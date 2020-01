Miből fog élni Harry herceg és Meghan Markle?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Harry Herceg és Meghan hercegnő nemrég jelentette be, hogy lemondanak királyi titulusukról, emellett a továbbiakban nem részesülnek királyi feladatok ellátásáért járó közpénzellátmányban, továbbá visszafizetik a windsori kastély közelében található rezidenciájuk renoválására közpénzből fordított összeget is. De miből él majd Harry herceg és Meghan Markle? Összeszedtük a fontosabb kérdéseket és a lehetséges válaszokat is.