Mi ez az őrület a tőzsdéken?

Nagyot estek az elmúlt két napban a világ tőzsdéi, ami első körben a koronavírus terjedésével kapcsolatos bizonytalansággal magyarázható, de az is igaz, hogy sérülékeny állapotban kapta el a vírus a tőzsdéket, ugyanis a befektetők egy ideális világot áraztak, ebbe a képbe rondított bele a halálos járvány.

Esés a részvénypiacokon

Csúnya nap volt tegnap a tőzsdéken, a vezető amerikai részvényindexek 1,6-2, az európaiak 1,5-3 százalékot veszítettek értékükből, szinte minden szektor vállalatainak részvényárfolyama esett, a tőzsdén jegyzett vállalatok összesített piaci értéke csak tegnap 834 milliárd dollárral csökkent. És nem csak tegnap volt erős a tőzsdéken, a koronavírus terjedése és a halálos áldozatok számának emelkedése január 20-án gyorsult be, azóta közel 1400 milliárd dollárral csökkent a tőzsdei cégek globális piaci értéke. És ez az esés az MSCI globális részvényindexén alig látszik.

A részvénypiaci esés azért is ijesztő, mert a befektetők nincsenek hozzászokva: az elmúlt hónapokban alig volt olyan nap, amikor akár 0,5 százaléknál nagyobb mértékben estek volna az amerikai tőzsdék, az S&P-ben az utolsó nagyobb korrekcióhoz tavaly októberig kell visszamennünk, és még akkor is csak 4 százalékot esett 3 nap alatt az egyik legfontosabb részvényindex értéke, az előtt pedig tavaly július végén, augusztus elején volt nagyobb szakadás, akkor 4 nap alatt 6 százalékos volt az esés, de ezek még mindig nem mondhatók igazi korrekciónak, ami a definíció szerint valahol 10 százalék körül kezdődne.

Miért esnek a tőzsdék?

A részvénypiaci esés mögött általános magyarázatként a koronavírus globális terjedése, és az emiatt kialakuló gazdasági lassulás állhat, azonban ennél azért több összetevője is van a mostani esésnek, ezek a következők:

Lassulhat a kínai gazdaság: Az elmúlt években a globális gazdasági növekedés egyik motorja volt Kína, ahol elsősorban azoknak a tartományoknak a gazdasági növekedése lassulhat, ahonnan a vírus elterjedt, a kínai GDP 4 százalékát előállító Hopei tartomány gazdaságának jelentős lassulása már országos szinten is érezhető lehet, egyes becslések szerint a koronavírus terjedése miatt a kínai gazdasági növekedés akár 1 százalékponttal is alacsonyabb lehet. A kínai szektorok közül a kiskereskedelemben várható a legnagyobb hatás, ennek a szektornak az aránya a kínai GDP-n belül ráadásul nőtt a SARS járvány óta eltelt időszakban.

Forrás: NBS, CEIC, SG Cross Asset Research/Economics

Emiatt aggódnak a befektetők, a kínai gazdasági lassulást ugyanis egy sor globális szektor, például az autógyártók, az elektronikai cégek vagy a nyersanyagkitermelők is megérezhetik.

Első körös hatások: Kínában leállították az országon belüli és a külföldre tartó csoportos utazásokat, hogy csökkentsék a koronavírus terjedését. Ennek már rövid távon is lehet gazdasági aktivitást csökkentő hatása, már csak azért is, mert január vége az egyik fontos utazási szezon. Elsősorban a kínai turisták által szívesen látogatott országok, Thaiföld (tavaly 10,5 millió kínai látogatott oda, 17 milliárd dollárt költöttek), Japán (tavaly 9,6 millió kínai látogatott az országba, az összes külföldi turista 30 százaléka), Vietnam (a turisták harmada Kínából érkezik) és Ausztrália (a nemzetközi turisták 15 százaléka Kínábol jön) gazdaságát érintheti érzékenyen a kínai turisták elmaradása (a 2003-as 20 millióról 2018-ra 150 millióra nőtt a külföldre utazó kínai turisták száma), jelentősen csökkenhetnek a kiskereskedelmi cégek, az étteremüzemeltetők, a konferencia- és sportrendezvény-szervezők, a turisztikai szektor és a légitársaságok bevételei, az érintett szektorok tőzsdén jegyzett vállalatainak részvényárfolyama nagyot esett az elmúlt napokban.

Légiközlekedés: Több szektorban szinte azonnal reagáltak a befektetők, ilyen a légiközlekedés, ugyanis a vírus terjedése miatti félelem és a különböző korlátozások miatt gyorsan csökkenhet az utasforgalom, emiatt nem csak a kínai vagy ázsiai, de az amerikai és európai légitársaságok árfolyama is nagyot esett az elmúlt napokban, még az olyan légitársaságoké is (például Wizz Air, Ryanair), amelyek nem működtetnek közvetlen járatokat Kínába.

Olaj: A befektetők egyrészt globális gazdasági lassulást, másrészt a közlekedési szektor teljesítményének visszaesését, ezen keresztül pedig az üzemanyagfogyasztás csökkenését árazzák, emiatt az elmúlt hetekben nagyot esett az olaj ára, ez pedig lefelé húzta az olajcégek árfolyamát. Bár az esés már január elején elkezdődött - a január 8-i csúcs óta a WTI ára ötödével csökkent - az esés az elmúlt napokban gyorsult be, az elmúlt egy hétben közel 10 százalékkal esett az olaj ára, ez pedig az olajcégek és az olajszervizcégek árfolyamát is nyomás alá helyezte, ez is szerepet játszott az általános hangulatromlásban.

Túlzott optimizmus: a fontosabb hangulatindexek alapján a lakossági és az intézményi befektetők is igencsak optimistává váltak az elmúlt hónapokban, a fontosabb vállalati, gazdasági és politikai sztorikkal kapcsolatban a kedvező kimeneteleket árazták, ebben a környezetben pedig elég néhány nem várt esemény, a bizonytalanság miatt pedig elindul a profitrealizálás. Ha nem a koronavírus, akkor valami más lett volna az, ami kiváltja az esést.

Feszített árazás: Egy korábbi anyagunkban írtunk arról, hogy az elmúlt évek ralijával több részvénypiacon feszítetté vált az árazás, ebben a helyzetben pedig könnyen megremeg a befektetők keze.

Csúcsok: A teljes képhez hozzá tartozik, hogy idén januárban a 2009 óta tartó globális részvénypiaci rali begyorsuló szakaszában járunk, amikor a meredek emelkedés után nem ritkák a hirtelen gyors esések, ráadásul több fontos részvényindex, például az S&P 500, a Dow Jones, a Nasdaq vagy akár a német DAX és a magyar BUX történelmi csúcsuk közelében álltak, több részvényindex például az RSI alapján napi, heti és havi grafikonon is túlvetté vált, vagyis egyébként is érett már egy korrekció, erre a koronavírus remek indok.

Mi jöhet most?

Az elmúlt napok részvénypiaci esése ijesztő lehet, több nagy elemzőház szerint legalább tavaly október óta nem látott korrekció indulhat most el, az esés várható mértékével kapcsolatban azonban megoszlanak a vélemények, első körben legfeljebb 5 százalékos esés jöhet a vezető amerikai részvényindexekben, ami persze könnyen jelenthet ennél jóval nagyobb elmozdulást a helyi, kínai, hongkongi tőzsdéken vagy mondjuk a mindig hisztis DAX-ban.

Ha a történelmi példák bármit is jelentenek, és a mostani esés csak a koronavírusnak szólna, akkor az esést érdemes vételre felhasználni. A JP Morgan megnézte, hogy az elmúlt két évtized négy nagy járványát (SARS, sertéspestis, ebola, zika) követően, hogy reagáltak a tőzsdék, az derült ki, hogy a tőkepiaci hatás elsősorban lokális volt, és bár a világ vezető részvényindexei is estek, ott a hatás csak átmeneti volt. A koronavírushoz néhány szempontból hasonló SARS esetében a hongkongi tőzsde több mint 9 százalékot esett attól kezdve, hogy a globális érdeklődés megnőtt a vírus kapcsán, a mélyponthoz képest azonban egy hónapon belül a helyi tőzsde közel 10 százalékot emelkedett, 3 hónapos időtávon pedig 17 százalékot.

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images