Így alakul át Magyarországon az IKEA

Sajtótájékoztatót tartott csütörtökön az IKEA, amelyen közzétették, hogyan szerepelt a cég tavaly: a társaság forgalma Magyarországon 20,5 százalékkal 90,3 milliárd forintra nőtt. Az IKEA idei tervei között átvételi pontok nyitása szerepel Pécsett, Debrecenben, Veszprémben és Kecskeméten is, továbbá a budaörsi és a soroksári áruházak után a budapesti, Örs vezér téri áruháznál is létrehoznak egy önkiszolgáló csomagátvételi pontot. A társaság tavasszal indítja el hazánkban a bútorok második élete elnevezésű szolgáltatását, amely keretén belül vásárlóitól visszavásárolja azokat az IKEA bútorokat, amelyekre már nincs szükségük, ezeket a bútorokat azután ezen a visszavásárlási áron értékesíti újra a leértékelt árú termékek részlegében.

Az IKEA regionális kereskedelmi vezetője, Mounia El Hilali Acherlouk Yakhlef elmondta, hogy az elmúlt év sikeres volt számukra az IKEA-ban, ráadásul Magyarországon kiemelt eredményt ért el a vállalat globális életében is. Az igazgató arról is beszélt az IKEA 2020 januárjában megrendezett sajtóeseményén, hogy a vállalat komoly pénzeket invesztált abba tavaly, hogy az egyre nagyobb mértékben változó vásárlói igényeket kielégíthesse. Ennek a változásnak 3 fő sarokkövét emelte ki a kereskedelmi vezető: egyfelől minél inkább megfizethetővé akarják tenni termékeiket a magyar vásárlók számára; mindezt úgy, hogy megfeleljenek a fenntarthatóság elvárásainak; továbbá szeretnék még inkább bevonni az eladásokba a vidéki magyar lakosságot. A társaság sajtótájékoztatójáról egyébként a társlapunk, a Pénzcentrum a helyszínről készült tudósított, amelyről a beszámoló ide kattintva érhető el.

Az IKEA arra koncentrál, hogy megkönnyítse az online vásárlást, és ezzel egy időben hasznos digitális támogatást nyújtson az áruházakban is. Ez azt jelenti, hogy bővül a házhozszállítási, az összeszerelési és a beszerelési szolgáltatások köre.

2020-ban külső cégek által üzemeltetett non-branded átvételi pontok nyílnak Pécsett, Veszprémben, Kecskeméten és Debrecenben, valamint több cseh- és szlovák városban is. Az IKEA tervezi továbbá, hogy az Örs vezér téri és a prágai áruházaknál egyaránt önkiszolgáló csomagátvételi pontokat hoz létre – elképzelések szerint 2020 végéig. Hat különböző méretű locker közül lehet majd választani, a vásárlók tehát kis méretű termékeket és nagyobb megrendeléseket is kérhetnek majd ide. A szolgáltatás nagy előnye az elérhetőség, hiszen a hét bármely napján, a nap bármely órájában elvihetik innen a megrendelt termékeket, nem kell bemenniük az áruház területére, és nem kell várakozási idővel sem számolniuk a csomagátvételi pultnál. Január végén indul el az IKEA új, reszponzív weboldala, megújult keresőfunkciókkal, friss tartalmakkal, új, kiemelt kategóriák bemutatásával és új szűrőkkel.

Márciustól használt bútorokat is vásárolhatunk

Az IKEA célkitűzése, hogy 2030-ra teljes mértékben megvalósítsa a körkörös gazdaságot. Ezért minden új termékét úgy tervezi már a kezdetektől, hogy azok más célból felhasználhatók, helyrehozhatók, újrafelhasználhatók, újraértékesíthetők és újrahasznosíthatók legyenek annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb hulladék termelődjön.

Az IKEA helyi szinten két területen kísérletezik. Egyrészt szeretné a veszteségeket elkerülni, és minden keletkezett veszteséget visszaforgatni a gyártási láncába. Ezért Csehországban az elmúlt néhány hónapban elkezdett azzal próbálkozni, hogy miként készíthet új terméket például a kávézacc felhasználásával, Szlovákiában pedig nagyon jó eredményeket ért el a ‘Textilek második élete’ elnevezésű kezdeményezéssel. A pozsonyi áruházban keletkezett textilhulladékokból új termékeket gyártott a Jakubov városában működő Dom Svitania rehabilitációs központ műhelyével együttműködésben. Az így készült ÅTERSTÄLLA limitált kollekció nyolc termékből áll, melyek közül a legnépszerűbbnek az üvegekhez használható ajándéktasakok bizonyultak.

Másrészt az IKEA szeretné felkelteni a vásárlói érdeklődését is annak érdekében, hogy elkötelezetté váljanak a körkörös és az együttműködésen alapuló fogyasztás irányába. Az IKEA célja, hogy vásárlóit tájékoztatással, ötletekkel, szolgáltatásokkal is segítse és támogassa abban, miként tudják a termékek életét meghosszabbítani, a bútorokat másokkal megosztani, bérbe adni vagy újra eladni. „Szeretnénk vásárlóinkat mindenben támogatni, amely egy bútor élettartama alatt előfordulhat, például, hogy miként tarthatják fent egy bútor minőségét; kérhetnek tőlünk cserealkatrészeket, ha arra van szükségük, de abban is tudunk segíteni, ha a bútort el szeretnék adni vagy eladományoznák” – mondja Vladimír Víšek, az IKEA regionális fenntarthatósági vezetője (csehországi-magyarországi-szlovákiai régió). Ez utóbbi kapcsán Csehországban és Szlovákiában már elindította, Magyarországon pedig a tavasz folyamán fogja elindítani a ‘Bútorok második élete‘ elnevezésű szolgáltatását, amely keretén belül vásárlóitól visszavásárolja azokat az IKEA bútorokat, amelyekre már nincs szükségük. Ezeket a bútorokat azután ezen a visszavásárlási áron értékesíti újra a leértékelt árú termékek részlegében (FYND).

„Mivel kiállunk termékeink minősége mellett, így az újraeladott, használt bútorokra egy év garanciát adunk. Így biztosítjuk a termékek lehető leghosszabb ideig tartó használatát" – mondja Vladmiír Víšek. Mindemellett az IKEA új szolgáltatásokat és kezdeményezéseket keres, hogy tovább bővítse portfólióját ezen a területen is. „Vizsgáljuk azt a trendet is, hogy miként válhat szolgáltatás a bútorból. Ezen a területen kísérleti jelleggel elindítottuk bútorbérlési szolgáltatásunkat az IKEA for Business vásárlóink számára Csehországban" – teszi hozzá Vladmiír Víšek.

Sikeres üzleti évet zárt tavaly a hazai IKEA

Az IKEA forgalma Magyarországon 20,5 százalékkal, 90,3 milliárd forintra nőtt. A magyarországi áruházakban több mint 6,7 millió látogató járt, akik közül 3,5 millióan vásároltak is. A magyar vásárlók 37,1 millió terméket vásároltak, és átlagosan 21 783 forintot költöttek vásárlásonként. Szintén sikeresek voltak az IKEA Éttermek és Bisztrók, ahol egy év alatt Magyarországon 4 millió vásárlót szolgáltak ki. A fő sláger a húsgolyó volt, amelyből egy év alatt 1 millió darabot értékesítettek, és a zöldséges golyó eladása is növekedett. Magyarországon az IKEA több mint 54 ezer vegán eperfagyit és több mint 245 ezer zöldséges rolót adott el.

A vásárlók megváltozott fogyasztói szokásainak és az online vásárlás iránt megnövekedett érdeklődésnek köszönhetően az IKEA online értékesítése Magyarországon 285,5 százalékkal növekedett. Az IKEA weboldalának látogatottsága a tavalyi évhez képest Magyarországon 20,4 százalékkal emelkedett. Ezzel párhuzamosan számottevően nőtt az online kereskedés során az átlagos költés is, mely Magyarországon 68 435 forint volt. Az IKEA Magyarországon jelenleg 1359 munkatársat alkalmaz.

