Eladja kereskedelmi pénzforgalmi üzletágát az Intesa

Az Intesa Sanpaolo eladja kereskedelmi pénzforgalmi üzletágát egy tőzsdén jegyzett fizetésforgalmi cégnek, a Nexinek, amelyben cserébe 10 százalékos részesedést szerez – írja a Reuters.

Az Intesa Sanpaolo mintegy 900 millió eurónyi tőkenyereséget könyvelhet el a deal eredményeképpen és 10 százalékos részesedést kap a megegyezés részeként a kereskedelmi pénzforgalmi üzletágáért a Nexitől.

Az Il Messaggero nevű olasz lap korábban írt arról, hogy értesülése szerint az Intesa Sanapolo tárgyalásokat folytat a Nexi nevű fizetéstechnológiai cég 30-40 százalékos részesedés megvásárlásáról.

A cég idén áprilisban lépett a milánói tőzsdére, és már most is kereskedelmi kapcsolata van az Intesával kártyás fizetési szolgáltatásokra. A Nexiben a Bain Capital és az Advent International and Clessidra társaságok 60,1 százalékos részesedéssel rendelkeznek egy brit befektetési társaságon keresztül.