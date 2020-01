Kiderült, hány alkalmazottól válnak meg az Opelnél

Több ezer fős létszámleépítést hajt végre az Opel, tudta meg a Wirtschaftswoche.

Update

A cég menedzsmentje és a szakszervezet megállapodott abban, hogy a rüsselsheimi, az eisenachi és a kasiserslauterni üzemben dolgozóknak megnyitják annak a lehetőségét, hogy megfelelő kompenzáció mellett önként távozzanak a vállalattól, összesen legfeljebb 2100 fős leépítésről van szó.

Több ezer fős leépítés jöhet

Ma 11:30-kor jelenthetik be az Opel alkalmazottainak annak a megállapodásnak a részleteit, amit az autógyártó menedzsmentje és a dolgozókat képviselő szakszervezet is jóváhagyott, tudta meg a Wirtschaftswoche. A német lap úgy tudja, hogy a megállapodás lényege az, hogy

a korábbi 2023-hoz képest 2 évvel tovább, 2025-ig nem kerülhet sor üzemi körülmények miatti felmondásra (betriebsbedingte Kündigung)

ezzel párhuzamosan viszont további létszámleépítésre kerül sor, ehhez újra megnyitják a Pace-nek nevezett programot, aminek keretében a dolgozók önként felmondhatnak, és távozhatnak az Opeltől, vagy végkielégítéssel, vagy korai nyugdíjazással.

A leépítés keretében a németországi üzemekben több ezer fős létszámleépítésre kerülhet sor.

A Handelsblatt úgy tudja, 4100 dolgozótól válhat meg az Opel. A megállapodásban nem rögzítették, hogy melyik részlegeket érintheti a leépítés, de a Wirtschaftswoche megemlíti, hogy például a szerszám- és prototípuskészítésben túlkapacitások vannak.

A megállapodás része az is, hogy az Astra Sports Tourer modellt is a rüsselsheimi Opel-üzemben gyártják majd, ezzel is biztosítva az üzem jövőjét.

Címlapkép: Silas Stein/picture alliance via Getty Images