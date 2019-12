Egyre nagyobbra nőnek a magyar tőzsdei ingatlancégek

Kifejezetten jó évük van idén a hazai tőzsdén jegyzett ingatlancégeknek, alapvetően támogató működési környezettel szembesülnek. Mindhárom vállalat, a Graphisoft Park, a BIF és az Appeninn is bővítette ingatlanportfólióját az elmúlt hónapokban, utóbbi két vállalat pedig alapos átalakuláson, bővülésen megy keresztül, a portfólióméretek növekedése, a kihasználtság emelkedése mindhármuk bevételén és profitján tükröződik. Mégis egymástól nagyon eltérő tőzsdei pályát jártak be a BÉT-en jegyzett ingatlanvállalatok idén, mert miközben az Appeninn árfolyama csak stagnált, addig a Graphisoft Park árfolyama közel negyedével, a BIF-é pedig közel felével emelkedett tavaly év végéhez képest, ezzel utóbbi két vállalat részvénye a legjobban teljesítők közé tartozik a Budapesti Értéktőzsdén.

BIF

Az árfolyamokat a kedvező tőkepiaci hangulat mellett egyedi vállalati sztorik is felfelé hajtották. A BIF életében fontos esemény volt, hogy idén június közepén részvényfelaprózásra került sor, tízszeresére nőtt a részvények darabszáma, és tizedére a részvényárfolyam, ami újabb befektetőket hozhatott a vállalat részvényeinek piacára. Augusztus végén tették közzé idei első féléves gyorsjelentésüket, amiből kiderült, hogy a BIF bevétele közel 76 százalékkal nőtt.

A bővülésben fontos szerepet játszottak a Harsánylejtő építési telkek és társasházi lakások értékesítéséből származó bevételek, az ingatlanhasznosításból származó bevételek a magasabb kihasználtságnak és az érvényesített díjemeléseknek köszönhetően emelkedtek. A BIF működési eredménye 25 százalékkal 1,2 milliárd forintra, adózott eredménye 28 százalékkal több mint egymilliárd forintra emelkedett. Szeptember közepén újabb jó hír érkezett: a vállalat 8 milliárd forintos beruházási hitelt végtörlesztett, rendkívül kedvező kamatozású kölcsönből, amivel tovább csökkenthetők a finanszírozási költségek, szeptember végén pedig azt jelentette be a társaság, hogy új bérlő költözik egyik fontos irodájába: a Brown-Forman a Flórián Udvarban bérel majd irodát.

A BIF emellett bejelentette, hogy mérlegeli annak a lehetőségét, hogy a társaság az MNB Növekedési Kötvényprogamja keretében kötvényeket bocsásson ki. Mindennek előfeltételeként a Scope Ratings elvégezte a társaság minősítését, a BIF megfelelő minősítést kapott és a vállalat 20 milliárd forint értékben bocsáthat majd ki kötvényeket.

Graphisoft Park

Nagy menetelésen van túl idén a Graphisoft Park: a részvényárfolyam meredeken emelkedett, és szeptemberben, majd novemberben többször is új történelmi csúcsra emelkedett. Az árfolyam-emelkedésben több jó hír is szerepet játszott. Július elején jelentette be a vállalat, hogy az egyik legnagyobb bérlője, a Microsoft 5 éves szerződéshosszabbítást írt alá, emellett új bérleti szerződést kötöttek a Real School Oktatási Nonprofit Kft.-vel, ezzel tovább bővült a Park oktatási fókusza. Augusztus elején kifejezetten erős számokat tettek közzé második negyedéves gyorsjelentésükben, bevételeik 26 százalékkal 3,54 millió euróra nőttek, ez új rekordot jelent számukra.

A növekedés nagy része a déli területen tavaly átadott új épületegyüttesből származó bérleti díjaknak, valamint a tovább emelkedő kihasználtságnak köszönhető. Mivel a működési költségek a bevételeknél kisebb mértékben, csupán 10 százalékkal emelkedtek, ezért a vállalat üzemi eredménye is növekedett, és összességében mérsékelten az adózott eredmény is bővült. Ráadásul a menedzsment is optimistább lett a kilátásokkal kapcsolatban, megemelték idei bevételvárakozásukat, és nemcsak idén, de jövőre is profitbővüléssel számolnak. A gyorsjelentés után a vállalat részvényeit követő Wood elemzője megerősítette vételi ajánlását a vállalat papírjaira, annak ellenére, hogy célára már akkor is elmaradt a Graphisoft Park aktuális árfolyamától.

A Graphisoft Park november közepén fontos bejelentést tett: a cégcsoport tőkeszerkezetének optimalizálása érdekében tízéves futamidejű, 40 millió eurós hitelt vett fel, aminek nagy részét kifizetnék a részvényeseknek rendkívüli osztalék, vagy saját részvény vásárlások formájában. Bojár Gábor a Graphisoft Park tulajdonosa ezután cáfolta a pletykát, amely szerint kiszállna a társaságból, és azt is, hogy ajánlatot kaptak volna a cégre. A hitelfelveltéli bejelentés után a Wood elemzője vételről tartásra módosította ajánlását, azonban a részvények célárát megemelte.

Appeninn

Több jó hír is érkezett idén az Appeninn-nel kapcsolatban, összességében azonban ezek sem voltak elegendőek ahhoz, hogy a vállalat részvényárfolyama érdemben emelkedjen. Szeptember végén tették közzé első féléves számaikat, ezek alapján alaposan megnőtt a vállalat mérete, az ingatlan-bérbeadásból származó bevételek 73, az EBITDA 218 százalékkal emelkedett, az adózott eredmény pedig több mint 14-szeresére ugrott. A bevételek és a profit jelentős emelkedése is az elmúlt hónapokban végrehajtott akvizíciók eredménye, a vállalat ingatlanportfóliójába került eszközöknek köszönhetően emelkedett az ingatlancég bevétel- és eredménytermelő képessége.

Több más hazai vállalathoz hasonlóan az Appeninn is részt vesz a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjában, október elején kedvező hitelbesorolást kapott a vállalat a Scope Ratingstől, az ingatlancég 20 milliárd forintos kötvénykibocsátást hajtott végre többek között akvizíciós terveinek finanszírozásához. Október végén is jó hír érkezett tőlük: három érdekeltségét értékesítette, így összesen 784 millió forint bevételhez jutott a társaság, amely az eladásokból befolyó összeget az akvizíciós céljai megvalósítására használja. A portfóliótisztítás után a társaság azt is bejelentette, hogy a portfoliójába új irodaépület kerül majd, a budai irodaház megvásárlásával mintegy 20 százalékkal bővül majd az Appeninn ebben a kategóriában rendelkezésre álló portfóliója.

Az Appeninn árfolyamát többek között az tartotta idén nyomás alatt, hogy a vállalat egyik nagytulajdonosa, az Opus jelezte, likvid befektetéseitől, például az Appeninn-részesedéstől is megválna. Ennek első lépése volt az, amikor október közepén részesedésének közel felétől, egy 9 százalékos részvénycsomagtól vált meg az Opus, a vevő a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt. volt. Időközben alaposan átalakult a cég vezetése is, Jászai Gellért és Linczényi Aladin Ádám lemondtak igazgatótanács tagsági tisztségükről, az új vezérigazgató pedig a korábban a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatójaként, valamint a BNP Paribas-csoport és az OTP Bank felsővezetőjeként is dolgozó Bernáth Tamás lett.

BILK

Érdemes még megemlíteni egy negyedik hazai tőzsdei vállalatot is, mert bár a BILK részvényeit bevezették a Budapesti Értéktőzsdére, viszont a kereskedés nem indult el, mivel tavaly a részvények értékesítése eredmény nélkül zárult. Ennek ellenére továbbra is tervben van a részvények tőzsdei értékesítése, a tőzsdei kereskedés megkezdése, erre pedig a BÉT haladékot is adott 2020. június 30-ig.

Az első féléves gyorsjelentés alapján egyébként kifejezetten jól teljesít a logisztikai ingatlanokat üzemeltető cég, 5 százalékkal 6,3 millió euróra nőttek a bevételek, az üzemi eredmény pedig 4,3 millió euróra ugrott. Folytatták kapacitásaik bővítését, raktárat és ahhoz tartozó irodákat adtak át idén, ráadásul a BILK további kapacitásbővítési potenciállal is rendelkezik. A cég december közepén jelentette be, hogy újabb 9400 négyzetméterű raktár létesítésére van lehetősége, az ehhez szükséges építészeti tervek elkészültek, és a szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre állnak.

Tovább bővülhet a tőzsdén jegyzett SZIT-ek köre

Az elmúlt hónapok fontos témája volt a hazai ingatlanvállalatokkal kapcsolatban a SZIT. Ez a működési forma ugyanis jelentős előnyöket biztosít az ingatlancégek számára, a szabályozott ingatlantársaságoknak bizonyos feltételek teljesülése esetén nem kell társasági adót és helyi iparűzési adót fizetniük, a vagyonszerzési illeték pedig csupán 2 százalék, ezért egyre több vállalat igyekszik SZIT-té válni. A Graphisoft Park és a BIF már ebben a formában működik, a BILK-nél egyértelmű cél a SZIT-státusz megszerzése, az Appeninn pedig tervezi, hogy középtávon szabályozott ingatlantársasággá alakul.

