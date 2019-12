Az Opus eladta a Mátrai Erőművet az MVM-nek

Privatizációtól az állami tulajdonig

A Mátrai Erőmű egészen 1995-ig állami tulajdonban volt, az 1995 decemberében megvalósult villamosenergia-ipar privatizációját követően viszont az erőmű részvényeinek többsége német tulajdonba került. Egészen 2017 végéig a német tulajdonos működtette az erőművet, akkor az Opus és egy cseh befektető, az EPH által közösen alapított, 50-50 százalékban tulajdonolt vállalat, a Mátra Energy Holding megvette a Mátrai Erőmű 72,63 százalékát. Ezután 2018 februárban az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy az EPH kizárólagos irányítást szerezzen a Mátrai Erőmű felett, 2018 március végén viszont már érkezett a bejelentés, hogy az Opus két lépcsőben kivásárolja az EPH Mátrai Erőműben szerzett tulajdonrészét. Az Opus november 20-án jelentette be a Budapesti Értéktőzsde honlapján, hogy tárgyalásokat kezd az erőmű értékesítéséről, és az MVM-mel aláírt erről egy szándéknyilatkozatot. Azóta az Opus üzemelteti a Mátrai Erőművet, azonban legkésőbb 2020 második negyedévétől már az MVM az új tulajdonos.

A friss bejelentés

A 2019. november 20-i Szándéknyilatkozatnak megfelelően a Mátrai Erőmű Zrt.-ben meglévő tulajdoni hányadának értékesítéséről állapodott meg az Opus Global Nyrt. és a STATUS Energy Magántőkealap kezelője az OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zrt. az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.-vel. Az adásvételhez hazai- és Európai Uniós hatósági jóváhagyások szükségesek, ezért a tranzakció zárása és a Mátrai Erőmű Zrt. többségi részesedésének átadása 2020 első negyedévében várható. Az Opus Global Nyrt. a jövőben a megújuló energiaforrásokra, az elosztóhálózatokra és az energiakereskedelemre összpontosít. A tőzsdei befektetési holding stratégiai célja, hogy mind a lakosság, mind pedig a vállalati szféra számára okos energetikai megoldásokat és 21. századi szolgáltatásokat kínáljon, biztosítva egyúttal az azokhoz nélkülözhetetlen infrastrukturális feltételeket. Az Opus Global stratégiai a célkitűzését szolgálják a társaság korábbi és a már bejelentett akvizíciói, továbbá a tervezett tranzakciói is. A független nemzetközi tanácsadók értékelésén alapuló vételárat üzleti titokként kezelik a felek.

Az Opus Global Nyrt. hosszú távon gondolkodik az energetikában, divíziónk stratégiájának fókuszában az elosztóhálózati, fogyasztói kapcsolattartás, kereskedelem áll. Olyan innovatív eszközökre helyezzük a hangsúlyt, amelyekkel hatékonyan alkalmazkodhatunk a jövő kihívásaihoz, hogy biztosítsuk a portfóliónk tartós jövedelmezőségét. Ilyenek például az okos eszközök, az energiaközösségek, amelyeknek egyre nagyobb lesz a szerepük.

– mondta Gál Miklós, az Opus Global Nyrt. vezérigazgatója.

A Mátrai Erőmű a hazai földgáz- és villamosenergia-hálózatok stratégiai, keleti csatlakozási pontján fekvő iparterületen működik. A keleti országrész villamosenergia-hálózatában az egyetlen nagy betápláló, ezért szerepe elsődleges a térség energiabiztonságában. A tranzakcióval teljes egészében a magyar állam tulajdonába kerül a lignitbányászat joga, ami erősíti az ország energiafüggetlenségét. A stratégiai jelentőségű lignitvagyon biztos energiatartalékként szolgál rendkívüli helyzetekben.

A Mátrai Erőmű Magyarország második legnagyobb villamosenergia-termelője. A társaság közvetlenül több mint 2000 főt foglalkoztat, a beszállítói körrel és az Ipari Parkban dolgozókkal együtt pedig összesen több mint 5000 embernek ad munkát. A társaság a saját bányáiból kitermelt lignitből, tovább földgázból és biomasszából állít elő áramot. A lignittüzelésű blokkok működési engedélye 2021 és 2030 között jár le. Az erőmű fejlesztési stratégiája szerint a fokozatosan leállítható szénalapú kapacitásokat földgáz, biomassza, napenergia és ún. RDF (hulladékból nyert másodlagos tüzelőanyag) felhasználásával – az Európai Unió támogatásaival és egyéb forrásaival – váltható ki a lignit alapú áramtermelés. Így a vállalat 2030 után is jelentős kapacitással járulhat hozzá az ország villamosenergia-termeléséhez.

A Mátrai Erőmű fontos az ellátásbiztonságban

A 950 MW beépített teljesítménnyel rendelkező Mátrai Erőmű az ország legnagyobb széntüzelésű erőműve. A társaság saját bányáiban külfejtéses technológiával termelt lignitből állít elő villamos energiát. A vállalat a magyar nemzetgazdaság villamosenergia-fogyasztásának mintegy 13%-át termeli. Az Észak-Magyarországon végighúzódó közel 1 milliárd tonnás lignitvagyon tartós biztosítékot ad a cég működéséhez.

A Mátrai Erőmű 2 db 100 MW-os, 1 db 220 MW-os 2 db 232 MW-os lignit és 2 db 33 MW-os gázüzemű energiatermelő blokkal rendelkezik. Az első 100 MW-os blokk átadása 1969. évben, az utolsó 200 MW beépített teljesítményű blokk átadása 1972-ben fejeződött be. A visontai bányákból kitermelt és a törőműben 40 mm-re aprított szén, illetve a Bükkábrányból vasúton érkező tört szén az erőmű szénterére kerül, amely 200 ezer tonna tüzelőanyag tárolására alkalmas. A kazánok által szolgáltatott nagynyomású, magas hőmérsékletű gőz energiáját a turbógenerátor-gépcsoportok alakítják villamos energiává. A CO2-kibocsátás csökkentése érdekében a társaság a tüzelőanyaghoz keverve, 10%-os mennyiségben biomasszát is éget.

2007-ben megkezdte a kereskedelmi üzemét a két darab 33 MW teljesítményű gázturbinás gépegység. A kombi ciklusban működő gázturbinák egy hőhasznosító kazán közbeiktetásával kapcsolódnak a IV. és V. helyszámú lignitblokkokhoz, ezáltal megnövelve azok hatásfokát, csökkentve a fajlagos környezeti terhelést. A 2007-ben üzembe helyezett 2 db előtét gázturbina beépítésének elsődleges célja a blokkok szabályozhatóságának javítása volt.

A Visonta térségében található lignitmezőre alapozva a mai Mátrai Erőmű Zrt. beruházása 1965-ben kezdődött el. 1967. október 1-jével alakult meg a Gyöngyösi Hőerőmű Vállalat, mely később, 1968. május 29-én a világ első űrhajósáról a Gagarin Hőerőmű Vállalat nevet vette fel.

A Mátrai Erőmű Zrt. jelentős foglalkoztatási pozíciót tölt be a térségben. Az erőműnél és a két külszíni bányánál 2100 főt foglalkoztat, emellett a társaság minősített külső vállalkozókat is alkalmaz karbantartási, kivitelezési, termelési munkákhoz, célirányos szerződések alapján.

A Mátrai Erőmű fontos az ország ellátásbiztonságának szempontjából, ugyanis idén a magyarországi áramtermelés nagyjából tizedét, az elmúlt öt évben átlagosan pedig az ötödét adta.

Veszteséges az erőmű

A Mátrai Erőmű bevétele 2014 óta csökken, akkor közel 100 milliárd forint volt a bevétel, tavaly viszont negyedével kevesebb, már csak 73,6 milliárd forint volt.

Az erőmű adózott eredménye 2015-ig 9-11 milliárd forint között alakult, a profitabilitás azonban jelentősen visszaesett az elmúlt években, 2017-ben és 2018-ban már veszteséges volt a Mátrai Erőmű.

A szén-dioxid kvótaárak radikális megdrágulása fordíthatta veszteségbe az erőművet, mindezt annak ellenére, hogy jelentős mennyiségű fedezeti ügylettel rendelkezik 2020 decemberéig az erőmű, mely még jóval alacsonyabb, 5-7 euró/tonna áron került megkötésre.

A szennyezési ügy

A Mátrai Erőmű egy szennyezési üggyel került az elmúlt hónapokban a hírekbe, az egészségügyi határértéket többszörösen meghaladó szennyezés történhetett. Az erőmű sajtóközleménye szerint a környezetében lévő településeken riadalmat okozott az a hír, hogy az erőmű visontai telephelyén 2019. november 12-én erőteljes szagú bomlástermékeket észleltek. Az erőmű megtette a szükséges óvintézkedéseket a dolgozók körében, és haladéktalanul felvette a kapcsolatot a hatóságokkal. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lakosság, az erőmű és az ipari park dolgozói az észlelés napján sem voltak veszélyben. A folyamatos légtérelemzési vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy az erőmű és az ipari park területén a bomlástermékek jelenléte már megszűnt, az Őzse-völgyi víztározó környékén pedig elenyésző mértékűre csökkent.

Azonban a katasztrófavédelem mérési adatai nemrég láttak napvilágot, amelyből világosan kiderül, hogy két alkalommal is százszorosan haladta meg a mért érték a megengedett egészségügyi határértékeket a Mátrai Erőműben még november folyamán. A határértéket átlépő kénhidrogént, nitrogén-monoxidot, valamint foszfor-hidrogént találtak a kiszivárgott gázokban, és jelenleg is még vizsgálódnak a külső szakértők. A katasztrófavédelem november 11-én a MAK érték 136-szorosát mérte foszfinból (foszfor-hidrogén) az erőmű szivattyúházában, 13-án pedig az Őzse-völgyi tározó gátjánál a MAK érték 152-szeresét. A szervezet mérései azt is megerősítették, hogy jelentős volt az Őzse-völgyi patak és tározó szervesanyag-szennyezettsége is. A MAK érték azt mutatja meg, hogy egy átlagos 40 órás munkahéttel számolva mekkora az a károsanyag szint, ami még nem jelent az ember egészségére kockázatot.

Elosztóhálózat-üzemeltetés lehet a fókusz az Opusnál

Az Opus tevékenységének az ipari termelésen, a mezőgazdaság és élelmiszeriparon, és a vagyonkezelésen túl az energetika is fontos szegmense, amin belül eddig a Mátrai Erőmű volt a legfontosabb eszköz, viszont az elműlt hónapokban több olyan bejelentés is érkezett, ami alapján egyre inkább a hálózatüzemeltetésen lesz a hangsúly az Opusnál.

Július közepi bejelentés volt, hogy az Opus leányvállalatán, a Status Energy Magántőkealapon keresztül 49,57 százalékos közvetett tulajdont szerzett a vállalat a Tigázban. Október elején pedig az Opus megállapodást kötött az E.ON-nal, a Titász megvásárlására. Vagyis a Mátrai Erőmű eladásának után az Opus energetikai szegmensének ezen hálózati eszközök lesznek a központi elemei. Erre utalnak azok a lapértesülések, amik szerint az Opus érdeklődik az Émász hálózata iránt is.

Králik Gábor az Opus energiadivíziójának vezetője a Portfolio Energy Investment Fórumán azt hangsúlyozta, hogy az E.On-hoz hasonló üzleti modellben látja a jövőben az értéket, ezért inkább az energiahálózatok üzemeltetése fele tervez elmozdulni a társaság az áramtermelés irányából.

