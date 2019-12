Tömeges elbocsátás jöhet a zalaegerszegi Eckerlénél - Reagált a Pénzügyminisztérium

A zalaegerszegi Eckerle vezetősége december 3-án létszámleépítésről döntött, amelyet a külföldi kereslet és a megrendelésállomány csökkenésével indokolt. A Pénzügyminisztérium is reagált a hírekre és azt közölte, hogy üres álláshelyek közvetítésével, képzésekkel, munkaerő-piaci tanácsadással segíti a leépítésben érintett munkavállalókat.

Nehéz helyzetben az Eckerle zalaegerszegi gyára

Történetének legdrasztikusabb átalakulásán megy át az autóipar, ami nem csak az autógyártókat, de a beszállítókat is érinti. Az elmúlt hónapokban a világ nagy autógyártói sorra jelentettek be több ezer fős létszám leépítéseket a folyamat pedig nem kerüli el a beszállítókat sem, erre példa az Eckerle is, amelyik a zalaegerszegi üzemében csoportos leépítésre készül.

Az Alfahír megtudta, hogy az Eckerle vezetése idén december 3-án csoportos létszámcsökkentésről döntött a zalaegerszegi üzemben. A cég vezetése a döntését azzal indokolja, hogy a külföldi kereslet és a megrendelésállomány lecsökkent, a működéshez rendelkezésre álló források beszűkültek, a gyártási tevékenységet 2020 elején leállítják. Az már korábban látszott, hogy baj van a cégnél, a vállalat vezetése a munkavállalók képviselőit három alkalommal, november 18-án , 27-én és december 3-án tárgyalásra hívta és már akkor közölték, hogy a csoportos létszámcsökkentés elkerülhetetlen, a megrendelésállomány folyamatosan csökken és a menedzsment ismeretei szerint ebben 2020-ban sem lesz pozitív irányú elmozdulás. A felmondások végrehajtását több lépcsősre tervezik, erre a 2020. január 9-ét február 7-ét, valamint a bezáráshoz kötött feladatok végrehajtása utáni időpontot határozták meg. A leépítés első hullámában érintett munkavállalók írásbeli tájékoztatását a munkaviszonyuk tervezett megszüntetéséről már megkezdték. Az Alfahír elérte a cég egyik vezetőjét, Vásárhelyi Lászlót, aki elismerte, hogy 2020-ban csoportos létszámleépítés indul, és azt is közölte, hogy jelenleg átstrukturálások, optimalizálások zajlanak.

A cégnek 225 dolgozója van, és egyelőre nem lehet tudni, hogy hány alkalmazottat érint a tömeges elbocsátás, de az Alfahír szerint reális forgatókönyv, hogy a zalaegerszegi üzem csődbe megy, így akár több, mint 200 munkavállaló is utcára kerülhet.

A Pénzügyminisztérium is reagált a hírekre

Üres álláshelyek közvetítésével, képzésekkel, munkaerő-piaci tanácsadással segíti a Pénzügyminisztérium az Eckerle Automotive Zala Kft. elbocsátás előtt álló dolgozóit, ezzel is könnyítve a létszámleépítéssel érintett munkavállalók mielőbbi elhelyezkedését. Az érintett 225 dolgozó újbóli munkába állását az is segítheti, hogy Zala megyében összesen 3500, míg a Zalaegerszegi járásban közel 2000 betöltetlen álláshely van a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint.

A kormány célja, hogy Eckerle esetében is a munkából-munkába elv érvényesüljön, vagyis az érintett dolgozók egy napra se maradjanak munka nélkül. A versenypiaci elhelyezkedést állásbörzékkel, folyamatos ügyfélszolgálattal, csoportos tájékoztatókkal, illetve a környező munkáltatók felderítésével is segítik a kormányhivatallal együttműködésben. A kormányzat mobilitási támogatásai – így például a lakhatási támogatás, a munkásszállók építésének és a napi munkába járás támogatása - szintén könnyíthetik a dolgozók újbóli munkába állását. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított „Létszámleépítések megelőzése és kezelése” projekt is nagy segítséget jelenthet az érintett munkavállalóknak. Az 5 milliárd forintos keretösszegű program a leépítéssel érintett személyek képzését 100 százalékban finanszírozza, emellett a munkahelyi beilleszkedés és betanítás költségeihez is hozzájárul.

Nem csak az autóiparban vannak gondok

Korábban már irtunk arról, hogy az elmúlt hónapokban több hazai vállaltnál is tömeges leépítésről döntöttek, így például tömeges elbocsátás a Dunaferrnél, több száz dolgozóját építi le az Electrolux, hatalmas létszámcsökkentés jön az Audinál. A tömeges leépítéseknek több oka is van:

Egyrészt szektorspecifikus problémák is jelentkeztek az elmúlt hónapokban, illetve egy-két évben, amelynek a legjobb példája az autóipar, részben ez érinti a beszállítókat, például az Eckerlét is. A dízelbotrányt követően bevezetett WLTP-szabvány komoly kihívás elé állította az autógyártókat, miközben a hagyományos, belsőégésű motorral szerelt járműveket fokozatosan szorítják ki a világ útjairól a jóval egyszerűbb műszaki tartalommal bíró elektromos autók . Mindez a Magyarországon működő autógyárakat sem kerüli el, miközben számukra egyre nagyobb kérdés a (régiós szinten) emelkedő munkaerőköltség is.

Másrészt a legnagyobb probléma, ami a munkahelyeket érinti, hogy a globális gazdaság növekedése lassulni kezdett, az idei évben olyan lassan nőhet a világgazdaság, amire a válság óta nem volt példa. Magyarország főbb exportpiacain súlyos problémák vannak, a német gazdaság a recesszió szélén táncon, de Európa több országa is kifejezetten gyenge teljesítményt mutat, így a csökkenő külső kereslet (kevesebb megrendelés és bizonytalan kilátások) miatt a hazai, exportra termelő vállalatok is bajba kerülhetnek. A helyzetet természetesen rontja a kereskedelmi háború éleződése és a Brexittel kapcsolatos bizonytalanság is. A leépítéseket azonban fékezi, hogy a magyar gazdaság növekedése a leggyorsabbak között van Európában, a belső kereslet kifejezetten erős, valamint a vállalatok és a lakosság jövőbe vetett bizalma magas szinten stabilizálódott.

A munkaerő egyre drágábbá válik Magyarországon, de fontos hangsúlyozni, hogy európai összevetésben még mindig nagyon olcsó. Az elmúlt években soha nem látott mértékűvé váló munkaerőhiány kifejezetten gyors béremelkedést okozott, miközben a minimálbér és a garantált bérminimum is a historikus átlagnál nagyobb mértékben nőtt. A gyorsan emelkedő munkaerőköltségek (a járulékok csökkenése ellenére) miatt egyre több vállalat gondolkozik el azon, hogy jobban megéri nagyobb tőkeigényű gépesítési, automatizálási beruházásokat végrehajtani, ezzel pedig a dráguló munkaerő egy részét kiválthatja. Ráadásul alacsony hozzáadott értékű termékeket gyártani (összeszerelni) nem igazén éri meg folyamatosan és jelentősen növekvő bérköltségek közepette. Nem meglepő, hogy az Electrolux a leépítés közepette pl. arról írt, hogy beruházásokat is végrehajt Magyarországon, az Ipar 4.0 szabványoknak megfelelő digitális, ipari automatizációs és robot technológiák beszerzését valósítják meg.

Összességében az mondható el, hogy több tényező okozza a cégek létszámcsökkentésről szóló döntéseit, egyelőre korai lenne tömeges jelenségről beszélni, ezt támasztják alá a hazai foglalkoztatási és munkanélküliségi adatok.

A csoportos leépítésben érintettek viszonylag alacsony száma is azt támasztja alá, hogy nincsenek rendszerszintű problémák a hazai munkaerőpiacon.

Címlapkép: Eckerle, Facebook