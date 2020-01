Beengedik a britek a Huaweit az 5G-hálózatukba, ezzel szembe mennek az amerikaiakkal

A brit kormány engedélyezi a magas kockázatúnak minősített beszállítóknak is, hogy részt vegyenek az 5G-hálózatok kiépítésében. Hivatalosan nincs kimondva, de gyakorlatilag a Huaweiről van szó.

Lapértesülések alapján az Egyesült Államok arra kérte a briteket, hogy hagyják ki a Huawei technológiáit az 5G-hálózatuk építéséből, január közepén állítólag egy delegációt is küldtek az Egyesült Királyságba annak érdekében, hogy a kínai technológia veszélyeiről meggyőzzék a briteket.

Nos, úgy tűnik, hogy nem sikerült, a brit kormány ellenállt az amerikai nyomásnak, ugyanis ma bejelentették, hogy limitált mértékben, de a magas kockázatú beszállítók is részt vehetnek a brit 5G-hálózat kiépítésében. Boris Johnson azt mondta, hogy a magas kockázatot jelentő beszállítóknak engedélyezik, hogy hálózati eszközöket szállítsanak be az 5G-hálózatok nem érzékeny részeihez, és a szerepüket 35 százalékban korlátozzák. A kizárás a core hálózatra vonatkozik, és speciális létesítményeknél, mint a nukleáris erőművek vagy katonai bázisok sem szállíthatnak be a magas kockázati besorolású szolgáltatók.

A brit kormány által kiadott dokumentumokban név szerint nem említik a Huaweit, de brit kiberbiztonsági vezetők mindig is magas kockázatú beszállítónak tekintették a kínai vállalatot.

A Huawei üdvözölte a döntést, Victor Zhang, a Huawei alelnöke azt nyilatkozta, hogy a Huaweit megnyugtatja az Egyesült Királyság kormányának jóváhagyása, melynek értelmében ügyfeleinkkel közösen tovább folytathatjuk az 5G hálózat kiépítését. Ez a döntés egy sokkal fejlettebb, biztonságosabb és költséghatékonyabb telekommunikációs infrastruktúrát eredményez majd, amely megfelel a jövő követelményeinek. Mindez lehetőséget ad az Egyesült Királyság számára, hogy a világ vezető technológiáihoz férjen hozzá, továbbá biztosítja a piaci versenyt. A Huawei álláspontja szerint a sokszínű beszállítói piac és a tisztességes verseny elengedhetetlenek a hálózat biztonságához és az innovációhoz, valamint ahhoz, hogy a vásárlók továbbra is a lehető legjobb minőségű technológiákhoz férhessenek hozzá.

Az Egyesült Államok azzal érvelt, hogy az 5G-technológia fejlődésével elmosódnak a határok a core és a nem core hálózat között, ami megnehezíti majd a biztonsági kockázatok kezelését.

A Huawei hálózati eszközei már jelen vannak a nagy brit mobilszolgáltatók, például a BT vagy a Vodafone hálózataiban, de jellemzően a nem core hálózatban.

