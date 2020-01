Katasztrófa Ausztráliában, a tűzvész a tőzsdére is kezd átterjedni

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Történetének egyik legsúlyosabb katasztrófája sújtja Ausztráliát, az ország több részén kialakult bozóttüzeket már hónapok óta képtelenek megfékezni, az oltás akár még több hónapig is eltarthat. A katasztrófa hatása már az ausztrál tőzsdén is kezd látszani, több vállalat működését is hátráltatják a bozóttüzek, a befektetők pedig elkezdték beárazni a negatív hatásokat.