Nem csak a nagyoké a világ – új szelek az EU hitelminősítői piacán

A három nagy hitelminősítő mellett számos, szigorúan szabályozott és transzparensen működő hitelminősítő intézet működik az Európai Unióban, akik munkája hozzájárul a pénzügyi stabilitás erősödéséhez és a megfelelő befektetői védelemhez. Magyarországon a hitelminősítői tevékenység elterjedésében kulcstényezővé vált a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramja, hiszen a jegybank csak olyan vállalatok kötvényeit vásárolja, amelyek rendelkeznek megfelelő hitelminősítéssel.

A hitelminősítők alaptevékenységük során a vizsgált kibocsátó (legyen az állam vagy vállalat) hiteltörlesztési képességéről vagy a vizsgált értékpapír várható megtérüléséről fogalmaznak meg véleményt. Ennek alátámasztásához mind nyilvánosan elérhető, mind pedig közvetlenül a potenciális kibocsátótól származó információt is felhasználnak. Az ezekből származó legfontosabb információkat és megállapításokat egy rövid és tömör elemzésben foglalják össze (hitelminősítői riport), valamint a könnyebb skálázhatóság és összevethetőség végett hitelminősítéssel látnak el. Mindennek eredményeként a kibocsátó könnyebben és hatékonyabban tud forrást bevonni a hitel- vagy tőkepiacról, míg a finanszírozók a hitelkockázat pontos megismerése miatt sikeresebben tudnak befektetni az adott piacon. Elmondható, hogy a hitelminősítőknek kulcsszerepe lehet a hatékony forráseloszlásban a globális és helyi pénzpiacokon, elősegítve ezzel a pénzügyi stabilitás erősödését és a szükséges befektetői védelmet. A 20. század végére a hitelminősítők, elsősorban a három amerikai (Fitch, Moody’s, S&P), a globális pénz- és tőkepiac működésének meghatározó szereplőivé váltak, a hitelfelvevők és a befektetők közti legfőbb közvetítővé léptek elő.

Mára mind az Egyesült Államokban, mind az Európai Unióban a hitelminősítő vállalatok az átfogóbb szabályozói környezetnek köszönhetően transzparensebben működnek, mint a válság előtt. A 2008-as válság kirobbanását követően a hitelminősítők a közgazdasági szakma középpontjába kerültek. Egyfelől azért, mert a kritikusok szerint a strukturált termékek piacán alkalmazott minősítési módszertanuk hozzájárult a válság kialakulásához. Másfelől a közgazdasági szakmában elterjedt az az álláspont, hogy a válság alatt a pénzügyi nehézségekkel szembesülő szuverének esetében történt leminősítéseknek szerepe volt a válság elmélyülésében. További kritika érte emellett a hitelminősítők egyes hitelkockázati eseményekre adott reakcióidejét is, sokak szerint a legfőbb feladatuk elvégzésében nem kellő körültekintéssel jártak el és nem figyelmeztették megfelelő időben a befektetőket. Mindezek miatt a válság után erősen megkopott a hitelminősítők neve a pénzügyi piacokon, melyre válaszul az őket felügyelő hatóságok szélesebb jogkört kaptak a hitelminősítők átfogó felügyeletére és szabályozására. Ennek következtében, döntési folyamataikat, valamint az azokat megalapozó módszertant szintén az átláthatóság és konzisztencia jegyében hozták nyilvánosságra.

Magyarországon a hitelminősítői termékek piaci elterjedése ezidáig viszonylag szűknek volt tekinthető, mindössze néhány nem pénzügyi vállalat és bank rendelkezett kibocsátói minősítéssel, míg a magyar államot mindhárom amerikai hitelminősítő folyamatosan minősítette. A magyar nem pénzügyi vállalati szektor szerény hitelminősítői tapasztalatának hátterében döntően a hazai tőkepiac fejlettlensége áll: a vállalati szektornak nem volt érdeke, hogy a befektetők vonzásához szükséges független hitelminősítést szerezzenek. Mindeközben a befektetői oldalról sem mutatkozott igény arra, hogy a vállalat működéséről naprakész, folyamatos hitelminősítői adatok álljanak rendelkezésre. Mivel hazánkban döntően banki hitelezésen alapul a vállalatok finanszírozása (ez igaz mind a kkv, mind a nagyvállalati szegmensre), ezért jellemzően a hitelt nyújtó bank végzi el az adott vállalat „hitelminősítését” a belső kockázatértékelési modelljeik segítségével.

A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjában való részvétel egyik fő kritériuma, hogy a kibocsátó vállalat értékpapírja rendelkezzen megfelelő hitelminősítéssel, ami hozzájárul Magyarországon a hitelminősítők használatának elterjedéséhez. Az MNB Monetáris Tanácsa 2019. március 26-án úgy határozott, hogy monetáris politikai transzmisszió hatékonyságának javítása érdekében 2019. július 1-jén elindította a vállalati kötvényvásárlási programját. Az új monetáris politikai eszközzel, a Növekedési Kötvényprogrammal (NKP) a Tanács célzottan kívánja elősegíteni a hazai vállalati szektor finanszírozásának diverzifikálását. A program keretében a jegybank csak olyan értékpapírt vásárol, amely rendelkezik egy Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által nyilvántartott és felügyelt hitelminősítőtől szerzett legalább B+ minősítéssel. A megfelelő hitelminősítés megléte tehát szükséges feltétele az NKP-ban való részvételnek, így a kibocsátó vállalatoknak vállalniuk kell a minősítési folyamatot. 2019 végéig 25 vállalat potenciálisan kibocsátandó kötvényének minősítése és a hozzá tartozó riport került fel a jegybank honlapjára, amelyeket a Scope Ratings és az Euler Hermes Ratings végzett el. Ennek következtében a minősített entitások száma 2019 során jelentős bővülésen ment keresztül, így mára a magyar tőkepiaci befektetők a hazai kibocsátókról a korábbiakhoz képest jóval részletesebb képpel rendelkeznek, így befektetési döntéseiket megalapozottabban tudják meghozni.

A hitelminősítő kiválasztásánál számos szempontot érdemes mérlegelnie a kibocsátónak vagy a hitelminősítést megrendelőnek. Elsősorban kulcskérdés, hogy a minősített félnek szükséges minősítés beletartozik-e az adott minősítő tevékenységébe. Emellett érdemes megvizsgálni, hogy a minősítés során csak a vállalat minősítésére kerül sor, vagy esetleg egy általa kibocsátott értékpapír is a vizsgálat tárgyát képezi. További szempont lehet a hitelminősítő partnerköri lefedettsége, a potenciális befektetői kör általi elvárás, illetve nem utolsó sorban a hitelminősítő költségszerkezete is mérvadó lehet a kiválasztáskor. Az összes szempontot egybevetve érdemes meghatározni, hogy melyik hitelminősítővel, vagy bizonyos esetben akár több minősítővel érdemes együtt dolgoznia a kibocsátónak vagy a megrendelő harmadik félnek. Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2011-ben kizárólagos felügyeleti jogkört kapott az Európai Unióban bejegyzett hitelminősítő intézetek regisztrációja és tevékenységének ellenőrzése fölött, ami biztosítékot nyújt a befektetők számára a hitelminősítők megfelelő működésére vonatkozóan.

A hitelminősítők szabályozásának egyik célkitűzése a verseny élénkítése a hitelminősítők piacán, melynek eszköze a kisebb hitelminősítők alkalmazásának segítése. Az Európai Parlament és a Tanács a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelete, valamint az ESMA 2016-2020-ra vonatkozó stratégiai terveiben is kiemeli a hitelminősítők közötti verseny szükségességét. A minősítők piacán lévő versenyt támogatja az az ESMA-kezdeményezés, miszerint a kibocsátók, illetve a hitelminősítést megrendelők – különösen akkor, ha legalább kettő hitelminősítést használnak – egy kibocsátásnál vagy vállalat esetében alkalmazzanak legalább egy 10 százalék alatti piaci részesedéssel rendelkező hitelminősítőt. A folyamatos és következetes felügyeleti feladatok elvégzéséhez az ESMA elvárja az általa felügyelt hitelminősítőktől többek között azt, hogy a módszertanuk szisztematikus, transzparens és szigorú legyen, illetve a szükséges megfelelési és beszámolási kötelezettségeiknek feleljenek meg.

Emellett fontos, hogy a hitelminősítők összeférhetetlenségi és függetlenségi szabályoknak is megfeleljenek, valamint a belső ellenőrzési funkciók megfelelően működjenek. Amennyiben az ESMA által elvárt kritériumok valamelyike nem teljesül, azt a felügyelő hatóság szankcióval sújthatja. Habár az EU-ban minden egyes hitelminősítőnek azonos kritériumoknak kell megfelelni, jelentős méretbeli különbségeket tapasztalhatunk, ami döntően a hitelminősítő piaci lefedettségéből, és ezzel összefüggésben az árbevételéből adódik. A hitelminősítők piaci részesedéséről szóló adatokat az ESMA évente nyilvánosságra hozza, ezáltal is segítve a kibocsátókat, illetve a további hitelminősítés megrendelőket, hogy tájékozódhassanak a kisebb, 10 százalék alatti részesedéssel rendelkező hitelminősítőkről.

2018-as adatok alapján, az ESMA engedéllyel rendelkező hitelminősítők közül, csak a három nagy hitelminősítőnek haladta meg a 10 százalékot a piaci részesedése az Európai Unióban, a kisebb minősítők részesedése érdemben elmaradt ettől (1. ábra). A három nagy hitelminősítőnek, az S&P Global Ratings-nek, a Moody’s Investor Service-nek, valamint a Fitch Ratings-nek összesen 92,1 százalékot tett ki 2018-as beszámolói alapján a piaci részesedése az Európai Unióban, ami a 2017-ben tapasztalt értékhez képest 2,7 százalékos növekedést jelent. A maradék 7,9 százalék a többi 25 kisebb regisztrált hitelminősítő között oszlik meg, ugyanakkor közöttük is azonosíthatunk relatíve nagyobb piaci részesedéssel és lefedettséggel rendelkező hitelminősítő vállalatot, amelyeket rendszeresen alkalmaznak a piaci szereplők. A Magyar Nemzeti Bank a fedezetértékelésének keretében a három nagy hitelminősítő mellett a Scope Ratings és az Euler Hermes Rating általi minősítéseket fogadja el.

A három nagy hitelminősítő mellett a DBRS Ratings, a Scope Ratings, az Arc Ratings és a Kroll Bond hitelminősítők nyújtanak minden eszközkategóriában hitelminősítési szolgáltatást. Alapvetően a hitelminősítők öt eszközkategóriában nyújtanak szolgáltatást: nem pénzügyi vállalati szektor, pénzügyi vállalati szektor, biztosítók, szuverén minősítés és strukturált termékek minősítése terén. A Scope Ratings magyarországi kapcsolódása nem csak a jegybank Növekedési Kötvényprogramja keretében minősített nem pénzügyi vállalatok minősítéséből adódik, hanem hazánk országminősítéséből is.

A nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott adósságtípusú értékpapírok esetében a három nagy hitelminősítő után a berlini székhelyű Scope Ratings rendelkezik a legnagyobb lefedettséggel az EU-ban. Az ESMA adatokat megvizsgálva azt láthatjuk, hogy az EU-ban történő nem pénzügyi vállalatok kötvénykibocsátásai esetében a vállalatok jelentős része használja az S&P minősítését, és több, mint fele a Moody’s-t. A három nagy hitelminősítő mellett érdemes megemlíteni a kisebb hitelminősítők közül a német Scope Ratingset és a szintén német Creditreformot, akik lefedettsége 10 százalék körül van ebben a szegmenseben. A nem pénzügyi vállalatok mellett a Scope lefedettsége a pénzügyi vállalatok terén is előkelő helyen van, 2018 végén az ötödik helyen áll a hitelminősítők között. Ezen felül a Scope a szuverén minősítéseket tekintve a három nagy után a negyedik, míg az Európai Unióban történő strukturált termékek kibocsátásainál az ötödik legnagyobb lefedettséggel rendelkezik.

MINDEZT ALAPUL VÉVE KIJELENTHETŐ, HOGY A SCOPE RATINGS A LEGNAGYOBB EURÓPAI SZÉKHELYŰ, TELJESKÖRŰ HITELMINŐSÍTŐI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ INTÉZET AZ EU-BAN.

Összességében elmondható, hogy a három nagy, ismert hitelminősítő piaci részesedése és lefedettsége az Európai Unióban továbbra is domináns, ugyanakkor a piaci szabályozásnak és az irányelveknek köszönhetően a kisebb hitelminősítők szerepe is egyre fontosabbá válhat az uniós tőkepiacon. A hitelminősítők közötti verseny élénkülése hozzájárulhat a hitelminősítők szélesebb körű alkalmazásához, a hatékonyság és a transzparencia növekedéséhez és nem utolsó sorban a pénzügyi stabilitás erősödéséhez. A kisebb, ugyanakkor kimondottan az európai vállalati piacra koncentráló hitelminősítők könnyen versenyelőnyben találhatják magukat a nagyobb amerikai hitelminősítőkkel szemben, ha a szofisztikáltabb értékelési rendszerükkel sikeresen tudnak reflektálni az európai vállalatok sajátosságaira. A kompetitív előnyök továbbá megtestesülhetnek abban is, hogy a kisebb hitelminősítők tevékenységüket olyan országokban terjesztik ki, ahol tér van a tőkepiac mélyülésére. A hitelminősítők piacán tapasztalt verseny intenzitásának további emelkedése kapcsán kulcskérdés lehet a kisebb hitelminősítők irányába tanúsított befektetői bizalom emelkedése.