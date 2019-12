Ilyen még nem volt Magyarországon: új programmal állt elő az MNB (TOP 10 sztori - 10.)

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egy eddig fájdalmasan hiányzó tőkepiaci szegmensbe, a vállalati kötvénypiacba lehelt életet a Magyar Nemzeti Bank az idén júliusban elindított Növekedési Kötvényprogrammal. A program nagy sikernek örvend, amit a 300 milliárdról ezen a héten 450 milliárdra emelt keretösszege is mutat. Ugyanakkor kritikák is érték a piacról, most ezeket sem hallgatjuk el.