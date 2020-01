Annyi pénzt termelnek majd, amit el sem tudnak költeni - Ez lehet az egyik következő nagy sztori a tőzsdén

Jó befektetési sztorit kínálnak most az Amazon.com részvényei - véli az elemzők többsége. Ritka kedvező a papírok megítélése még úgy is, hogy tavaly új csúcson járt az árfolyam és nem olcsók a részvények P/E ráta alapján. A Barron’s szerint a vállalat hamarosan egy hatalmas készpénztermelő gépezet lesz, elkölteni sem tudja majd, amit termel.

Kiemelkedően jó az Amazon részvényeinek megítélése az elemzők körében. A papírt követő 49 elemzőből 47 pozitív véleménnyel van a papírokról, vagyis vételre vagy felhalmozásra ajánlja, mindössze 2 van, amely tartásra javasolja jelenleg az internetes kiskereskedelmi óriás részvényeit. Ennél jobb aránnyal nem sok részvény büszkélkedhet, talán csak az Alibaba és az ICICI Bank of India – írja a Barron’s.

Mindezt úgy, hogy az Amazon tavaly új csúcson járt az árfolyam és hatalmas ralin van túl a papír az elmúlt éveket tekintve: Ha valaki 1000 dollár értékben vásárolt Amazon-részvényeket a papír első kereskedési napján, 1997-ben, akkor mostanra több mint 950 ezer dollárra nőtt a befektetésének értéke. A részvény ráadásul nem olcsó, a profithoz viszonyítva kifejezetten drágák a papírok. Az árfolyam jelenleg 1875 dolláron áll, ami a 2020-ra várt eredménnyel számolva 69-szeres előretekintő P/E rátát jelent.

Ami vonzóvá teszi az Amazon részvényeit, hogy a szabad cash flow gyorsan duzzad és úgy tűnik, hogy elkezdenek kifizetődni a korábbi, növekedés érdekében tett beruházások. Ne várjunk 35 százalékos árfolyamemelkedést idénre (ami az éves átlagos emelkedés volt azóta, hogy tőzsdére ment), de azért nem is lehetetlen, hogy bekövetkezik – írja a Barron’s.

Nagyon sokáig kritizálták az Amazont azért, hogy nullszaldó környékén működik, de azt látni kell, hogy a vállalat már 2002 óta készpénzt termel. Amit a működéssel megtermelt, azt évről évre a növekedés szolgálatába állította és beruházásokra fordította, aminek az lett az eredménye, hogy hosszú évekig veszteségesen működött. Csak 2014 óta nyereséges a cég, jelentősebb profitot pedig csak 2018 óta termel.

2019-re a Wall Street-i elemzők 279 milliárd dolláros bevételt várnak az Amazontól, ami 20 százalékos növekedésnek felel meg. A profit kisebb mértékben emelkedhet, 10,4 milliárd dollárra, a szabad cash flow pedig 28 százalékkal ugorhat meg, 24,9 milliárd dollárra. Idén még inkább belendülhet a készpénztermelés, várhatóan 36 százalékkal nő a szabad cash flow, 34 milliárd dollárra.

Az a várakozás, hogy öt éven belül az Amazon lesz Amerika legnagyobb készpénztermelő vállalata, lekörözheti az olyan óriásokat, mint az Apple vagy az Amazon. Azon egyszerű oknál fogva, hogy a beruházások már nem tudnak lépést tartani a készpénz növekedésével.

Kezdetben az Amazon arra költött, hogy egy olyan infrastruktúrát építsen ki, amivel gyors és hatékony lehet a házhozszállítás, különösen miután 2005-től elindította a Prime előfizetői szolgáltatását, amivel ingyenes, két napon belüli kiszállítást vállalt. Nem sokkal később pedig elindította a cloud szolgáltatását, ami újabb beruházásokat igényelt. És mind a két üzletágat sikerre vitte, a Prime-nak köszönhetően többet vásároltak a fogyasztók, az Amazon Web Services néven futó cloud szolgáltatás pedig vastag profit marzsokat termel.

És azt, hogy jól megy az üzlet, mutatja az is, hogy az Amazon tavalyi ígérte szerint még kedvezőbb feltételeket ad majd a Prime-hoz, mindössze egy napra csökkentené a kiszállítást. A Cowen elemzőjének számításai szerint a Prime-előfizetők száma 13 százalékkal nőtt a negyedik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, ami azt jelenti, hogy már sorozatban a harmadik negyedévben gyorsul (szemben az egy évvel ezelőtti 3 százalékos dinamikával).

Az Amazon bevételeinek másik nagy lábát a hirdetések jelentik. Nem is kellenek ezen a területen nagy beruházások ahhoz, hogy lendületet kapjon a növekedés, az Amazon hirdetési bevételei 36 százalékkal növekedhetnek idén 17,6 milliárd dollárra, 2025-ben pedig már meghaladják a 46 milliárd dollárt. A Cowen szakértőjének becslései szerint a hirdetések és a cloud üzletág adhatják idén az éves profit 90 százalékát.

Ez pedig kedvező befektetői szemmel nézve. Először is jót tesz a kiskereskedelmi tevékenység versenyképességének, ha a profit nagy része nem a kiskereskedelmi marzsoktól függ. Másrészt a hirdetések felpörgése a beruházások finanszírozásának újabb forrását jelentik. Harmadrészt a tőkeberuházások növekedési üteme lassulhat, a tavalyi 25 százalékról idén 16 százalékra csökkenhet, 2021-ben pedig már a 10 százalékot sem éri el.

Ha az Amazonra vonatkozó jelenlegi várakozások teljesülnek, vagy csak alig maradnak el tőlük, az Amazon részvényei továbbra is felülteljesítők lehetnek a Barron's szerint. A szabad cash flow alapú árazási mutatószám alapján pedig nem is annyira kimagaslóan drágák az Amazon részvényei, a 2020-ra várt szabad cash flow-val számolva 30-szoros szinten forognak az Amazon részvényei, ami olcsóbb, mint a Nike, a Visa, vagy a McDonald’s. Kockázatok azonban vannak, nem szabad például elfelejteni, hogy az Egyesült Államok keményen nekiment a technológiai óriásoknak és várhatóan a közelgő elnökválasztási kampányban is fontos téma lesz, vannak, akik már feldarabolásokról beszélnek.

