Mire készül a magyarországi McDonald’s?

Idén tavasszal vásárolta meg a McDonald’s Corporation magyarországi vállalatában meglévő teljes tulajdoni érdekeltségét Scheer Sándor, a magyar piac meghatározó építőipari cége, a Market Építő Zrt. alapítója. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a McDonald’s magyarországi Developmental Licensee Partnereként valamennyi, a McDonald’s hazai hálózatát alkotó étterem hozzá került, így teljeskörűen ő felel a piacért, beleértve a franchise partnerekkel való együttműködést is.

A Developmental Licensee egy tulajdonosi struktúra, amelyet a McDonald’s már 30 éve alkalmaz világszerte. Lényege, hogy a Developmental Licensee Partner feladata, hogy az adott piacon működő McDonald’s éttermeket üzemeltesse és fejlessze. A DL Partner biztosítja a működtetéshez és növekedéséhez szükséges tőkét is. Olyan piacokon alkalmazzák, ahol ez a struktúra hatékonyabb helyi irányítást, gyorsabb döntéshozatalt és erőteljesebb növekedést tesz lehetővé. Itthon talán szokatlan, de a McDonald's hálózatában kifejezetten gyakori ez a struktúra: jelenleg, világszinten több mint 80 piacon, Európában is számos országban DL rendszer van.

Scheer a Portfolio-nak elmondta, hogy a tervei szerint még gyorsabb fejlődés, ütemesebb növekedés fog megvalósulni a következő években:

„A jövőben még modernebb éttermekkel, új és kibővített szolgáltatásokkal, még több helyen leszünk jelen, így a változást egyre több vendégünk személyesen is megtapasztalja majd. A cél, hogy a rendszerben és a piacban rejlő lehetőségeket ötvözve felgyorsítsuk a növekedést, ösztönözzük az innovációt, és még közelebb hozzuk a márkát a vendégeinkhez” – tette hozzá.

Az üzletember szerint a fejlesztés és a bővítés nem csak új éttermek nyitását jelenti majd. A fejlesztéseknek stratégiailag fontos és a vendégek szempontjából is látványos eleme az új éttermi koncepció. Két éve, a budapesti Vörösvári úti étterem volt az első, ahol a vendégek a „Jövő Élménye” koncepcióval találkozhattak. Azóta már 10 ilyen étterem van, a legújabb egység a Margit hídnál december elején készült el. Az átalakítások idén és a következő években is folytatódnak. A cél pedig az, hogy két év múlva a teljes hazai hálózat ezzel a koncepcióval működjön.

A vendégek számára a legfeltűnőbb újítást az érintőképernyős rendelésfelvevő kioszkok és az asztalhoz történő kiszolgálás jelentik majd.

„A kioszkokon könnyebben áttekinthető a teljes kínálatunk, az ételekért pedig nem kell majd sorban állniuk például a kisgyermekkel érkező családoknak, mert a kollégáink asztalhoz viszik azt – mint bármelyik hagyományos étteremben. Ami a legfontosabb, a vendégek döntik el, hogy hogyan szeretnék használni az éttermet. A kasszák nem szűnnek meg, akinek ez kényelmesebb, az a jövőben is rendelhet és fizethet a kollégáknál.”

Létrehoztak egy új pozíciót is: a „vendégélmény menedzser” feladata, hogy folyamatosan ügyeljen arra, hogy a vendégek az étteremben jól érezzék magukat, és megkapják a személyes figyelmet.

Bővül a házhozszállítás, kisvárosokban és autópályáknál jönnek az új éttermek

Scheer Sándor elmondta azt is, hogy a júliusban, teszt jelleggel, néhány budapesti étteremben elindított házhozszállítás sikere felülmúlta a menedzsment várakozásait. Az elmúlt hónapokban megkezdték a szolgáltatás országossá bővítését. Ezt eredetileg csak 2020-tól tervezték, a pozitív tapasztalatoknak köszönhetően azonban úgy döntöttek, hogy október elejétől, ütemes tempóban indulnak az országos bevezetéssel. December elejére már az éttermek több, mint felében elérhető volt a házhozszállítás.

A Developmental License-szel járó egyik legfontosabb feladat a hazai éttermi hálózat bővítése, a piacban rejlő lehetőségek kiaknázása. A magyarországi McDonald’s folyamatosan vizsgálja új éttermek nyitásának lehetőségét, vannak tervek, amelyek megvalósításán már most is dolgoznak. A tulajdonos elsősorban a kis-és közepes városokban, valamint az autópályák csomópontjainál lát terjeszkedési lehetőségeket, de Budapesten is lehet új éttermekre számítani.

A hazai McDonald’s-ot is érzékenyen érinti a munkaerőhiány: Scheer Sándor szerint az utóbbi két évben ennek ellenére több mint 2000 fővel tudták növelni a dolgozók létszámát. Ebben kulcsszerepet játszott a bérek több lépcsőben történő emelése, de hasonlóan fontos volt a munkatársak képzése, vagy a következetes munkáltatói márkaépítés is. A tervezett hálózatfejlesztésekkel összhangban úgy tervezik, hogy 2022 végére közel 10 ezer munkatársuk lesz, amivel a legnagyobb foglalkoztatók lesznek ebben a szegmensben.

