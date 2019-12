Történelmi csúcson zárt a magyar tőzsde

A tengerentúli tőzsdék felpattantak csütörtökön, miután a Twitteren Donald Trump bejelentette, hogy nagyon közel a megállapodás Kínával, a Wall Street Journal beszámolója szerint az amerikai elnök csütörtökön találkozott a kereskedelmi tanácsadóival és a lap szerint a tanácsadók azt ajánlották, hogy akár felezzék le az éves szinten 360 milliárd dollárnyi kínai importtermékekre már most is érvényben lévő magas vámtarifákat ne léptessék életbe december 15-től a tovább emelkedő tarifákat. A Bloomberg tegnap arról számolt be, hogy a felek megegyeztek a részleges megállapodásról és azt már csak alá kell írnia a Fehér Háznak. A kedvező hírek után az amerikai részvényindexek nagyobb emelkedéssel zárták a hét negyedik napját, a hangulatjavulásban emellett a brit parlamenti választások eredménye is közrejátszhatott.

Pénteken megérkezett a várva-várt bejelentés, a kínai kereskedelmi miniszter bejelentette, hogy megszületett az előzetes kereskedelmi megállapodás az Egyesült Államok és Kína között, a részleges egyezmény többek között a mezőgazdaságot, a szellemi tulajdon védelmét, és a pénzügyi nyitást is magába foglalja, miközben a kivetett vámok fokozatos csökkentésétől is döntöttek. A hírre az európai részvényindexek ismét emelkedni kezdtek, ismét emelkedni kezdtek, a DAX 0,6 százalékos emelkedése mellett a CAC40 0,6 százalékkal került feljebb. A tengerentúli tőzsdék felemásan teljesítenek, a Dow 0,2 százalékos esése mellett az S&P500 előző napi záróértéke közelében stagnál.