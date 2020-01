Sokkal jobban félnek a cégek a kibertámadásoktól, mint az éghajlatváltozástól

Most először kerültek a világszinten a legjelentősebb üzleti kockázatok rangsorának élére a kiberbiztonsági események a kilencedik Allianz Kockázati Barométer szerint, második helyre utasítva az állandó fő veszélyforrást, az üzletmenet megszakadását. Magyarországon a jogi és szabályi környezet változásaitól fél a legjobban a cégek relatív többsége, míg az éghajlatváltozás a globális és magyar listán is csak a 7. helyen szerepel, igaz, nagyot ugrott előre.

A kiberfenyegetettség felismerése rohamosan nőtt az elmúlt években, ami annak tudható be, hogy a vállalatok egyre nagyobb mértékben támaszkodnak adatokra és IT rendszerekre, és több, nagy horderejű biztonsági incidens is történt. Hét éve a kiberfenyegetettség még csak a 15. helyen állt, mindössze 6 százalékos válaszadási aránnyal, ma viszont már az első 39 százalékkal.

A jogszabályi és szabályozási változások (3. hely, 27 százalékos válaszadási aránnyal) és az éghajlatváltozás (7. hely 17 százalékos válaszadási aránnyal) ugrott előre összességében véve a legnagyobb mértékben, ami megerősíti, hogy a vállalatok és az országok növekvő aggodalommal tekintenek az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háborúra, a Brexitre és a globális felmelegedésre.

Az Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) világszintű üzleti kockázatokról szóló éves felmérése több mint száz ország rekordszámú, 2718 szakértőjének - vezérigazgatók, kockázatkezelők, alkuszok és biztosítási szakértők - véleménye alapján készült.

Magyarországon 2020-ban az első számú fenyegetettséget a jogi és szabályozási környezet változásai jelentik (a válaszok 42 százaléka). Ezt követi a kibertámadások kockázata (35 százalék), majd a képzett munkaerő hiánya (33 százalék). Magyarországon 43 fő vett részt a felmérésben - derült ki a biztosító közleményéből.