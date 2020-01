Amerikai légicsapás Bagdadban, elszállt az olaj ára

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Emelkedéssel zárták a tengerentúli tőzsdék az újév első kereskedési napját, a Dow végül 330 pontos emelkedést követően 1,2 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,8 százalékot erősödött, míg a Nasdaq 1,3 százalékos emelkedéssel zárta a csütörtöki kereskedést. Végül mindhárom amerikai tőzsdeindex új csúcson zárta a csütörtöki napot..

Bár a csütörtöki kereskedés végére kissé alábbhagyott a korábbi lendület, a magyar tőzsde végül mérsékelt erősödést követően is új csúcson zárt, a BUX 0,3 százalékos erősödés után 46 230 ponton zárt, míg a blue chipek felemásan teljesítettek. A Magyar Telekom 446 forinton stagnált, míg az OTP 0,3 százalékos esést követően 15 390 forinton fejezte be a csütörtöki kereskedést. A Mol 0,7 százalékos emelkedés után 2 960 forinton fejezte be az újév első napját, míg a Richter 1,3 százalékos erősödést követően 6 500 forinton búcsúzott a csütörtöki kereskedéstől.

Mik az előjelek mára?

Elromlott a hangulat a részvénypiacokon, miután az Egyesült Államok Iránhoz köthető célpontok ellen légicsapásokat hajtott végre Bagdadban, a támadásokban életét vesztette Kászim Szulejmáni iráni tábornok, az iráni Forradalmi Gárda különleges egységének parancsnoka. A légicsapást követően az olajár nagyot emelkedett, a WTI árfolyama 2,8 százalékkal került feljebb, míg a Brent árfolyama 2,9 százalékot emelkedett. Az ázsiai tőzsdék lejjebb kerültek, a hongkongi tőzsde 0,3 százalékos esése mellett a sanghaji börze 0,1 százalékot esett, míg a japán tőzsde zárva tartott. Az amerikai határidős részvényindexek lejjebb kerültek ma reggel, míg a határidős DAX 94 pontos mínusza 0,7 százalékos esést vetíthet előre a pénteki piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

Az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre Bagdadban, Iránhoz köthető célpontok ellen, a légicsapásban többek között életét vesztette Kászim Szulejmáni iráni tábornok, az iráni Forradalmi Gárda különleges egységének parancsnoka. A Donald Trump által jóváhagyott légicsapást követően az olaj ára nagyot emelkedett, míg a részvénypiaci hangulat elromlott, a befektetők a geopolitikai feszültség erősödése miatt aggódhattak, miután Ali Hamenei, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője szerint kemény válaszlépés várható az iraki fővárosban végrehajtott amerikai légitámadások után.

Mire érdemes ma figyelni?

Pénteken Németországból a decemberi munkanélküliségi adatsorok mellett a decemberi, előzetes inflációs statisztikákat teszik közzé. Az Egyesült Államokból a decemberi, feldolgozóipari ISM beszerzési menedzserindexre figyelnek majd a befektetők, emellett a decemberi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvét teszik majd közzé a tengerentúlon.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

Címlapkép forrása: Thomas Lohnes/Getty Images