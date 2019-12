10 elképesztő tudományos áttörés, ami megváltoztathatja a világot

Több komoly tudományos áttörést is hozott 2019: számos korábban csak scifikből és teóriákból ismert ötlet valósult meg és számos korábban feltalált eszköz ért el fontos fejlesztési mérföldkövet ebben az évben. Megnéztünk tíz olyan találmányt, ami forradalmasíthatja az emberiség hétköznapjait.

Napelemes úttest





A Solar Roadways 2006 óta kacérkodik az egyszerre napelemként is funkcionáló útburkolatok ötletével, idén második alkalommal nyilvánosan is bemutatták találmányukat. Az utakat hatszögletű panelekből állítanák össze, melyeket törhetetlen Gorilla Glass fed, az áramtermelés mellett elektromos úton állítható útjelzőként is funkcionálnának és fűtenék is az úttestet, hogy télen a hó és a jég ne akadályozhassa a közlekedést. Bár az ötlet kétség kívül egyszerre forradalmasítaná a közlekedést és az energiatermelést is, a technológia még nagyon drága, egyes számítások szerint 56 000 milliárd dollár lenne lefedni napelemekkel csak az Egyesült Államok úthálózatát.

Hordozható vízerőmű

Az Enomad Uno lényegében egy apró vízerőmű; ha a folyóvízbe helyezzük, egy propeller segítségével áramot termel. Az eszköz egy USB-kábellel is el van látva, mellyel telefont vagy power banket tölthetünk, ami hasznos lehet különösen akkor, ha például a vadonban barangolunk. Az eszköz persze közel sem termel annyi áramot, hogy például egy komplett várost ellásson, de könnyen adhat kiindulási alapot hasonló projektekhez a későbbiekben.

Hologramos vezetőasszisztens

Az Eyelights találmányát már számos scifiben láthattuk, így a hologram-alapú head-up display (szem elé vetített kijelző) esetében inkább az az újdonság, hogy tényleg megvalósult. Az Eyelights egyelőre navigációs térképet vetít a szélvédőre, melynek köszönhetően lényegesen gyorsabban tud reagálni különféle közlekedési helyzetekre a vezető, mintha folyamatosan a mobilját vagy a műszerfalán lévő GPS-t kellene nézegetnie. A kivetítő kezeléséhez nem kell még csak gombokat sem nyomogatnunk: a hologramon megjelenő különféle objektumok kézzel való mozgatásával tudjuk kezelni az eszközt.

Hoversurf

A Hoversurf ötlete sem teljesen új: már az ötvenes években fejlesztettek egyszemélyes, repülő platformokat, de az orosz feltalálók jóvoltából megszületett jármű eddig úgy tűnik, talán még szélesebb körben is használva lesz majd. A Hoversurf legfejlettebb találmányát, az S3-as repülő motort négy légcsavar hajtja, a kezelő pedig két joystick-szerű kezelővel tudja irányítani az eszközt. A jármű első gyakorlati felhasználója a dubai rendőrség lesz, az első Hoversurfök várhatóan 2020-ban állnak szolgálatba.

CleanseBot

Miközben a robotporszívók egyre szélesebb körben terjednek, a legtöbb ezek közül lényegében csak a padló pucolására való. Kivétel ez alól a nemrég bemutatott CleanseBot, ami direkt arra való, hogy az olyan felületeket is, mint például az ágynemű, ki tudja tisztítani és a nem kívánatos baktériumokat is el tudja távolítani egyszerre a szilárd felületekről és a levegőből is. A CleanseBot kifejezetten hasznos lehet például olyan embereknek, akik gyakran utaznak és biztosra akarnak menni abban, hogy az ágy, amibe belefekszenek, a hotelszobával együtt tényleg tiszta.

Hordozható víztisztító

A Geopress Purifier még csak Kickstarteren elérhető, a feltaláló szerint létrehoztak egy olyan eszközt, ami lényegében egy 7 decis kulacs és egy víztisztító berendezés egyben. A Geopress elsősorban szintén túrázóknak lett kitalálva, de a technológia életmentő lehet olyan közösségekben is, ahol nincs mindennapos ivóvíz-ellátás. Jó eséllyel lesz valami a találmányból: eddig majdnem 250 ezer dollárt szedtek össze a közösségi finanszírozó oldalon.

Kvantumszámítógép

A kvantumszámítógépek ötlete a 80-as évek óta kering a világban, de egészen 2019-ig nem történt komolyabb áttörés a fejlesztésükben. Mind a Google, mind az Amazon, mind az IBM, mind pedig a Rigetti Computing elég komoly eredményeket ért el idén: a legnagyobb vihart ezek közül a Google demonstrációja kavarta, mely során bizonyították, hogy egy kvantumszámítógép számítási kapacitása lényegesen meghaladja egy hagyományos gépét, míg a Microsoft a felhővel hangolta össze a projektet. A kvantumszámítógépek elterjedése gyökerestül fordíthatja fel a ma ismert informatikai rendszereket: a számítógépek elképzelhető mértékben felgyorsulhatnak a technológia segítségével.

CAR T rákterápia

A CAR T-sejtterápia lényege, hogy a beteg véréből immunsejteket nyernek ki, majd ezeket a laboratóriumban úgy módosítják, hogy a szervezetbe visszajuttatva azok képesek felismerni és elpusztítani a ráksejteket. Egyelőre a gyógymód még kísérleti fázisban van, de egyes egészségügyi intézmények már most is kezelnek rákbetegeket ezzel a módszerrel, melynek tökélyre fejlesztése egyesek szerint egyenlő lehet a „rák ellenszerének” várva várt feltalálásával.

Hús nélküli hús

A hús nélküli hús kielégítő válasz lehet azoknak is, akik a vágóhidak brutalitása miatt nem esznek húst és azoknak is, akik a mezőgazdaság károsanyag-kibocsátása miatt aggódnak: ezen a téren komolyabb áttörést ért el például a Beyond Meat, egy cég, amely növényi alapú húsutánzatokat készít és versenytársuk, az Impossible Foods is. Bár több kritikus szerint egyiknek sincs pontosan ugyanolyan íze, mint a valódi húsnak, már csak azért is érdemes elgondolkozni a hús alternatíváin, mert 2050-re az ENSZ előrejelzése szerint már majdnem 10 milliárd ember él majd a Földön, vélhetően magasabb életszínvonalon, így a szervezet szerint a 2005-ös érték 170%-ának megfelelő hústerméket fogyasztanak majd, ami komoly fenntarthatósági aggályokat vet fel.

Széndioxid-leválasztók

A szén-dioxid-leválasztás és –tárolás (CCS) egy több éve használt módszer, mellyel az erőművek károsanyag-kibocsátását mérséklik; David Keith, egy harvardi tudós úgy véli, hogy hasonló módszerekkel akár a légkörben található széndioxid is leválasztható lenne, lényegesen csökkentve ezzel a levegő karbonszennyezettségét. Ha a tudós elmélete bizonyosságot lel, ez a technológia jelentős áttörést hozhat a klímaváltázás elleni harcban.

Források: Beebom, Cnet, Technology Review, Scientific American Blog, Medical Online, Wikipedia.

Címlapkép: Getty Images