Csinos bankot vett a szomszédban az OTP

Nagy akvizíciós sorozaton van túl az OTP, a magyar bank ugyanis valamivel több, mint 5 év alatt 11 pénzintézetet vásárolt meg, az utolsókat, így az SKB-t is egy francia nagybanktól, a SocGentől, amely egymás után vonult ki a régió országaiból. Az SKB a negyedik legnagyobb szlovén bank, az OTP Csoporton belül a negyedik-ötödik legfontosabb lesz. Ljubljanába, az SKB-tranzakciózárást követő sajtótájékoztatóra kísértük el az OTP-t, ahol Csányi Sándor további lehetséges bankvásárlásokról beszélt.

Történelem

Tavaly május elején jelentette be az OTP, hogy megvásárolja a SocGen szlovén leánybankját, az ország bankpiacának negyedik legnagyobb szereplőjét, a mérlegfőösszeg alapján 8,3 százalékos piaci részesedésű SKB-t, amely, univerzális bankként a lakossági és vállalati szegmensben egyaránt aktív.

Tavaly december közepén jelentette be a magyar bank, hogy megtörtént a szlovén tranzakció pénzügyi zárása, melynek eredményeként a Societe Generale Csoport szlovén leánybankja, az SKB Banka 99,73 százalékos részesedése, valamint egyéb leányvállalatai az OTP Bank tulajdonába került.

Ma Ljubljanában a tranzakciózárást követő sajtótájékoztatóra került sor.

Szlovéniában tovább terjeszkedne az OTP, más országokban is jöhetnek bankvásárlások

A Ljubljanában megtartott mai sajtótájékoztatón Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója és Anita Stojčevska, az SKB vezérigazgatója beszélt.

Az OTP több bank megvásárlását is vizsgálta Szlovéniában, Csányi Sándor szerint az SKB-val a legjobb bankot vették meg a piacon, amely jól menedzselt, és az elmúlt időszakban növelte a piaci részesedését.

Az OTP célja az, hogy minden piacon, ahol jelen van, a legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb legyen, ebből a szempontból Szlovéniában még van munka, hiszen a banki konszolidáció után a szlovén bankpiacon a 3. legnagyobb szereplő lesz az OTP. Organikusan nehéz lenne a piac legnagyobb szereplőjének lenni, ezért az OTP az SKB után más bankot is megvenne a szlovén bankpiacon, ha arra lesz lehetőség. Csányi szerint pontosan nehéz megmondani, hány bankot venne meg Szlovéniában az OTP, de hosszú távon ahhoz, hogy hatékonyan lehessen működtetni a bankot, 25-30 százalékos piaci részesedésre lehet szükség. Szlovákiából rövid időn belül távozhat az OTP, mondta még el Csányi, a további akvizíciókkal kapcsolatban azt mondta a bankvezér, hogy elsősorban Európára, azon belül is azokra az országokra fókuszálnak, ahol már jelen van az OTP, de több ázsiai országot is vizsgálnak.

Anita Stojčevska, az SKB vezérigazgatója elmondta, hogy az SKB 2019-es eredménye extrém erős volt, figyelembe véve, hogy milyen erős a verseny a szlovén bankpiacon. A szlovén bank megtartotta régi nevét, továbbra is SKB lesz a neve, a bank színvilága az OTP-jéhez igazodott, és zöld lett, a korábbi socgenes fekete-piros után. Az SKB célja az, hogy digitális irányba fejlessze az értékesítési csatornáit (mobile banking, e-banking stb.) a fizikai hálózat méretét nem csökkentenék, de nem is a bővítés a cél.

Milyen bankot vett az OTP Szlovéniában?

A szlovén SKB univerzális bank, mérlegfőösszege alapján, 8,3 százalékos piaci részesedéssel az ország negyedik legnagyobb bankja (az Abanka és az NKBM egyesülése után a harmadik legnagyobb szereplő lesz). A hitelpiacon 10, a lakossági hitelek piacán 13,9, a betéti piacon 8,9 százalék az SKB piaci részesedése. Tavaly szeptember végén mérlegfőösszege 3,6 milliárd euró, saját tőkéje pedig 362 millió euró volt, a nettó hitelállomány 2,5, a betétállomány pedig 2,7 milliárd eurót tett ki.

A szlovén bank az OTP Csoporténál alacsonyabb megtérüléssel működik, a nettó kamatmarzs 2,4, a ROE 17, a ROA 1,8 százalék volt 2019 első 9 hónapjában.

Az SKB 244 ezer ügyfelet szolgál ki 54 bankfiókján és 83 ATM-jén keresztül, a szlovén bank 901 alkalmazottat foglalkoztat.

Mennyit tehet hozzá az SKB a bankcsoport számaihoz?

A legfrissebb elérhető, tavaly szeptemberi adatok alapján az SKB az OTP Csoport mérlegfőösszegét, saját tőkéjét, betétállományát közel 6, nettó hitelállományát pedig közel 8 százalékkal növelheti, az összes bevétel közel 4, a profit pedig közel 5 százalékkal bővülhet. Az alkalmazotti létszám több mint 2, a fiókszám több mint 3 százalékkal nőhet.

Mindenütt a legfrissebb elérhető adatokat használtuk, a mérlegadatoknál a tavaly szeptember végi, az eredményszámoknál pedig a tavalyi első 9 havi adatokkal számoltunk, ennek megfelelően szeptember végi és első 9 havi átlagos EURHUF árfolyammal kalkuláltunk. Az albán és a moldovai banknak nem a teljes, 9 havi eredménye szerepel az első 3 negyedév eredményszámaiban.

Mekkora lesz az új bank az OTP Csoporton belül?

Mérlegfőösszeg alapján a szlovén bank a negyedik legnagyobb leánybank lesz.

A tavalyi első 3 negyedév adatai alapján a szlovén bank a profithozzájárulás alapján az ötödik legfontosabb leánybank lehet.

Mennyibe kerülhetett a szlovén bank

Az OTP nem közölt információkat a vételárról. Ha abból indulunk ki, hogy könyv szerinti érték körüli áron vehette meg az OTP az SKB-t, akkor közel 121 milliárd forintot fizethetett a szlovén bankért.

Akvizíciós körút

Az OTP-nél két nagy akvizíciós hullám volt, az egyik a 2000-es években, a második 2014 és 2019 között, utóbbi Csányi Sándor mai nyilatkozata alapján akár folytatódhat is. Az utóbbi akvizíciós hullámban eddig valamivel több, mint 5 év alatt 11 pénzintézetet vett meg a bankcsoport, ezek közül 7-et attól a SocGentől, amely egymás után vonult ki a régió országaiból, a legutoljára megvett szlovén bankot is a francia bankcsoporttól szerezte meg az OTP. A szlovén bankkal együtt már 12 országban van jelen az OTP (Szlovákiából kivonulást tervez a magyar bank), ezekben az országokban több mint 19 millió ügyfelet szolgál ki és több mint 40 ezer alkalmazottat foglalkoztat a bankcsoport.

Címlapkép: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images