A tavalyinál nehezebb évre számítanak a magyar biztosítók

Sikeres évet zárt tavaly a magyar biztosítási piac, ám a tavalyi 7 és 10 százalék közötti díjbevétel-emelkedés idén a gazdasági növekedés lassulása miatt nehezen lesz megismételhető – hangzott el a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) mai sajtóeseményén, amelyen a tavalyi számok és az idei kilátások mellett a ma már minden tizedik kgfb-káreseménynél használt E-kárbejelentő sikerét és az ombudsmani vizsgálatban érintett bonus-malus rendszert is értékelték.

SAVE THE DATE: Portfolio Biztosítás 2020 konferenia március 5-én!

Tavalyi eredmények





Még nincsenek végleges adatok a magyar biztosítási piac 2019-es évének egészéről, de már kijelenthető, hogy sikeres volt a tavalyi év a biztosítók számára – mondta a MABISZ sajtótájékoztatóján Erdős Mihály elnökhelyettes (címlapképünkön középen). Az első három negyedév felügyeleti statisztikáiból kiindulva 7 és 10 százalék közötti mértékben nőhetett a tavalyi év egészében a piac díjbevétele, és 2019 egészében elérhette az 1100 milliárd forint körüli értéket. Ez a növekedési ütem a gazdaság lassulása miatt idén nehezen lesz megismételhető.

A piac motorját a gépjárműbiztosítások és a nyugdíjbiztosítások jelenthették, emellett az új lakások piacának fellendülése a lakásbiztosításokra is jótékonyan hatott. A tavalyi évet érintette, hogy a 2019. január 1-je után kötött kgfb-szerződések díja 23%-os biztosítási adót is tartalmaz (a korábbi baleseti adó alakult át ily módon), ezzel együtt 230 milliárd forint körül alakulhatott tavaly a kgfb-szegmens díjbevétele, amire az új gépjármű-üzembehelyezések emelkedése, valamint a károkhoz kapcsolódó költségek emelkedése is hatott. Idén a MABISZ várakozásai szerint az üzembe helyezések már nem alakulnak olyan erősen, mint tavaly, de a kormány újautó-támogatása pozitív hatással lesz a gépjárműbiztosításokra.

Idei várakozások

Az idei év az általános és szakmai felelősségbiztosítások éve lehet, a mikrovállalkozások és kkv-k részéről ezek iránt növekvő kereslet jelentkezhet az egyébként alacsony penetrációjú piacon. Az utasbiztosítások díjbevétele is dinamikusan nőhet idén. A lakásbiztosítások esetében a piaci hatások (új lakások átadása) lassulást jeleznek előre, ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank által elbírált Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) élénkíthetik a versenyt a szektorban. A díjbevételek szempontjából a nyugdíjbiztosítások Erdős Mihály szerint továbbra is húzóerejét jelentik majd a szektornak.

Az állam által bevezetett nyugdíjkötvényre vonatkozó újságírói kérdésre a MABISZ-elnökhelyettese elmondta: a jelenlegi stádiumban korai megbecsülni az új öngondoskodási forma várható hatásait, többek között az adókedvezmény, a kamatprémium és a szolgáltatások (járadék vagy egyösszegű) függvénye lesz.

Elfogadta a szervezet idei stratégiai terveit, ezek között 1. a digitalizáció erősítése, az ezt támogató szabályozói környezet elősegítése, 2. A Fiatal Generációs Stratégia továbbvitele, 3. Az egy éve elindított E-kárbejelentő fejlesztése és ismertebbé tétele, 4. Az edukáció kiemelt helyet foglal el.

A Portfolio kérdésére Erdős Mihály elmondta: a Pénzügyminisztériumtól kapott legutóbbi információik szerint megvárja Magyarország az EU-s szabályozás végkifejletét az MNB által a biztosítási piacon bevezetni javasolt garanciaalap(ok) felállításával. A felügyelettel való együttműködésben zajlik a lakáshitelekhez kapcsolódó biztosítások blockchain-technológiával való fejlesztése és egyszerűbbé, ügyfélbarátabbá tétele is, éppen a napokban lesz erről egyeztetés az MNB-vel.



Az E-kárbejelentő sikere

Mészáros László, a MABISZ informatikai főosztályvezetője ismertette: 2019. január 8-án jelentették be az E-kárbejelentő indulását, az előzetes várakozásaikban szereplő 50-80 ezres letöltéssel szemben 250 ezer letöltést értek el, és több mint 7000 kárbejelentést intéztek rajta az ügyfelek, ami a 2018-as kárbejelentés-darabszámhoz képest közel 5%-os arányt jelent. 2019 végére már közel minden tizedik kárbejelentés az E-kárbejelentőn keresztül történt a biztosítók felé. A vontatmányos gépjárművek kárbejelentésének bevezetése és a károsult casco-kárbejelentésének a lehetővé tétele volt az indulás óta az applikáció két legnagyobb fejlesztése. Egyre többen használják a fotó és a hangfájl csatolása funkciókat, utóbbi a szöveges leírást tudja helyettesíteni. A tervek között szerepel az applikáció használatának még könnyebé tétele és újfajta gépjárművek bevonása az applikáción keresztül történtő ügyintézésbe.

Válasz a bonus-malus rendszert ért kritikákra

Kerékgyártó Csaba (címlapképünkön jobbra), a MABISZ titkárságvezetője és a nem-élet ágazat vezetője közölte: európai összehasonlításban is jó ár-érték arányúak, továbbá igen széles fedezeti körrel rendelkeznek a magyar kötelező biztosítások, miközben az átlagdíjak a harmadik legalacsonyabbak az EU-ban (amelynek szabályozásában a gépjárműbiztosítási irányelv felülvizsgálata már évek óta folyamatban van). Ugyanakkor a biztosítók is folyamatosan mérik a fogyasztók elégedettségét, a közvéleménykutatások során az ügyfelek közel 80%-a úgy vélekedik több éve, hogy elégedett a kgfb-biztosítójával, és a károsult ügyfelek körében is 75% az arányuk.

Tavaly év végén több sajtóorgánum is foglalkozott az alapvető jogok biztosának vizsgálata alapján a bonus-malus rendszerrel, amely 1992 óta működik Magyarországon, és az A0-s belépő fokozat mellett 10 bonus és 4 malus fokozattal rendelkezik. A személygépjárművek 35%-a van jelenleg B10-es, vagyis a legjobb besorolásban. A biztosítók elismerik, hogy a rendszer nem tökéletesen képezi le az üzembentartók kockázatait (ha például egy B10-es kategóriájú gépjárművel 3 évente kárt okoznak, a B8 és a B10-es kategória között ugrál), de például lehetőséget ad a rendszer díjkedvezményekre és a biztosítók közötti intenzívebb versenyre a különböző kategóriákban tartózkodó ügyfelekért.