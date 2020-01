Kevesebbet költöttek most karácsonykor a Tescóban az emberek

Csökkentek a karácsonyi időszakban a Tesco értékesítései az előző évhez képest, amiért főként az ázsiai és a közép-európai érdekeltségek gyengélkedése okolható. A hazai piacán még mindig jól megy a Tescónak, Közép-Európában azonban közel 10 százalékkal zuhant az értékesítési bevétele az ünnepi időszakban– derül ki a ma reggel közzétett adatokból.

Gyengébbre sikerült a 2019-es karácsonyi időszak a Tescónál, mint egy évvel korábban – derül ki a Tesco ma reggel közzétett értékesítési adataiból. A január 4-én zárult hat hétben 1,7 százalékkal csökkent az értékesítési bevétel az előző év azonos időszakához viszonyítva csoportszinten, összehasonlítható alapon számolva (like for like) pedig 0,8 százalékos volt a visszaesés.

A bevételek nagy többségét (80 százalékát) adó hazai piacán, az Egyesült Királyságban és Észak-Írországban jól sikerült az időszak, növekvő forgalomról számolt be a cég. A teljes bevétel 0,2 százalékkal emelkedett, az összehasonlítható alapon számolt bevétele pedig 0,4 százalékkal nőtt.

A régiók közül Közép-Európa (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország) teljesített a leggyengébben, a régió bevétele 12,8 százalékkal zuhant az egy évvel ezelőtti szinthez képest, összehasonlítható alapon pedig 9,1 százalékos volt a visszaesés. A Tesco indoklása szerint ezekben az országokban jelentős átalakítások vannak folyamatban, az egyszerűsítésre és a hatékonyságra törekedve, például a nagy üzletek mértét változtatják, valamint boltbezárások is voltak. A régiós bevételek visszaesése nagyrészt a lengyel tevékenységnek köszönhető – áll a közleményben.

Az ázsiai tevékenység bevétele 0,1 százalékkal nőtt, összehasonlíthat alapon számolva viszont 1,4 százalékkal csökkent. A Tesco megerősítette, hogy vizsgálja a stratégiai lehetőségeket a thaiföldi és a maláj leányvállalataival kapcsolatban, köztük az értékesítés lehetőségét, egyelőre még semmilyen tranzakcióról nem született megállapodás.

A Tesco árfolyama 1,9 százalékos pluszban áll a mai kereskedésben a londoni tőzsdén, amivel felülteljesítő most a brit piacon. Az FTSE-100 index 0,6 százalékot emelkedett ma.