés mögött, mint az osztalékfizetési politika.

Pontosan mit adott volna el a Magyar Telekom?

Ez is képlékeny. Gyakorlatilag a teljes T-Systemst, mínusz a T-Systems kis-és középvállalati értékesítési üzletága, amit a tranzakció zárása előtt választottak volna le. Nehéz megmondani, hogy ez az értékesítési terület mennyivel járult hozzá a T-Systems számaihoz, bevételéhez profitjához, de a nagy bizonytalanságot nem is ez jelenti, inkább az, hogy azt nehéz belőni, valójában milyen profitabilitásra képes a T-Systems. Ez egyrészt következik az integrátori szerepéből, hiszen az elnyert projektek nagy részét alvállalkozók bevonásával végzi, másrészt az sem egyértelmű, milyen hatása van az anyacéggel történő elszámolásoknak a T-Systems marzsaira. Összességében sejthető, hogy alacsony marzsokkal működik a Telekom-leánycég, de hogy mennyire alacsonyakkal, arra csak indikációt adnak a cég kimutatásai. A nagy kérdés ráadásul az, hogy egy másik tulajdonos, kevesebb alvállalkozó bevonásával, jobban „kialkudott” közbeszerzési feltételek mellett milyen profitabilitással tudná működtetni a T-Systemst. Plusz csavar: a delaben nem csak a T-Systemsről, hanem egy feltételrendszerről is szó volt, amely érintette a névhasználatot, de a

Pontosan mennyiért adta volna el a T-Systemst a Telekom?

Nem tudjuk. Július elején azt jelentette be a 4iG és a Magyar Telekom, hogy előzetes megállapodást írtak alá, amelyben megegyeztek a vételárban és a főbb feltételekben. Az a vételár vélhetően nem kötelező, előzetes ár lehetett, hiszen a 4iG akkor még nem világította át a T-Systemst, így nem is tudhatta, hogy pontosan mit vesz. A tranzakció bejelentésekor készítettünk egy árazást a tőzsdén jegyzett európai és a régiós IT illetve távközlési cégek árazási alapján, akkor egy széles, közel 40-80 milliárd forintos árazási sávra jutottunk, valahol ezen belül lehetett volna a vételár. Viszont így, hogy nem tudjuk, pontosan mekkora összegről beszélünk, nehéz megmondani, melyik forgatókönyvvel járt volna jobban a Telekom.

Mit veszíthet a deal meghiúsulásával a Telekom?

Ehhez azért jó lenne tudni, pontosan mi vezetett a tranzakció meghiúsulásához, mert nagyon nem mindegy, milyen most a viszony a két érintett cég, a Magyar Telekom, a 4iG és a magyar kormány között. Éppen 5G-frekvenciaaukció zajlik, fontos mobil és vezetékes hálózatfejlesztést hajt végre, és fog végrehajtani a Magyar Telekom, az informatikában a következő években jó néhány százmilliárd forintnyi állami projekt várható, nagyon nem mindegy, hol csapódnak le ezek a megrendelések, és az sem mindegy, hogy ha végül a Magyar Telekomnál, akkor azokban a projektekben fővállalkozóként vagy alvállalkozóként vesz majd részt a cég.

Amit most tudunk, az az, hogy a T-Systems marad, ami éves szinten képes 100 milliárd forint feletti árbevételt és nagyon alacsony marzsok mellett alacsony egy számjegyű milliárd forint profitot szállítani a Telekom csoportnak.

A befektetők is küzdenek a T-Systems-eladással

A befektetők reakciója is jól mutatja, hogy egyrészt nehéz beárazni a T-Systems tranzakciót és annak meghiúsulását is, másrészt lehet nagyjából semleges is a hatás. A július eleji bejelentés után néhány napig emelkedett az árfolyam, aztán visszatért abba a sávba, ahol a bejelentés előtt állt, és a tegnapi bejelentés után ma sem látunk kiugró árfolyamreakciót, stagnál a Telekom árfolyama. Jellemző egyébként, hogy jóval nagyobbat emelkedett a Telekom árfolyama arra, hogy a Digit kizárták az 5G-frekvenciaaukcóból, mint a T-Systems eladásával/megtartásával kapcsolatos hírekre. Egyébként nem csak a befektetőket az elemzőket sem mozgatta meg nagyon a tranzakció, a júliusi bejelentés után nem nyúltak érdemben a Telekomra vonatkozó célárukhoz, ajánlásukhoz.

Konklúzió

Egyszerűen nincs elég információnk ahhoz, hogy megfelelően értékelni lehessen a T-Systems eladásának hatását, de összességében inkább semlegesnek mondanánk. A következő hónapok kormányzati IT-projektjeiről szóló hírei sokat segítenek majd annak az eldöntésében, hogyan lesznek leosztva a lapok a hazai informatikai piacon.

Címlapkép: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images