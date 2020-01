Új lézerszemet terveznek az önvezető autókra

A Sony az önvezető autók „látását” biztosító lézeres szenzorok fejlesztésébe vág bele – írja a Financial Times.

A Sony szilikon alapanyagú lézer alapú távérzékelő (LIDAR) szenzor fejlesztését jelentette be, amely az önvezető autók egyik kulcsfontosságú alkatrésze. Ez a szenzor mondja meg az autónak, hogy a környezetében lévő tárgyak hol és mennyire messze vannak az alapján, hogy a szenzorból kibocsájtott lézernyaláb mennyi idő alatt ér vissza a szenzorhoz.

A világ vezető képérzékelő szenzor-gyártója nem akar lemaradni a elektronikai piacot meghatározó következő nagy trendről:

Eddig az okostelefonok változtatták meg leginkább az emberek életét a 21. században. A mobilitás a következő a sorban

- vélekedett Kenichiro Yosida, a Sony vezérigazgatója egy interjúban.

A jelenleg a piacon lévő lézeres szenzorok drágák (sokszor több száz dollárba kerülnek), nagyok és törékenyek, és az önvezető autók tetejére, feltűnő helyre szerelik őket. A Sony egy olcsó, szilikon-chipes verziót fejleszt, ami a rezgéseknek is jobban ellenáll, és nagy távolságokat is pontosan mér be.

(FT)

A címlapkép forrása: Sergei Karpukhin / Getty Images.