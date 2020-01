Ideges az olajpiac: elszállt az árfolyam, majd korrigált

Az iráni válaszcsapásoknak köszönhetően kezdetben 5 százalékkal emelkedett a kőolaj ára, majd az iráni külügyminiszter és Trump szokatlanul nyugodt nyilatkozata következtében visszakorrigáltak az árak. Kíváncsian várjuk Trump helyzetértékelését. Bár egyelőre zavartalan a világ olajellátása, azonban egyre nagyobb kockázati prémium kerülhet beépülésre az olaj árába.

A Brent ára 70 dollár fölé ugrott, miután Irán két Irakban levő amerikai bázist is megtámadott a tábornokuk kiiktatása miatti válaszcsapásként. Kezdetben a hírre 5 százalékot meghaladóan emelkedett az olaj árfolyama, mely támadást az Iráni Forradalmi Gárda fel is vállalt, és a Pentagon is megerősítette, hogy a rakéták valóban Irán területéről kerültek kilövésre.

Azonban

az iráni külügyminiszter, Mohammad Javad Zarif a támadást követően azt nyilatkozta, hogy arányos válaszcsapást mértek az amerikaiak ellen, majd Trump is szokatlanul nyugodtan reagált az eseményre a twitteren, így hamar visszakorrigált a kőolaj árfolyama a kezdeti ugrást követően. Zarif hozzátette, hogy nem szeretnék tovább növelni a háborús feszültségeket.

Trump pedig amerikai idő szerint szerda reggelre ígérte, hogy kibocsát egy közleményt.

A Közel-Kelet olajexportja továbbra is akadálytalan, azonban a feszültség továbbra is ott lóg a levegőben, hogy Irán bármikor blokkolhatja a Hormuzi-szorost, melyen a világ olajtermelésének több mint 10 százaléka minden nap keresztülhalad.

Elemzők szerint továbbra is benne van a pakliban, hogy bármikor támadás érheti a közel-keleti olajexportot, nagy kérdés, hogy Trump vagy Irán gondolkodik-e még bármilyen válaszcsapásban. Az még egyáltalán nem világos, hogy mekkora kárt okoztak az iraki bázisokon az iráni rakétatámadások.

Amennyiben a közel-keleti olajexport bármi miatt kiesne, az a szeptemberi szaúd-arábiai helyzethez hasonló szárnyalást okozhatna az olaj árában, mely persze függene az okozott kár mértékétől, és várható helyreállítási idejétől.

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy azért vannak tartalékok a világ olajellátási rendszerében. Az OPEC+ is jelentősebb méretű szabad kapacitáson ül az elmúlt 3 év kvótacsökkentései következményeként, az Egyesült Államok olajtermelése is folyamatosan növekszik, mellyel az elmúlt két hónapban már nettó kőolaj expportőrré vált az ország. A legnagyobb olajfelhasználók, mint az Egyesült Államok és Kína több millió hordó olajtartalékkal rendelkezik az ilyen helyzetek kezelésének az esetére.

Az olajárakba így továbbra is egyfajta kockázati prémium kerülhet beárazásra, ugyanis egyre növekszik a bizonytalanság a világ olajellátása kapcsán.

Címlapkép: Anadolu Agency via Getty Images