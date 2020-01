Elképesztő szárnyalás: 100 milliárd dolláros cég lett a Tesla

A tőzsdén jegyzett amerikai autógyártók közül elsőként a Tesla piaci kapitalizációja lépte át a 100 milliárd dollárt tegnap a zárás utáni kereskedésben.

Érdekel, hogy mi a véleménye a szakembereknek a globális és a magyar járműipar legnagyobb kihívásairól és az azokra adható legjobb válaszokról, megoldásokról? Jelentkezz még ma a Járműipar 2020 konferenciára!

A Tesla hihetetlen ralin van túl, a cég részvényárfolyama több mint duplájára emelkedett az elmúlt három hónapban és most újabb történelmi jelentőségű ponthoz ért Elon Musk cége, hiszen a vállalat a tőzsdén jegyzett amerikai autógyártók közül elsőként érte el a 100 milliárd dolláros piaci kapitalizációt.

A vágta mögött több tényező is áll, októberben meglepetést okozott, hogy nyereséges negyedévről számolt be a vállalat, valamint tavaly a várakozásokat felülmúlva, mintegy 367 500 elektromos autót értékesített a cég, továbbá ősszel elindult a termelés a Tesla sanghaji gigagyárában és az első autókat is átadták már az év végén.

A tegnapi 7,2 százalékos emelkedés mögött elsősorban a New Street Research célár emelése állt, hiszen a cég 530 dollárról 800 dollárra emelte meg az elektromosautó-gyártó célárát. A cég részvényárfolyama egyébként 4,8 százalékos pluszban várja a tengerentúli tőzsdék nyitását.

(Reuters)

Címlapkép: Daniel Reinhardt/picture alliance via Getty Images