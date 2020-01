Ezen múlhat Magyarország jövője: brutális növekedést jósolnak az IT-szektorban

2020-ról 2023-ra 6,6 százalékos éves átlagos növekedéssel 1,94 ezer milliárd forintosra nőhet a magyar IT-piac – jelzik előre a Fitch elemzői. Bár a gazdasági növekedés némileg lassulhat, az IT-piacot a munkaerőhiány és a növekvő bérek miatt szükségessé váló informatikai beruházások hajtják. A legfontosabb trendek között említik a felhő technológiák, az 5G, az AI és más technológiák térnyerését és az ipar 4.0-ás fejlesztések terjedését.

Mekkora növekedés jöhet az IT-piacon?

A 2017-18-as óriási IT-piaci felfutás után 2019-ben a piac növekedési üteme lelassult, mely elsősorban a termékciklusok leülése miatt következhetett be. A Fitch elemzői friss előrejelzésükben középtávon ugyanakkor robosztus, fenntartható növekedést jósolnak a magyar IT-piacnak:

A vállalatok stratégiai befektetéseket hajtanak végre a területen a növekedés támogatása és a hatékonyságuk növelése érdekében,

a feszes munkaerőpiaci helyzet - a munkaerőhiány és az elszálló bérek - miatt ezek a befektetések részben az emberi munkaerő kiváltását, helyettesítését célozhatják,

emellett a technológiák fejlődése is IT-befektetésekre sarkallja a piaci szereplőket, a felhő alapú technológiáknak és az ipar 4.0 megoldásoknak nagy szerepük lesz ebben.

A kockázatok között említik, hogy a gazdaság növekedési üteme lassulhat 2020-ban a külső gazdasági környezet romlása következtében, és a befektetők politikai bizonytalanságok miatt is aggódhatnak, de a régióban még így is gyorsnak számít a gazdaság bővülése. Megjegyzik azt is, a magyar fogyasztói és üzleti szentimentet a hosszú adósságleépítési időszak után olcsó források által táplált hitelezés és a bérek növekedése is támogatja.

2020 és 2023 között 6,6 százalékos éves átlagos növekedésre számít a Fitch, 2023-ra ezzel 1,94 ezer milliárd forintosra nőhet a magyar IT-piac. 2019-ről 2020-ra pedig 7,6 százalékos növekedéssel számolnak, az év végére 1,6 ezer milliárd forintos lesz a piac.



Mi hajtja a piacot?

2020-ban a lakossági és a vállalati szegmensben a Windows 7 támogatásának megszűnése lendületet adhat a szoftver- és hardvepiacnak egyaránt, ugyanis a hazai internetezők durván 30 százaléka a Fitch adatai szerint még Windows 7-es operációs rendszert használt tavaly, vagyis ezek cseréje esedékessé válhat az évben. Ezen kívül a lakossági szegmensben a béremelkedés miatt magasabb elkölthető lakossági jövedelem a magasabb árkategóriájú PC-k beszerzését vetíti előre, az ultravékony és hibrid laptopok, iPadek és gamer PC-k jobban fogynak majd.

A vállalati szegmensben a felhő technológiák irányába mozdulhat el a piac, alapszolgáltatások kerülhetnek a felhőbe, amelynek egyik nagy előnye, hogy nagyvállalati környezetben egyszerűbben, hatékonyabban menedzselhetők és karbantarthatók a rendszerek.

Mi várható az egyes szektorokban?

A Fitch szerint a cloud computing megoldások, az ipar 4.0 megoldások és a szolgáltatásként igénybe vehető szoftverek (SaaS) minden szektorban nagyobb hangsúlyt kaphatnak, és a nagyvállalati szegmensen túl a kkv-k érdeklődését is egyre jobban felkelthetik.

Az ICT és az ipari szegmens adja a szoftver és szolgáltatási IT-költések durván 40 százalékát itthon, a Fitech mindkét szektorra nézve pozitív kilátást fogalmazott meg középtávon is. Az iparban megemlítik ezzel kapcsolatban az Audi 32 milliárd forintos befektetését, a Suzuki 5,3 milliárd forintos kutatásfejlesztési befektetési terveit és a debreceni 1 milliárd eurós BMW gyár létrehozását.

