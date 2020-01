5 millió forint bírságot kapott a 4iG az MNB-től

Az MNB 5 millió forint bírságot szabott ki a 4iG-ra a bennfentesek jegyzékének jogsértő módon történő összeállítása miatt, s kötelezte e kibocsátót a jogszerű bennfentes jegyzék megküldésére. A Magyar Telekommal szemben pedig a bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt hozott intézkedést az MNB.

Jegybanki intézkedések a T-Systems-tranzakcióval kapcsolatban

A Magyar Nemzeti Bank a kibocsátókkal kapcsolatos folyamatos felügyelése során több körben adatokat kért be a 4iG-tól és a Magyar Telekomtól, az utóbbi tulajdonában lévő T-Systems Magyarország megvásárlásának meghiúsulása kapcsán, a döntéssel kapcsolatos bennfentes információ keletkezésének pontos időpontjára vonatkozóan.

Az adatok alapján a jegybank megállapította: a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendelet (MAR) előírásaihoz képest a 4iG tévesen határozta meg, hogy valójában mikor keletkezett az ügylet lezárására vonatkozó bennfentes információ.

Mindezek nyomán az MNB felszólította a 4iG-t, hogy küldje meg a jegybanknak a T-Systems felvásárlásával kapcsolatos tárgyalások megszüntetése kapcsán készített, a jogszabállyal összhangban lévő bennfentesek jegyzékét, s a jövőben is mindenkor feleljen meg e kötelezettségnek.

A jogsértés miatt az MNB 5 millió forint felügyeleti bírsággal sújtotta a kibocsátót.

Az MNB a Magyar Telekom esetében azt állapította meg, hogy e kibocsátó – bár a bennfentes információ keletkezésének időpontját helyesen határozta meg – a jegybanknak a bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozóan megküldött értesítésében nem indokolta meg megfelelően, hogy valóban fennálltak a késleltetés feltételei. Mindezzel a Magyar Telekom megsértette a MAR vonatkozó rendelkezéseit.

A jegybank ezért kötelezte a Magyar Telekomot, hogy a T-Systems tranzakció lezárultához kötődő bennfentes információ közzététele késleltetését jogszabályszerűen indokolja meg és ezt rendkívüli adatszolgáltatás keretében küldje meg a jegybank részére. Egyúttal megtiltotta a kibocsátónak, hogy bármikor ismételten megsértse az ezen információk késleltetésére vonatkozó jogszabályi passzusokat.

A bennfentes kereskedelem és a befektetők félrevezetésének elkerüléséhez alapvető fontosságú, hogy a kibocsátók a bennfentes információkról a lehető leghamarabb tájékoztatást nyújtsanak a nyilvánosságnak. Az észszerűen eljáró befektetők befektetési döntéseiket a már rendelkezésükre álló információkra alapozzák. A befektetők és a befektetői döntések védelme érdekében így különösen lényeges, hogy egy – főképp a kibocsátó korábbi közzétételeitől lényegesen eltérő tartalmú – bennfentes információt mikor tesznek közzé.

A bennfentesek jegyzéke olyan, a tőkepiac integritását védő eszköz, mely egyrészt az MNB piaci visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálatainak lefolytatásához elengedhetetlen, másrészt a kibocsátók, illetve a nevükben vagy javukra eljáró személyek által is felhasználható a bennfentes információ áramlásának ellenőrzésére. Ez segíti a titoktartási kötelezettségnek való megfelelést. Ezek alapján a bennfentesek jegyzékének összeállítása túlmutat a tőkepiac szereplőinek adminisztratív kötelezettségein.

A bennfentes információk késleltetett közzététele csak kivételes esetekben, szigorú feltételek teljesülése mellett lehetséges. A témakörnek kiemelt jelentősége van a bennfentes kereskedelem megelőzése, s az MNB hatékony felügyelési tevékenysége kapcsán is. Ha az adott kibocsátó a jogszabályok alapján késlelteti a bennfentes információ közzétételét, nagyon fontos, hogy megfelelően igazolja, alá is támassza az MNB felé történő, a közzétételt követő bejelentésében a vonatkozó feltételek fennállását.

5 millió

Az 5 millió forintos bírság nem fog mély nyomot hagyni a 4iG eredményén, a vállalat csak a tavalyi harmadik negyedévben 1,1 milliárd forint profitot termelt, tavaly az első 3 negyedévben közel 1,7 milliárd forint volt az adózott eredmény.

Meghiúsult a tranzakció

Tavaly júliusban jelentették be, hogy a 4iG megvásárolja a hazai IT-piac egyik legnagyobb vállalatát, a több szegmensben is piacvezető T-Systemset. A T-Systems Magyarország a Magyar Telekom leányvállalata, nagyvállalati ügyfeleknek, a közigazgatásnak és intézményeknek nyújt távközlési és IT infrastruktúra-, alkalmazásfejlesztési és rendszerintegrációs szolgáltatásokat. A tranzakció megvalósulását a piaci szereplők nagy része tényként kezelte, december közepén azonban meglepő fordulat következett, ugyanis a 4iG kezdeményezésére megszüntették a T-Systems Magyarország felvásárlásával kapcsolatos tárgyalásokat, a 4iG és a Magyar Telekom visszalépett az ügylettől, egyúttal azt is bejelentették, hogy a 4iG és a Magyar Telekom tovább vizsgálja az együttműködési lehetőségeket annak érdekében, hogy partnerségre lépjenek a nagyvállalati és az állami szektor számára értékesített szolgáltatások területén, és a felek között korábban létrejött konzorciumi megállapodások változatlan feltételekkel hatályban maradnak.

A tavaly decemberi bejelentésre hevesen reagált a 4iG árfolyama, a bejelentés napján közel 11 százalékot esett, másnap pedig folytatódott az esés, a két nap alatt közel 24 százalékot zuhant az árfolyam. Azóta valamelyest visszakapaszkodott a 4iG árfolyama, ami tegnap 678 forinton zárt, közel olyan magasan, mint a tavaly decemberi bejelentés napján.

A Magyar Telekom árfolyama a tranzakció meghiúsulásáról szóló hírre érdemben nem reagált, ahhoz képest jelenleg már közel 5 százalékkal áll feljebb.