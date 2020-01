Megmentenék a csődközelbe jutott légitársaságot, ebből lett a baj

Az összetartás szép példája az, ami a brit légitársaságok között történik, a csődközelbe jutott Flybe-nek az állam segítene, ezt azonban vehemensen ellenzi a többi brit légitársaság.

A hét elején számoltunk be arról, hogy újabb európai légitársaság került csődközelbe, a brit Flybe-ről terjedt az a hír, hogy a légitársaság nehéz helyzetbe jutott, és az EY már készenlétben áll, hogy levezényelje a felszámolást, ha szükség lesz rá. Egy éve még úgy tűnt, hogy a brit légitársaság helyzete hosszabb távon is stabilizálódhat, a Virgin Atlantic ugyanis a veszteséges Flybe segítségére sietett, konzorciumban megvette a céget és hitelt is nyújtott neki, hogy a működéshez szükséges forrásokat biztosítsa.

Közben a BBC értesülései szerint a Flybe egyeztetéseket folytat a brit kormánnyal arról, hogy a bajba jutott légitársaság valamilyen formában pénzügyi segítséget kapjon az államtól, a legvalószínűbb az, hogy állami hitelből folytatná működését a Flybe, arra azonban mindkét fél nagy hangsúlyt fektet, hogy az állami segítség ne minősüljön tiltott állami támogatásnak. A British Airways anyavállalata és a Ryanair máris hevesen kritizálják a tervezett állami segítséget, arra hivatkozva, hogy azzal megszegnék az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat.

A Flybe vezére, Mark Anderson azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy egyeztetéseket folytatnak a brit kormánnyal egy esetleges hitelnyújtásról, ami mindenképpen piaci alapú lesz, és nem minősül bailoutnak. A brit kormány azzal reagált, hogy szerintük a segítségnyújtás nem ütközik uniós jogszabályokba.

