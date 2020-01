Jönnek az új lakásbiztosítások, már várja a pályázatokat az MNB

Mától nyújthatják be a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás minősítés elnyeresére vonatkozó pályázatukat a biztosítók.

November 20-án jelentette be a Magyar Nemzeti Bank, hogy új fogyasztóbarát termékkör jön a piacra 2020 első negyedévében, a minősített fogyasztóbarát lakáshitelek után megérkeznek a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások is, ezáltal az ügyfelek átláthatóbb, egyszerűbb, rugalmasabb lakásbiztosításokra készülhetnek. Nagyságrendileg évi 100 milliárdos díjbevétele származik manapság a lakásbiztosításokból a magyar biztosítóknak, ez most átlagos szinten 36 ezer forintos díjat jelent biztosításonként.

MINDEN NAPTÁRI NEGYEDÉV VÉGÉRE 30 NAPOS FELMONDÁSI HATÁRIDŐVEL FELMONDHATÓ, LEGFELJEBB 10 MUNKANAPON BELÜLI (100 EZER FORINT ALATTI KÁROK ESETÉN 5 MUNKANAPON BELÜLI) KÁRRENDEZÉST LEHETŐVÉ TEVŐ TERMÉKEKRŐL LESZ SZÓ 1. SZTENDERD ALAPCSOMAGGAL, 2. ELNEVEZÉSÜKBEN SZTENDERD KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEKKEL ÉS EGYEDI, 3. ELNEVEZÉSÉBEN ÉS TARTALMÁBAN NEM SZTENDERD KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETEKKEL.

A biztosítók mától nyújthatják be a pályázati kiírásban meghatározott minősítés megszerzésére vonatkozó pályázatukat, azzal, hogy a termékjellemzőknek a pályázat benyújtása időpontjában hatályos Általános Szerződési feltételeknek kell megfelelni, kivéve, ha a pályázati kiírás másként rendelkezik.

Az MNB ma közzétette, hogy mely dokumentumokat várja az MFO minősítés elnyerésére pályázó biztosítóktól a pályázat benyújtása során:

A 11. pontban szereplő, a Biztosító által benyújtani kívánt egyéb dokumentumok körét a biztosítók szabadon megválaszthatják.

