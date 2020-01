Így válik zölddé Magyarország 2030-ra

Növekvő GDP, csökkenő üvegházhatású gázkibocsátás

Magyarország éves egy főre jutó ÜHG-kibocsátása (6,6 tonna) mindösszesen az átlagos EU-érték (8,8 tonna) 75 százaléka, mely EU-szinten a hatodik legjobb arányú. Mint ahogy azt már korábban írtuk, Magyarország – az Európai Unió vállalásaival összhangban – az üvegházhatású gázok kibocsátásának legalább 40%-os csökkentését valósítja meg 2030-ig az 1990. évi szinthez (93,7 millió tCO2 egyenértékes) képest. A 2030-as dekarbonizációs cél eléréséhez szükséges fejlődési pályát mutatja be az alábbi ábra, mely jól szemlélteti, hogy míg Magyarország GDP-je folyamatosan növekedhet, addig a végsőenergia-fogyasztás állandó maradhat, és az üvegházhatású gázkibocsátás pedig mérséklődhet.

Magyarország ÜHG-kibocsátásának, egy főre jutó GDP-jének és végsőenergiafogyasztásának várható alakulása 2000 és 2030 között. Forrás: Nemzeti Energiastratégia 2030, Eurostat

2010 óta 22%-kal javult a magyar gazdaság ÜHG-intenzitása, vagyis az egységnyi GDP előállításával járó ÜHG-kibocsátás. A kedvező folyamatot az előzetes 2018. évi kibocsátási adatok is megerősítik: míg a GDP-növekedés 4,9% volt, az ÜHG-kibocsátás kb. 0,6%-kal csökkent. Az alábbi grafikon alapján mind az egységnyi GDP előállításához szükséges energia és kibocsátott szén-dioxid egyenértékes is folyamatosan csökkenni fog 2030-ig.

Magyarország energia- és ÜHG-intenzitásának várható alakulása 2000 és 2030 között. Forrás: Nemzeti Energiastratégia 2030, Eurostat

Atom- és napenergia, biomassza, geotermia, bioüzemanyagok, elektromos közlekedés

A kormány véleménye szerint elengedhetetlen a nukleáris kapacitások fenntartása, jelenleg Magyarország villamosenergia-termelésének közel fele származik karbonsemleges nukleáris energiából. A Paks 1 és 2 párhuzamos üzemidejétől eltekintve 2040-re már csupán Paks 2-nek köszönhetően a jövőben is fennmaradhat a jelenlegi 50 százalékos aránya az atomenergiának.

A fűtési és hűtési szektorban nagy potenciál van a hatékony biomassza hasznosítására mind az egyedi fűtőberendezésekben, mind a távhőszolgáltatásban, továbbá hazánk geológiai adottságaira tekintettel a cél a geotermikus hőenergia-potenciál jóval jelentősebb kiaknázása a jövőben. Ez utóbbit a távhőtermelésben, és az agrárgazdaságban is lehetne hasznosítani (pl. az üvegházak fűtésében). A jövőben is a fűtési és hűtési szektor használhatja fel a legtöbb megújuló energiát, azonban a villamosenergia és a közlekedési ágazat is egyre több zöldenergiát fog felhasználni terv szerint a jövőben.

Összességében a megújuló energia részaránya a bruttó végső energia felhasználásában 2030-ra a terv szerint elérheti a 21 százalékot, melyet a fűtés-hűtés szektor húz fel a legjobban, és a közlekedési ágazat a legjobban lemaradó az arányokat tekintve, azonban mindhárom kulcsfontosságú szektorban folyamatosan növekedni fog a megújuló energia felhasználásának részaránya.

A villamosenergia-szektorban nem meglepő módon a megújuló alapú növekmény alapvetően a fotovillamos termelés dinamikus felfutásától várható. A jövőben tovább folytatódhat a célok elérése érdekében a 2019-ben bevezetésre kerülő METÁR tenderek rendszere. Fontos része a napelemek terjedésének, hogy mintegy 200 ezer darab háztartási méretű kiserőmű létesülhet a jövőben, melynek gazdasági alapját a technológiai költségcsökkenés és hatékonyságjavulás adja meg elsősorban.

A fűtés-hűtés szektor megújuló-energia növekményének döntő része a távhőszektor hőforrásváltásától várható, a közlekedési megújuló energia legalább fele a bioüzemanyag részarány emelkedésétől, a fennmaradó rész a megújuló áram alapú elektromobilitás és a biogáz közlekedési felhasználásától várható.

Minél nagyobb a megújuló részarány, annál többe kerül

A megújuló energia beruházási és működési költségei tekintetében vegyes a kép: míg a nap- és szélerőművek a technológiai költségcsökkenés révén közel kerültek ahhoz a ponthoz, hogy piaci körülmények között is megvalósulhassanak új erőművek, addig az alapanyag- és élőmunka-intenzív (egyes biomassza- és biogáz-) technológiák költsége az elmúlt években nem csökkent. Az alábbi ábra jól mutatja, hogy pótlólagos megújuló energia kapacitások kiépítése egyre nagyobb költséggel érhető csupán el. Mindezek fényében a 21%-os megújuló energia felhasználási cél elérése rendkívüli mértékben függ a rendelkezésre álló Európai Uniós beruházási támogatások mértékétől.

A megújulóenergia-felhasználás összesített éves támogatás-igénye. Forrás: Nemzeti Energiastratégia 2030

„Első az energiahatékonyság”

Magyarország zöldebbé válása szempontjából az energiahatékonyság kulcsfontosságú szerepet fog betölteni a jövőben, melyet a Nemzeti Energiastratégiában megjelenő „első az energiahatékonyság” elv példáz a legjobban. Az „első az energiahatékonyság” elv azt jelenti, hogy az energetikai tervezési, a szakpolitikai és a beruházási döntések meghozatala előtt meg kell vizsgálni, hogy azok részben vagy egészben felválthatóak-e költséghatékony, technikailag, gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból megfelelő energiahatékonysági intézkedésekkel.

A közlekedés zöldítése

Az összes emisszió 20 százalékáért a közlekedési szektor, ezen belül pedig a kibocsátások 98 százalékáért a közúti közlekedés felelős. A növekvő trend megfordítása érdekében a közlekedési üzemanyag-felhasználást egyre nagyobb mértékben villamos energiával, és egyéb alternatív megoldásokkal kívánja a kormány kiváltani. A Jedlik Ányos Terv 2.0-ban megfogalmazottaknak megfelelően tovább folytatódhat az elektromos járművek terjedése és a szükséges infrastruktúra kiépülése. A kormány által már elfogadott Zöld Busz Program keretében 2029-ig várhatóan közel 1300 környezetbarát helyi busz állhat üzembe, és 2020 végére a biokomponensek aránya az üzemanyagokban 8,2%-ra (ezen belül a benzinben 6,1%-ra) emelkedhet.

Címlapkép: Arterra/Universal Images Group via Getty Images