Az interneten indíthat háborút a világ ellen Irán

Az iráni rezsim egyik válasza Kasszem Szulejmáni tábornok megölésére valóságos kiberhadjárat megindítása lehet. A perzsa ország és támogatóinak hackerei a közösségi médiát manipulálhatják, és adathalász-támadások tömkelegét indíthatják el válaszcsapásként – írja a CNBC . A káoszt növelheti ráadásul Kína és Oroszország beavatkozása is.

A hétvégén több weboldalt is feltörtek és elárasztottak Szulejmáni tábornokot és Iránt támogató üzenetekkel hackerek; ilyen támadás áldozatává vált többek közt egy amerikai kormány által üzemeltetett digitalizált iratokat gyűjtő weboldal és a Commercial Bank of Sierra Leone is.

A CNBC-nek nyilatkozó anonim amerikai kiberbiztonsági szakértő viszont elárulta, hogy a weboldalak feltörésének kivizsgálása egyáltalán nem prioritás az amerikai hatóságok számára, sokkal nagyobb veszélynek gondolják azt, ha a káoszt kihasználva Oroszország és / vagy Kína is kibertámadásokat indít nyugati célpontok ellen és tevékenységét Iránnal próbálják fedezni. A szakértők szerint ezek az országok elsősorban a közösségi médiában keltenék a feszültséget és személyes adatok megszerzésére törekedhetnek.

Közben több amerikai állami hivatal is körüzenetet küldött alkalmazottainak, melyben figyelmeztetik őket, hogy adathalász-támadások fenyegethetik őket; kiberbiztonsági szakértők szerint elsősorban ez a támadási forma vall iráni hackerek munkájára.

Az amerikai belbiztonsági hivatal (DHS) is kiadott egy közleményt, melyben elismerik, hogy az iráni hackerek valóban képesek átmeneti fennakadásokat okozni kritikus amerikai infrastruktúra-elemekben, főleg adathalász-üzeneteken és hálózatok bénításán keresztül, így óvatosságot javasolnak ismeretlen forrásból érkező üzenetek megnyitásánál.

Az Irán-szimpatizáns hackerek természetesen nem csak a védekezésre felkészült amerikai infrastruktúrát támadhatják, hanem lecsaphatnak kevésbé védett, USA-szövetséges, szimpatizáns vagy akár teljesen semleges országokra is, hogy a káoszt fokozzák, így egyáltalán nem biztos, hogy csak amerikaiak érinthet a kiberhadjárat. Erre enged következtetni többek közt az is, hogy egy Sierra Leone-i pénzintézet weboldalát is feltörték.

Címlapkép: Shutterstock